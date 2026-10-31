Cổ phiếu bất động sản biến động trái chiều, Novaland gây chú ý

Sau chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước, hàng loạt ngân hàng bắt đầu giảm lãi suất huy động, phổ biến 0,5 điểm phần trăm, một số nơi giảm tới 0,7 điểm phần trăm. Trong bối cảnh mặt bằng lãi suất có dấu hiệu hạ nhiệt, nhóm cổ phiếu địa ốc bắt đầu có sự phân hóa rõ rệt.

Kết phiên cuối tuần, NVL của Novaland tăng gần 0,5%, DXG của Bluemarq Group tăng hơn 2%, còn VHM của Vinhomes tăng hơn 1,4%. Ở chiều ngược lại, NLG của Nam Long, IDC của IDICO và QCG của Quốc Cường Gia Lai cùng giảm khoảng 4%. AGG của Bất động sản An Gia giảm gần 2%.

Tính chung cả tuần, sắc đỏ chiếm ưu thế. AGG giảm hơn 6%, NLG và IDC cùng mất khoảng 5%, QCG giảm gần 3%, NVL giảm gần 2%. Trong khi đó, DXG tăng hơn 2%.

Về kết quả kinh doanh, Novaland gây chú ý khi vừa công bố doanh thu thuần hợp nhất quý III hơn 5.120 tỷ đồng, tăng hơn 204% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp này đạt hơn 1.102 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lỗ hơn 1.150 tỷ đồng.

Một dự án của Novaland (Ảnh: DT).

Novaland cho biết kết quả kinh doanh trong kỳ đến từ hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển nhượng bất động sản tại các dự án, hoạt động hợp tác đầu tư và biến động tỷ giá hối đoái.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần của tập đoàn đạt hơn 10.215 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất hơn 2.873 tỷ đồng, tương đương hơn 155% kế hoạch lợi nhuận năm.

Trong khi đó, Bluemarq Group ghi nhận kết quả kinh doanh kém tích cực trong quý III. Doanh thu thuần đạt gần 683 tỷ đồng, giảm 36% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế 3,2 tỷ đồng, giảm 98%. Lũy kế 9 tháng, doanh thu đạt hơn 2.800 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 253 tỷ đồng, giảm hơn một nửa.

Theo giải trình của Bluemarq Group, lợi nhuận giảm mạnh chủ yếu do doanh thu từ bán căn hộ, đất nền và dịch vụ môi giới bất động sản suy yếu. Doanh nghiệp cho rằng lãi suất vay mua nhà ở mức cao khiến người mua thận trọng hơn, làm lợi nhuận gộp giảm hơn 270 tỷ đồng. Trong khi đó, chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp tiếp tục tăng.

Tại Bất động sản An Gia, lợi nhuận sau thuế quý III đạt gần 15,4 tỷ đồng, giảm 85,9% so với cùng kỳ. Doanh thu từ bán và cho thuê căn hộ chỉ đạt hơn 19 tỷ đồng, giảm 85%, trong khi doanh thu dịch vụ tư vấn không phát sinh, so với gần 37 tỷ đồng cùng kỳ.

Các yếu tố này khiến doanh thu thuần quý III của An Gia giảm 86%, xuống gần 24 tỷ đồng, mức thấp nhất kể từ khi doanh nghiệp niêm yết năm 2020. Chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng cũng tạo thêm áp lực lên lợi nhuận.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, An Gia đạt hơn 160,8 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 70,3%. Dù doanh thu giảm mạnh, lợi nhuận sau thuế vẫn đạt gần 293,3 tỷ đồng, tăng 47,1% so với cùng kỳ.