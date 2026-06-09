Con vào Nam lập nghiệp, cha mẹ chọn thêm “phiên bản Vinhomes” cho tương lai gia đình

Chọn nơi an cư cho con

Chị Thanh Hồng (sinh năm 2000, Hà Nội) là một Gen Z đang làm việc trong ngành truyền thông. Từ khi bước chân khỏi giảng đường, lộ trình sự nghiệp được chị vạch ra rõ ràng.

“Khi đã có nền tảng đủ vững, điều tôi tìm kiếm không còn là sự an toàn mà là cơ hội bứt phá. TPHCM là nơi mang đến điều đó”, chị Hồng chia sẻ.

Thanh Hồng - Gen Z Hà Thành vào Nam lập nghiệp và lựa chọn Vinhomes Green Paradise Cần Giờ là nơi an cư của mình (Ảnh: Vinhomes).

Lựa chọn của Thanh Hồng cũng là tiếng nói chung của nhiều người trẻ năng động. Thế nhưng, đằng sau ánh hào quang và sự phồn hoa của TPHCM, những người trẻ như chị Hồng phải đối mặt với thách thức không nhỏ về một môi trường sống ngột ngạt, kẹt xe và thiếu vắng mảng xanh. Khát vọng vươn lên đôi khi buộc họ phải đưa ra một lựa chọn khó khăn: Đánh đổi chất lượng sống mỗi ngày để có cơ hội sự nghiệp.

Sự đánh đổi của người trẻ cũng là nỗi trăn trở chung của đông đảo phụ huynh miền Bắc khi có con cái quyết định Nam tiến.

Cũng từng lập nghiệp từ hai bàn tay trắng nơi đất khách, ông Ngô Thành (sinh năm 1958, Hà Nội) thấu hiểu sâu sắc hành trình này.

“Thế hệ trước chưa có điều kiện tiếp cận những không gian sống hội đủ nhiều điều kiện tốt. Nhưng giờ đây, khi xã hội đã phát triển và xuất hiện những đại dự án tầm cỡ, không lý gì cha mẹ lại để con cái mình xuất phát ở một môi trường sống chật chội, thiếu thốn tiện ích”, ông tâm sự.

Ông Ngô Thành chia sẻ về ý định an cư cùng con cái tại Vinhomes Green Paradise (Ảnh: Vinhomes).

Đã quá quen thuộc với hệ sinh thái “all-in-one” (tất cả trong một) khép kín, an ninh đa lớp và cộng đồng văn minh của các khu đô thị Vinhomes tại Hà Nội, những bậc phụ huynh như ông Thành quyết định mang hệ quy chiếu khắt khe ấy vào Nam làm thước đo chọn nhà.

Theo đó, nơi ở mới phải vừa giải bài toán kết nối để con tiện xông pha phát triển sự nghiệp, vừa phải đủ chuẩn sinh thái, an ninh để cha mẹ có thể vào thăm, ở cùng, dưỡng già.

Đáp ứng kỳ vọng về một môi trường sống xanh, bền vững và kết nối trung tâm thuận tiện là Vinhomes Green Paradise Cần Giờ. Chị Thanh Hồng, ông Thành đều đã lựa chọn các sản phẩm thấp tầng ở Vịnh Ngọc để chuẩn bị cho một tương lai đủ đầy và bền vững nhất của gia đình.

Theo ông Thành, khi tuyến đường sắt tốc độ cao nối trung tâm TPHCM vào Cần Giờ hoàn thành vào cuối năm 2028, thời gian di chuyển sẽ được rút ngắn chỉ còn khoảng 13 phút. Nhờ đó, con ông, cùng thế hệ Gen Z, sẽ dễ dàng cống hiến hết mình ở trung tâm, nhưng tối đến lại được trở về tận hưởng thiên nhiên trong lành, an yên bên cạnh gia đình.

Bệ phóng cho con, của để dành từ cha mẹ

Đồng quan điểm, bà Hải, một phụ huynh cũng có con đang bước vào đời, cho rằng sự hậu thuẫn thiết thực nhất không chỉ là tài chính, mà là việc thiết lập một bệ phóng an cư chuẩn mực.

Bà Hải chọn mua biệt thự Lagoonia Legacy ở Vịnh Ngọc và bốc thăm may mắn trúng xe ô tô điện VinFast VF 6 (Ảnh: Vinhomes).

Bà Hải chọn mua 1 căn Lagoonia Legacy ở Vịnh Ngọc sau khi tìm hiểu kỹ địa thế “kề hồ, cận biển, liền rừng”. Một bên là Khu dự trữ sinh quyển rừng Sác rộng 75.000ha, một bên là Thái Bình Dương bao la. Tính độc bản còn được khẳng định qua hệ thống biển hồ nước mặn (lagoon) uốn lượn ngay thềm nhà và bãi cát trắng riêng tư ngay trước mắt.

Trải nghiệm sống “3 trong 1” này khiến bà Hải mãn nguyện. “Bình thường đi nghỉ dưỡng sẽ phải đi rất xa. Nhưng ở đây, con cái đi làm trong thành phố lớn, tối về cả nhà lại được nghỉ dưỡng ở biển. Đấy là một cuộc sống tuyệt vời”, bà Hải chia sẻ.

Sự khan hiếm của quỹ đất ven biển sở hữu lâu dài tại TPHCM biến Lagoonia Legacy thành một khối tài sản mang giá trị vượt thời gian. Sự bảo chứng từ năng lực kiến tạo và pháp lý minh bạch của Vinhomes càng giúp các bậc phụ huynh an tâm tuyệt đối khi xuống tiền.

“Tôi đầu tư bằng niềm tin vào chủ đầu tư. Vinhomes minh bạch pháp lý, mua tài sản để lại cho thế hệ sau tôi rất yên tâm”, bà Hải nói thêm.

Khu Vịnh Ngọc sở hữu sở hữu địa thế “kề hồ, cận biển, liền rừng” (Ảnh: Vinhomes).

Cuộc Nam tiến của các gia đình hiện đại giờ đây đã có bến đỗ. Với Lagoonia Legacy, cha mẹ trao cho con một điểm tựa an cư vững vàng để tự tin theo đuổi những cơ hội lớn, đồng thời tự mình sở hữu một không gian sống nghỉ dưỡng giữa thiên nhiên biển - rừng hiếm có. Đó là nơi nhiều thế hệ có thể cùng tận hưởng, cùng gắn kết và cùng vun đắp những giá trị bền vững theo thời gian.

Niềm tin của khách hàng càng được củng cố khi Vinhomes Green Paradise được vinh danh trong “Top 10 dự án hướng tới mục tiêu phát triển bền vững tiêu biểu nhất Việt Nam” tại Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam lần thứ II, còn Vinhomes tiếp tục khẳng định vị thế với Giải đặc biệt “Doanh nghiệp bất động sản dẫn đầu Việt Nam”.