Cư dân đảo Vũ Yên trải nghiệm tắm Onsen trong ngày khai trương Ikigai Wellness Center

Hệ sinh thái wellness khởi đầu hành trình sống hạnh phúc

Lễ khai trương diễn ra lúc 9h, song ngay từ sớm, Ikigai Wellness Center đã đón những vị khách đầu tiên. Không chỉ thu hút cư dân Vinhomes Royal Island, sự kiện còn đón nhiều khách hàng đến từ Hà Nội và các tỉnh lân cận, những người tìm kiếm một chốn an cư và đầu tư nơi dịch vụ chăm sóc sức khỏe cao cấp không còn là tiện ích cộng thêm, mà trở thành trọng tâm của đời sống.

Ikigai Wellness Center là trung tâm chăm sóc sức khỏe phong cách Nhật tại Hải Phòng (Ảnh: CĐT).

Ikigai Wellness Center được thiết kế dựa trên nguyên lý dưỡng sinh Nhật Bản, với hệ tiện ích chăm sóc sức khỏe toàn diện, từ bể tắm khoáng nóng thay đổi theo mùa, xông hơi đá muối, bể bơi điện phân muối đến khu thiền định, yoga, trà đạo và các lớp sinh hoạt cộng đồng.

Không khí buổi lễ khai trương mang đúng tinh thần Ikigai nhẹ nhàng, tĩnh tại nhưng giàu năng lượng. Trong không gian ngập tràn ánh sáng dịu nhẹ và hương thảo mộc, workshop (buổi trao đổi) yoga diễn ra giúp khách tham dự thả lỏng cơ thể, giải phóng căng thẳng và tái tạo năng lượng.

Tại khu thưởng trà, các nghệ nhân trà đạo cùng khách mời thưởng thức âm nhạc với những bản nhạc truyền thống Nhật Bản và các giai điệu hiện đại mang hơi thở thiền định.

Dưới những tán cây xanh mát, trẻ nhỏ vui chơi bên hồ nước, còn người lớn dành nhiều thời gian hơn tại khu xông hơi đá muối Himalaya và không gian thư giãn.

“Không gian nơi đây khiến tôi quên mình đang ở Việt Nam, cứ ngỡ đang được du lịch tới xứ sở Phù Tang vậy”, bà Trần Minh Tuyết, khách mời từ Hà Nội, chia sẻ.

Cư dân Vinhomes Royal Island trải nghiệm tiện ích mới (Ảnh: CĐT).

Điểm nhấn thu hút đông đảo khách tham dự là khu tắm khoáng nóng theo chuẩn Nhật Bản. Nguồn khoáng nóng được nhập khẩu từ những vùng suối của đất nước mặt trời mọc và luân phiên thay đổi theo mùa để phù hợp với khí hậu bản địa và thể trạng người Việt. Khoáng Gero hỗ trợ hệ xương khớp, Nyuutou nuôi dưỡng làn da, Kusatsu hỗ trợ thúc đẩy tuần hoàn máu, trong khi Hakoneshichi mang lại cảm giác ấm áp và thư giãn trong mùa lạnh.

Với nhiều cư dân The Komorebi và The Miyabi, giá trị của trải nghiệm không chỉ nằm ở hiệu quả chăm sóc sức khỏe, mà còn ở cảm giác được sống chậm, sống sâu và dành trọn vẹn thời gian cho bản thân.

“Tôi bị đau mỏi vai gáy kinh niên. Khi được nhân viên ở đây hướng dẫn ngâm khoáng và xông hơi đá muối, tôi thấy người nhẹ nhõm, khỏe khoắn hơn hẳn”, ông Nguyễn Thành Vinh, cư dân The Miyabi, chia sẻ.

Không cần bay nhiều giờ đến Nhật Bản, mỗi ngày, cư dân The Miyabi và The Komorebi vẫn có thể tận hưởng các trải nghiệm đặc trưng của xứ Phù Tang (Ảnh: CĐT).

Ưu đãi cho cư dân về ở sớm trước Tết

Ikigai Wellness Center chỉ là một mắt xích trong hệ sinh thái wellness quy mô lớn của The Komorebi và The Miyabi, nơi triết lý sống Nhật Bản được tái hiện tại Việt Nam.

Trải dọc bờ sông Cấm, Ikigai Park mở ra một không gian cảnh quan xanh mát rộng gần 2ha. Thiên nhiên được giữ ở trạng thái nguyên bản nhất có thể để cư dân sống chậm lại và kết nối với chính mình thông qua những hoạt động giản dị, như đi bộ giữa mảng xanh hay hít thở làn gió mát từ sông thổi vào mỗi ngày. Hồ cá koi, khu cắm trại biệt lập, sân chơi cho trẻ em, sân vận động đa năng… được bố trí đan xen, tạo nên một không gian sinh thái linh hoạt.

Ở một lát cắt khác, Youth Garden đóng vai trò cân bằng năng lượng cho toàn khu. Không gian hơn 8.000m2 được thiết kế để khuyến khích chuyển động nhẹ nhàng, từ những lối dạo lát sỏi, đồi cỏ thoai thoải đến các khu yoga ngoài trời, vườn thiền và lối đi men theo mặt nước. Chính triết lý đó giúp Youth Garden trở thành công trình cảnh quan đạt đủ điểm tiền chứng chỉ SITEs - tiêu chuẩn quốc tế về thiết kế không gian bền vững, nơi thiên nhiên dẫn dắt con người hình thành thói quen sống khỏe lâu dài.

Biệt thự The Miyabi và The Komorebi đã hoàn tất xây dựng, sẵn sàng đón cư dân chuyển về an cư trước Tết (Ảnh: CĐT).

The Komorebi và The Miyabi còn ghi điểm nhờ chính sách bán hàng hấp dẫn, chào đón đón cư dân về an cư trước Tết. Nổi bật là những ưu đãi mạnh tay, như hỗ trợ lãi suất lên đến 24 tháng, chiết khấu 11% khi thanh toán sớm, tặng gói miễn phí sử dụng dịch vụ tại Ikigai Wellness Center trong 36-60 tháng cho cư dân nhận bàn giao đúng tiến độ.

Chương trình “Chào xuân Bính Ngọ” với mức chiết khấu 6% dành cho The Komorebi và lên tới 13% cho The Miyabi cũng bổ sung thêm động lực để khách hàng sớm hiện thực hóa kế hoạch an cư tại đảo thượng lưu Vũ Yên.

Sau khi Ikigai Wellness Center vận hành, hệ sinh thái sống mang tinh thần Nhật Bản tại Vinhomes Royal Island tiếp tục được hoàn thiện. Tại đây, chăm sóc sức khỏe trở thành một phần không thể tách rời trong nhịp sống hàng ngày của cư dân The Komorebi và The Miyabi, tạo nền tảng cho một cuộc sống an yên, bền vững.