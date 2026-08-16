Có 6 tỷ đồng nên mua nhà hay gửi ngân hàng lấy lãi 45 triệu đồng/tháng?

Thị trường bất động sản trầm lắng, lãi suất cho vay có thời điểm lên tới 14-15%/năm, trong khi lãi suất tiền gửi trên 9%/năm khiến nhiều người có nhu cầu mua nhà chần chừ xuống tiền.

Với 6 tỷ đồng trong tay, nên mua bất động sản để tích lũy hay gửi ngân hàng lấy lãi khoảng 45 triệu đồng mỗi tháng đang là bài toán được nhiều người quan tâm.

“Có 6 tỷ đồng trong tay, tôi đang cân nhắc nên tận dụng cơ hội giá nhà giảm thời điểm này để mua tích lũy hay gửi ngân hàng lấy lãi trong lúc thị trường trầm lắng. Tôi vẫn đang băn khoăn vì có nhiều ý kiến khác nhau”, chị Thu Huệ (ngụ TPHCM) đặt vấn đề.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bà Nguyễn Phương Thảo, Cố vấn Tài chính Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và quản lý tài sản FIDT, cho biết với người có khẩu vị rủi ro trung bình, gửi ngân hàng lãi suất 9%/năm là phương án phù hợp để giữ dòng tiền trong ngắn hạn. Tuy nhiên, nếu mục tiêu đã rõ ràng là tích sản bằng bất động sản, người mua không nên chỉ vì mức lãi suất hiện tại mà trì hoãn quá lâu. Thị trường trầm lắng lại tạo lợi thế về lựa chọn và đàm phán cho người đang có sẵn tiền.

“Trong ngắn hạn một năm tới, bất động sản dự báo sẽ khó có thể biến động vượt mức 9%/năm, và tiền gửi là kênh phù hợp hơn. Nhưng khi lãi suất hạ nhiệt thực sự, thanh khoản sôi động trở lại, cũng chính là lúc nhà đầu tư không còn ưu thế chủ động lựa chọn bất động sản”, bà Thảo nói.

Một chung cư tại TPHCM (Ảnh: Lê Tỉnh).

Theo chuyên gia này, thay vì cố dự đoán chính xác thời điểm thị trường phục hồi hay giá nhà tạo đáy, người mua nên xác định kế hoạch đầu tư 3-5 năm và chuẩn bị sẵn nguồn vốn để hành động khi xuất hiện tài sản phù hợp. Trong thời gian chờ đợi, có thể chia tiền gửi thành các kỳ hạn 1-3-6 tháng để vừa hưởng lãi, vừa duy trì khả năng xoay chuyển dòng tiền.

Nếu gửi toàn bộ 6 tỷ đồng với lãi suất 9%/năm, số tiền lãi khoảng 540 triệu đồng/năm, tương đương 45 triệu đồng/tháng. Đây là dòng tiền ổn định trong ngắn hạn, nhưng bất động sản lại có thêm khả năng tăng giá và tạo dòng tiền cho thuê trong chu kỳ dài hơn. Vì vậy, quyết định không chỉ nằm ở mức lãi suất mà còn phụ thuộc vào mục tiêu và thời gian nắm giữ tài sản.

Một lãnh đạo doanh nghiệp bất động sản cho rằng với người có 6 tỷ đồng tiền nhàn rỗi, quyết định mua nhà hay tiếp tục gửi ngân hàng nên dựa trên mục đích sử dụng, khả năng tài chính và thời gian nắm giữ tài sản.

Nếu mua để ở, có sẵn phần lớn vốn và tìm được căn nhà phù hợp, người mua có thể cân nhắc xuống tiền. Ngược lại, nếu phải vay nhiều hoặc dòng tiền chưa ổn định, nên thận trọng.

Theo vị này, thị trường sẽ có thêm dư địa phục hồi khi lãi suất cho vay hạ nhiệt về khoảng 8-10%/năm. Khi chi phí vốn giảm, sức mua và thanh khoản có thể cải thiện, nhưng khi đó người mua cũng có thể mất bớt lợi thế về giá và đàm phán như trong giai đoạn hiện nay.

“Nếu căn nhà đúng nhu cầu, vị trí phù hợp, giá vừa khả năng tài chính và người mua không phải vay hoặc chỉ vay ít thì có thể cân nhắc. Ngược lại, nếu phải vay nhiều hoặc dòng tiền chưa ổn định thì nên thận trọng”, lãnh đạo này nói.

Theo các chuyên gia, thị trường bất động sản đang phân hóa mạnh. Dòng tiền ngày càng thận trọng và ưu tiên những khu vực có cư dân, nhu cầu thực, khả năng tạo dòng tiền và thanh khoản tốt. Vì vậy, không phải cứ bất động sản giảm giá là cơ hội, người mua cần tập trung vào giá trị thực, pháp lý, quy hoạch, vị trí và khả năng khai thác.

Đặc biệt, nếu sử dụng đòn bẩy, người mua phải tính trước các kịch bản lãi suất tăng, thu nhập giảm hoặc thanh khoản kéo dài để tránh phải bán tài sản trong thời điểm bất lợi.

Nếu chưa đủ khả năng thẩm định pháp lý và quy hoạch, nên ưu tiên những dự án có pháp lý rõ ràng, được quy hoạch bài bản.