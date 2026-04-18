Cư dân Van Phuc City hưởng lợi nhờ hệ tiện ích y tế, trường học theo chuẩn quốc tế

Điều này không chỉ tiết kiệm thời gian mà còn mang lại sự an tâm trong chăm sóc sức khỏe, sự chủ động trong học tập của con trẻ và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Trường học Quốc tế Emasi tại Van Phuc City (Ảnh: CĐT).

Lợi ích được chăm sóc sức khỏe mỗi ngày

Tại Van Phuc City, sự xa xỉ được hiện thực hóa bằng một đặc quyền mà không phải dự án nào cũng có thể chạm tới: sự an tâm nhờ hệ thống y tế chuẩn quốc tế ngay thềm nhà. Sự hiện diện của Bệnh viện Quốc tế Vạn Phúc City ngay tại tâm điểm khu đô thị là một "lá chắn" bảo vệ sức khỏe vững chắc cho cư dân nơi đây.

Thay vì phải đối mặt với nỗi lo tắc đường hay những hành trình di chuyển xa xôi trong các tình huống khẩn cấp, cư dân Van Phuc City sở hữu một lợi thế mà đôi khi tiền bạc cũng không thể mua được, đó chính là "thời điểm vàng". Chỉ vài bước chân di chuyển, mọi nhu cầu từ chăm sóc sức khỏe định kỳ đến các ca cấp cứu phức tạp đều được thực hiện nhanh chóng, an toàn và hiệu quả ngay tại bệnh viện Vạn Phúc City.

Bệnh viện Quốc tế Vạn Phúc City (Ảnh: CĐT).

Được đầu tư với quy mô lên đến hơn 1.500 tỷ đồng, bệnh viện không chỉ mang vẻ ngoài hiện đại, sang trọng mà còn sở hữu hệ thống trang thiết bị y tế tiên tiến bậc nhất nhập khẩu từ châu Âu và Mỹ. Bệnh viện có 14 chuyên khoa mũi nhọn cùng đội ngũ y bác sĩ tài năng, giàu kinh nghiệm, xuất thân từ các bệnh viện tuyến đầu của thành phố.

Sống tại Van Phuc City, mỗi ngày trôi qua là một hành trình tận hưởng cuộc sống trọn vẹn. Sức khỏe được nâng niu và chăm sóc chuyên sâu bởi những tiêu chuẩn toàn cầu.

Học tập theo chuẩn quốc tế ngay gần nhà

Trong khi nhiều gia đình tại TPHCM vẫn phải xoay xở với bài toán đưa đón con mỗi ngày từ quãng đường xa, kẹt xe đến áp lực thời gian thì cư dân Van Phuc City lại được tận hưởng một lợi thế khác biệt: hệ thống trường học quốc tế hiện diện ngay trong nội khu, gắn liền với không gian sống như Emasi, Hugo House...

Lợi ích này không chỉ dừng lại ở sự thuận tiện mà còn trực tiếp nâng cao chất lượng sống của cả gia đình. Khi khoảng cách từ nhà đến trường được rút ngắn chỉ còn vài phút, nhịp sinh hoạt mỗi ngày trở nên nhẹ nhàng và chủ động hơn.

Con trẻ học tập theo chuẩn quốc tế ngay gần nhà (Ảnh: CĐT).

Trẻ không còn bắt đầu ngày mới bằng sự vội vã mà có thể thức dậy trong trạng thái thoải mái, ăn sáng đầy đủ và thong thả đến trường giữa không gian xanh mát. Với phụ huynh, đó là sự an tâm và quỹ thời gian được nhiều hơn để dành cho công việc và gia đình.

Đặc biệt, khi các trường quốc tế được đặt ngay trong môi trường sống, việc tiếp cận nền giáo dục quốc tế trở nên tự nhiên hơn bao giờ hết. Trẻ không chỉ học trong lớp mà còn “sống” trong môi trường quốc tế mỗi ngày - nơi ngoại ngữ, tư duy mở và kỹ năng hội nhập được hình thành một cách tự nhiên thông qua cả học tập lẫn giao tiếp xung quanh.

Khẳng định vị thế khu đô thị đáng sống

Việc tích hợp đồng bộ hệ thống y tế và giáo dục quốc tế ngay trong nội khu không chỉ hoàn thiện chất lượng sống mà còn góp phần định hình vị thế của một đại đô thị đáng sống tại TPHCM.

Nếu không gian xanh và kiến trúc mang đến trải nghiệm sống đẳng cấp thì hạ tầng y tế - giáo dục chính là nền tảng giúp cuộc sống được trọn vẹn và an tâm mỗi ngày.

Trong bối cảnh quỹ đất nội đô ngày càng khan hiếm, việc dành diện tích lớn tại vị trí trung tâm để phát triển bệnh viện quy mô 37.700m² cùng hệ thống trường học chất lượng cao cho thấy tâm huyết của Van Phuc Group trong việc ưu tiên chất lượng sống của cư dân.

Sự hiện diện của tổ hợp y tế giúp cư dân rút ngắn thời gian tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe, đặc biệt trong những tình huống cần xử lý nhanh. Đồng thời, hệ thống trường học trong nội khu mang lại sự thuận tiện trong việc học tập, tạo điều kiện để con trẻ phát triển toàn diện trong môi trường chuẩn quốc tế.

Cư dân an tâm tận hưởng cuộc sống tại Van Phuc City (Ảnh: CĐT).

Khi các nhu cầu quan trọng như học tập và chăm sóc sức khỏe đều được đáp ứng ngay tại không gian sống, cư dân Van Phuc City có thêm thời gian cho bản thân và gia đình, giảm áp lực di chuyển và nâng cao chất lượng sống.

Việc đưa bệnh viện và trường học về gần nhà đã giúp Van Phuc City trở thành khu đô thị đáng sống bậc nhất TPHCM. Mọi nhu cầu thiết yếu của cư dân đều được đáp ứng một cách trọn vẹn và tiện nghi.

Van Phuc City (Khu đô thị Vạn Phúc), Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình, TPHCM

Hotline: 1800 6363

Website: https://khudothivanphuc.com.vn/