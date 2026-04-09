Công ty con của Vinhomes trúng thầu dự án gần 1 triệu USD ở Điện Biên

UBND tỉnh Điện Biên vừa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư dự án Khu đô thị mới, du lịch nghỉ dưỡng và dịch vụ thể thao phía Tây Bắc, tại phường Điện Biên Phủ và xã Thanh Nưa. Theo đó, Công ty cổ phần Phát triển Thành phố Xanh (thuộc Vinhomes) là nhà đầu tư trúng thầu.

Theo quy hoạch, quy mô dân số của dự án vào khoảng 12.000 người. Tổng diện tích sử dụng đất gần 229ha, trong đó khoảng 88ha (38%) sẽ được đầu tư hạ tầng và bàn giao lại cho Nhà nước; phần còn lại hơn 141ha sẽ được nhà đầu tư khai thác kinh doanh.

Tổng vốn đầu tư dự kiến của dự án là 23.660 tỷ đồng. Trong đó, vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư hơn 3.553 tỷ đồng, còn lại là vốn huy động từ các tổ chức tín dụng và nguồn hợp pháp khác.

Dự án dự kiến cung cấp khoảng 2.812 căn nhà ở thấp tầng, gồm 1.836 căn liền kề và 975 căn biệt thự. Quỹ đất khoảng 9,9ha được bố trí để phát triển nhà ở xã hội với các khối chung cư cao tối đa 8 tầng. Bên cạnh đó, gần 87ha đất được quy hoạch cho khu sân golf 18 hố, đường golf và sân tập.

Theo tiến độ được phê duyệt, dự án sẽ được triển khai xây dựng cơ bản trong vòng 54 tháng kể từ ngày dự án được chấp thuận nhà đầu tư.

Giai đoạn 1 (từ quý IV/2026 đến quý IV/2028), chủ đầu tư sẽ tập trung xây dựng hạ tầng kỹ thuật, sân golf 18 hố và các công trình dịch vụ, thương mại. Giai đoạn 2 (từ quý IV/2028 đến quý IV/2030), chủ đầu tư hoàn thiện các hạng mục kiến trúc còn lại.

Dự án được định hướng phát triển thành khu đô thị đồng bộ, hiện đại, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.