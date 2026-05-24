Cơn sốt AI thiết kế nhà: Đẹp mắt trên ảnh, méo mó ngoài đời

Chỉ vài cú click chuột, trí tuệ nhân tạo (AI) có thể dựng nên một căn bếp chuẩn châu Âu, phòng khách tối giản đẹp như tạp chí hay góc làm việc sang trọng chẳng kém resort cao cấp. Công nghệ đang biến bất kỳ ai cũng có cảm giác mình là một nhà thiết kế nội thất chuyên nghiệp.

Từ lên moodboard (bảng phác thảo cảm xúc), chọn màu sơn, phối đồ trang trí cho đến dựng không gian 3D, các ứng dụng AI thiết kế nhà ở đang bùng nổ mạnh mẽ. Nhưng phía sau những bức ảnh “đẹp mê ly” ấy lại là một sự thật khiến nhiều người bắt đầu dè chừng bởi AI rất giỏi tạo ảo giác thị giác, nhưng chưa chắc hiểu cách một ngôi nhà vận hành ngoài đời thực.

Việc dùng AI lên ý tưởng không gian đang nở rộ, giúp bất kỳ ai cũng có thể trở thành kiến trúc sư cho chính tổ ấm của mình (Ảnh: Spacely AI).

Cẩn thận với những cú lừa thị giác

Nhiều kiến trúc sư và chuyên gia nội thất cho biết họ thường xuyên nhận được yêu cầu thi công dựa trên hình ảnh AI tạo ra. Vấn đề nằm ở chỗ: rất nhiều chi tiết trong ảnh gần như không thể làm thật.

AI thường xử lý sai tỷ lệ không gian, bố trí nội thất thiếu công năng hoặc tạo ra các chi tiết “ảo” nhìn đẹp nhưng phi thực tế. Một chiếc sofa có thể quá lớn so với diện tích phòng, hệ tủ không đủ khoảng mở cánh, hay bàn ăn đặt ở vị trí khiến việc di chuyển trở nên bất tiện.

Nguy hiểm hơn là các lỗi liên quan đến an toàn xây dựng. Không ít hình ảnh AI tạo ra xuất hiện cầu thang không tay vịn, đèn treo quá thấp, cửa kính sát mép hoặc vật liệu khó thi công trong điều kiện khí hậu nóng ẩm tại Việt Nam.

Với người không có chuyên môn, những hình ảnh này rất dễ tạo cảm giác “đẹp là làm được”, dẫn đến tình trạng tốn thêm chi phí chỉnh sửa, đập bỏ hoặc thi công xong mới phát hiện bất tiện khi sử dụng hằng ngày.

Thiếu đi hơi ấm của con người

Một căn nhà đẹp không chỉ là nơi để chụp ảnh. Đó còn là không gian phản ánh thói quen sinh hoạt, cảm xúc và câu chuyện của người sống bên trong. Đây lại chính là điểm yếu lớn nhất của AI.

Máy móc có thể học hàng triệu mẫu thiết kế để tạo ra một căn phòng hợp xu hướng, nhưng không thể hiểu được gia đình có trẻ nhỏ cần gì, người lớn tuổi di chuyển ra sao hay chủ nhà thích cảm giác ấm cúng, tối giản hay nhiều ký ức cá nhân.

Hệ quả là nhiều không gian do AI gợi ý trông rất “Pinterest” nhưng thiếu cảm xúc thật. Nhà đẹp nhưng lạnh, sang nhưng khó sống lâu dài.

Các chuyên gia nội thất cũng lo ngại việc lạm dụng AI sẽ khiến không gian sống ngày càng rập khuôn. Những căn hộ na ná nhau với tone be, sofa cong, bàn đá và đèn thả tối giản đang xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội, làm mất dần cá tính riêng của từng gia đình.

Bên cạnh câu chuyện thẩm mỹ, AI còn kéo theo nhiều tranh cãi liên quan đến môi trường. Ít người biết rằng các hệ thống AI tiêu tốn lượng điện và nước rất lớn để vận hành máy chủ làm mát. Chỉ vài chục câu lệnh tạo ảnh cũng có thể tiêu hao lượng tài nguyên đáng kể phía sau màn hình.

Điều đó đồng nghĩa rằng, càng chạy theo việc tạo hàng loạt concept “ảo”, chúng ta càng vô tình gia tăng áp lực năng lượng và tài nguyên cho hệ thống công nghệ toàn cầu.

Nhà do AI thiết kế đẹp mê ly nhưng thiếu thứ quan trọng nhất, đó là cảm xúc sống (Ảnh: DecorAI).

Dùng AI sao cho thông minh và thực tế

Dù còn nhiều hạn chế, AI vẫn là trợ thủ cực kỳ hữu ích nếu biết dùng đúng cách. Với các gia đình trẻ hoặc người chưa có kinh nghiệm decor nhà cửa, AI có thể giúp hình dung nhanh phong cách phù hợp, thử nghiệm màu sơn, phối rèm cửa, ánh sáng hoặc bố trí đồ đạc trước khi xuống tiền mua thật.

Thay vì xem hình AI là “bản vẽ chuẩn”, bạn hãy coi đó như bảng ý tưởng để tham khảo. Sau đó, bạn nên tham vấn kiến trúc sư, đơn vị thi công hoặc chính trải nghiệm sống thực tế của bạn để điều chỉnh lại cho phù hợp.

Thiết kế nội thất không chỉ là tạo ra một bức ảnh đẹp mà còn là bài toán về công năng, ngân sách, khí hậu, độ bền vật liệu và cảm giác sống mỗi ngày. AI có thể giúp bạn tìm cảm hứng rất nhanh. Tuy nhiên, để biến một căn nhà thành tổ ấm thực sự, con người vẫn là yếu tố không thể thay thế.