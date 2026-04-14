Cực tăng trưởng Thanh Hóa 2026: Đô thị trung tâm đón vận hội từ dòng vốn tỷ USD

Xác lập mục tiêu tăng trưởng, động lực từ FDI

Tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa diễn ra đầu năm 2026, Thanh Hóa tiếp tục khẳng định vị thế "ngôi sao mới" của Bắc Trung Bộ khi trao quyết định chủ trương đầu tư và ký biên bản ghi nhớ cho 42 dự án với tổng vốn đăng ký vượt 100.000 tỷ đồng.

Đây là minh chứng cho sức hút ngày càng lớn của địa phương trong mắt các nhà đầu tư trong và ngoài nước, đặc biệt trong bối cảnh Thanh Hóa đang đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026 đạt từ 11% trở lên, tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ.

Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2021-2025 tại Thanh Hóa ước đạt 10,24%, thuộc nhóm dẫn đầu cả nước (Ảnh: Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa năm 2026 - Báo Thanh Hóa).

Bên cạnh đó, việc dòng vốn FDI liên tục đổ bộ vào Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp vệ tinh đã và đang tạo nên một làn sóng dịch chuyển nhân sự chất lượng cao, hình thành cộng đồng chuyên gia quốc tế đông đảo tại đây.

Ngành công nghiệp không khói của xứ Thanh cũng ghi nhận những cột mốc kỷ lục. Theo dữ liệu cập nhật, năm 2025 tỉnh đã đón hơn 16,2 triệu lượt khách, mang về tổng thu du lịch ước đạt 45.606 tỷ đồng, tăng 34,8% so với cùng kỳ. Bước sang quý II, đà tăng trưởng này tiếp tục bứt phá nhờ sự cộng hưởng từ hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ và hiện đại.

Các chuyên gia kinh tế nhận định, với nền tảng công nghiệp tăng tốc, du lịch bứt phá và GRDP duy trì mức tăng trưởng cao, Thanh Hóa đang bước vào giai đoạn bùng nổ nhu cầu nâng cấp chất lượng sống. Khi thu nhập bình quân đầu người ngày càng cải thiện, tầng lớp doanh nhân, chuyên gia và giới đầu tư gia tăng, nhu cầu về những không gian sống cao cấp đang trở thành “cơn khát” trên thị trường bất động sản.

Hạ tầng chiến lược mở đường cho chu kỳ tăng giá mới

Nhìn vào bản đồ quy hoạch 2026, với 183 dự án hạ tầng, tổng vốn 46.000 tỷ đồng đang triển khai, trung tâm của tỉnh đang mở rộng về phía Đông và phía Nam.

Trong đó, chiến lược là Đại lộ Nam Sông Mã - tuyến đường huyết mạch kết nối lõi đô thị cũ với đô thị biển Sầm Sơn. Theo quy luật thị trường, hạ tầng đi tới đâu, dân cư và giao thương phát triển tới đó. Đây chính là đòn bẩy cho giá trị bất động sản tăng trưởng theo thời gian.

So với các đô thị tương đương như Nghệ An hay Ninh Bình, mặt bằng giá tại trung tâm Thanh Hóa hiện được giới đầu tư đánh giá là khu vực đầy tiềm năng. Điều này tạo ra dư địa lợi nhuận lớn cho những dự án sở hữu vị trí lõi, pháp lý minh bạch và năng lực vận hành thực tế.

Central Riverside: Điểm đến dòng tiền đầu tư

Tọa lạc gần ngã tư Nam Sông Mã - Nguyễn Hoàng, trung tâm phường Hạc Thành, Central Riverside đang là cái tên gây chú ý trên thị trường bất động sản Thanh Hóa hiện nay.

Central Riverside nằm trên trục giao thương trọng điểm, có tiềm năng khai thác kinh doanh nhờ mật độ dân cư ngày càng tăng (Ảnh: Taseco Land).

Dự án sở hữu lợi thế “kiềng ba chân” hiếm có trên thị trường. Đầu tiên là vị trí chiến lược khi nằm ngay mặt tiền đại lộ Nam Sông Mã, đối diện khu đô thị Vinhomes Star City - nơi quy tụ hàng chục tòa nhà cao tầng và dự kiến sẽ trở thành khu vực có mật độ cư dân sầm uất bậc nhất tỉnh Thanh Hóa trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, khu vực này còn là điểm trung chuyển quan trọng, đón toàn bộ lưu lượng khách du lịch từ cao tốc di chuyển về Sầm Sơn, qua đó mở ra tiềm năng khai thác thương mại lớn.

Thứ hai, với thiết kế shophouse 5 tầng hiện đại, tối ưu công năng, chủ sở hữu có thể linh hoạt vận hành văn phòng, showroom hoặc cho thuê lưu trú cao cấp - phân khúc đang thiếu hụt tại trung tâm.

Cuối cùng, dự án hưởng lợi từ dòng tiền kép: vừa tăng giá theo hạ tầng, vừa sinh lời từ dòng tiền kinh doanh đều đặn nhờ cộng đồng cư dân hiện hữu đông đảo.

Theo chủ đầu tư, các căn nhà phố shophouse, biệt thự tại dự án đang có mức giá chỉ từ 38,6 triệu đồng/m2 đất. So với cùng kỳ năm trước, mức giá này được các nhà đầu tư đánh giá là điểm vào hấp dẫn so với mặt bằng chung tại khu vực trung tâm Thành phố Thanh Hóa cũ và chuẩn bị bước vào giai đoạn bùng nổ trong thời gian tới.

Trong năm 2026, khu vực quanh dự án dự kiến có hơn 30 tòa chung cư đi vào hoạt động, kéo theo hàng chục nghìn cư dân về sinh sống. Sự gia tăng mật độ dân cư được kỳ vọng sẽ tạo thêm nhu cầu đối với các dịch vụ thương mại, mua sắm và lưu trú, qua đó mở ra dư địa khai thác kinh doanh cho các sản phẩm shophouse tại khu vực này.

Trong bối cảnh quỹ đất trung tâm ngày càng khan hiếm và chuẩn mực sống của người dân xứ Thanh ngày một nâng cao, Central Riverside không chỉ mang đến một không gian sống đẳng cấp, mà còn mở ra cơ hội bứt phá lợi nhuận cho những nhà đầu tư nhạy bén. Đây là thời điểm phù hợp để sở hữu mảnh ghép chiến lược trong bức tranh đô thị phồn vinh của thủ phủ kinh tế - du lịch mới tại Việt Nam.