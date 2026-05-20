Cực Nam trong chiến lược phát triển mô hình đa cực của Hà Nội

Hạ tầng bứt tốc mở lối cho những cực tăng trưởng mới

Ở các chu kỳ tăng trưởng, hạ tầng là tín hiệu mở đường cho dòng vốn, cho các đại đô thị và cho sự hình thành những “thủ phủ” phát triển mới. Hà Nội trong hơn 10 năm qua là ví dụ điển hình cho quy luật đó.

Mười năm trước, rất ít người hình dung khu vực Mỹ Đình - Mễ Trì - Nam Từ Liêm sẽ trở thành trung tâm phát triển năng động bậc nhất Thủ đô. Thời điểm đại lộ Thăng Long đi vào vận hành cùng sự xuất hiện của Trung tâm Hội nghị Quốc gia, sân vận động Mỹ Đình và loạt trụ sở bộ ngành, khu Tây bắt đầu bước vào chu kỳ tăng trưởng mới.

Giai đoạn 2015 - 2022, hàng trăm tòa cao tầng, đại đô thị và trung tâm thương mại liên tục xuất hiện, kéo theo làn sóng dịch chuyển dân cư và doanh nghiệp về phía Tây.

Từ vùng ven thấp tầng, phía Tây Hà Nội trở thành “thủ phủ” tăng trưởng mới chỉ sau một thập kỷ hạ tầng bứt tốc (Ảnh: Nguyễn Hải).

Khi dư địa phía Tây dần thu hẹp, dòng phát triển tiếp tục dịch chuyển sang phía Đông. Đại đô thị Ocean Park quy mô hơn 420ha cùng cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2, Vành đai 3.5 và các tuyến kết nối Hưng Yên đã tạo bước ngoặt cho toàn khu vực Gia Lâm.

Ở phía Bắc, trục Nhật Tân - Nội Bài và các đại dự án như Global Gate tiếp tục mở ra một cực phát triển mới gắn với sân bay quốc tế và logistics. Điểm chung của toàn bộ quá trình này là nơi nào hạ tầng đi trước, nơi đó nhanh chóng hình thành trung tâm tăng trưởng mới.

Báo cáo quý I/2026 của Savills cho thấy gần 90% nguồn cung căn hộ mở bán mới tại Hà Nội hiện nằm ngoài Vành đai 3 - cho thấy thị trường đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc theo mô hình đa trung tâm.

Kỷ nguyên Nam Hà Nội: Hấp lực từ đại đô thị Olympic 10.000ha và mạng lưới TOD

Nếu phía Tây từng đại diện cho trung tâm hành chính - tài chính mới, phía Đông mở ra làn sóng đại đô thị quy mô lớn, thì cực Nam được Hà Nội định vị theo vai trò khác biệt hơn: trung tâm văn hóa - thể thao - giải trí mới của Thủ đô trong chu kỳ phát triển kế tiếp.

Nam Hà Nội bước vào chu kỳ này với một nền tảng khác so với trước đây. Hệ thống kết nối liên vùng đã dần thành hình, quỹ đất phát triển vẫn còn rộng và mặt bằng đô thị đang ở giai đoạn đầu của quá trình tái cấu trúc. Khi hạ tầng khung đã hiện hữu, điều thị trường chờ đợi không còn là những lời hứa quy hoạch, mà là một cú hích đủ lớn để tái định vị toàn bộ khu vực.

Trung tâm của làn sóng phát triển mới là đại đô thị Olympic - mảnh ghép trong chiến lược tái định vị cực Nam Hà Nội. Theo định hướng quy hoạch, phần lõi khu đô thị Olympic có quy mô khoảng 10.000ha, trong khi tổng thể khu vực phát triển lên tới khoảng 16.000ha.

Con số này thậm chí vượt tổng diện tích khoảng 8.000ha của toàn bộ khu nội đô Hà Nội trước khi sáp nhập. Quy mô đó cho thấy đây không còn là một dự án đơn lẻ, mà là một cấu trúc đô thị mới của Thủ đô trong nhiều thập kỷ tới.

Đại đô thị Olympic trở thành hạt nhân tăng trưởng mới của cực Nam (Ảnh: CTV).

Đi cùng đại đô thị Olympic là loạt dự án hạ tầng quy mô lớn như mở rộng trục Giải Phóng - Ngọc Hồi, Metro Ngọc Hồi và ga cao tốc Bắc - Nam. Tuy nhiên, khác với các giai đoạn trước, hạ tầng lần này không chỉ đóng vai trò kết nối mà đang trở thành “bệ đỡ” cho một chu kỳ đầu tư hoàn toàn mới.

Giới chuyên gia nhận định, khi các đại quy hoạch xuất hiện, thị trường thường bước vào giai đoạn tái định giá. Đó cũng là lý do những dự án hiện diện sớm trên trục phát triển Ngọc Hồi bắt đầu thu hút sự quan tâm từ thị trường.

Quan trọng hơn, điều đang diễn ra tại cực Nam không còn là câu chuyện của một dự án đơn lẻ. Đây là quá trình hình thành một cực phát triển mới - nơi quy hoạch, đầu tư công, đại đô thị và dòng cư dân cùng vận hành trong một chu kỳ tăng trưởng dài hạn.

Giống như phía Tây từng bứt tốc cùng đại lộ Thăng Long hay phía Đông tăng trưởng theo các cây cầu vượt sông Hồng, tiến độ hoàn thiện của các đại dự án tại khu Nam sẽ góp phần cho khởi đầu của một kỷ nguyên phát triển mới cho Hà Nội.