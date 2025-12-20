City Rise - Tọa độ "check-in" độc đáo của giới trẻ Phổ Yên trong mùa Giáng sinh 2025

Không khí Giáng sinh tràn ngập tại khu đô thị City Rise

Trong dịp Giáng sinh 2025, khu đô thị City Rise được đầu tư trang trí không gian lễ hội quy mô và đồng bộ tại các khu vực sinh hoạt chung. Tâm điểm là cây thông Noel cao 10m, đặt tại trung tâm khu đô thị, kết hợp hệ thống ánh sáng, tiểu cảnh và trang trí theo chủ đề lễ hội đã tạo nên một không gian Noel ấm áp và sinh động.

Cây thông 10m cao nhất Phổ Yên được đặt giữa trung tâm khu đô thị City Rise (Ảnh: City Rise).

Không dừng lại ở khu vực trung tâm, các trục đường nội khu, quảng trường và các khu cảnh quan đều được chỉnh trang, đồng bộ ánh sáng, giúp khu đô thị trở nên lộng lẫy trong màn đêm tại Phổ Yên.

Khu vực nhanh chóng trở thành điểm check-in (chụp ảnh) mới thu hút đông đảo cư dân và khách tham quan (Ảnh: City Rise).

Theo ghi nhận, không gian lễ hội tại City Rise nhanh chóng trở thành điểm vui chơi, dạo bộ mới của người dân Phổ Yên và khu vực Thái Nguyên. Vào các buổi tối và dịp cuối tuần, nhiều gia đình đưa trẻ nhỏ tới vui chơi, trong khi người trẻ dạo bộ, trò chuyện và ghi lại những khoảnh khắc đặc biệt.

City Rise còn sử dụng hệ thống máy phun tuyết chuyên dụng, tạo hiệu ứng tuyết rơi nhẹ trong ánh đèn trang trí, mang lại trải nghiệm thị giác gần với không khí Giáng sinh đặc trưng.

Định hướng phát triển khu đô thị gắn liền với không gian sống cao cấp

Từ góc nhìn của giới chuyên gia, việc City Rise chú trọng đầu tư các hoạt động lễ hội, tiện ích và không gian sinh hoạt chung cho thấy cách tiếp cận bài bản của chủ đầu tư trong phát triển dự án. Thay vì chỉ dừng lại ở việc cung cấp quỹ đất ở, dự án được định hướng xây dựng như một không gian sống hoàn chỉnh, nơi đời sống cư dân được quan tâm song song với phát triển hạ tầng.

Không gian được kích hoạt để cộng đồng gặp gỡ, sẻ chia và gắn kết (Ảnh: City Rise).

Việc liên tục chăm chút cho các hoạt động cộng đồng và làm mới không gian chung theo sự kiện cho thấy chủ đầu tư đặt trọng tâm vào trải nghiệm sử dụng và chất lượng sống dài hạn. Các không gian công cộng không chỉ mang tính trang trí, mà được tổ chức để cư dân có thể khai thác, sử dụng thường xuyên, qua đó từng bước hình thành nhịp sinh hoạt ổn định và sự gắn kết trong cộng đồng.

Điều này tạo nên sự khác biệt so với mô hình phát triển khu dân cư thiên về phân lô bán nền vốn còn phổ biến tại Phổ Yên. Đồng thời, đây cũng là dấu hiệu cho thấy định hướng phát triển đô thị theo chiều sâu, khi chủ đầu tư không chỉ đầu tư vào sản phẩm, mà còn đầu tư vào cách vận hành và nuôi dưỡng đời sống đô thị trong dài hạn.

City Rise đẩy nhanh tiến độ, sẵn sàng đưa dự án về đích

City Rise là khu đô thị được quy hoạch theo mô hình tích hợp, định hướng phát triển đồng bộ giữa không gian ở, hệ thống tiện ích và các khu sinh hoạt cộng đồng. Cách tiếp cận này nhằm đáp ứng nhu cầu an cư, sinh hoạt và sử dụng không gian công cộng của cư dân trong bối cảnh đô thị Phổ Yên đang mở rộng nhanh cả về quy mô lẫn dân số.

City Rise phát triển mô hình đô thị tích hợp tiện ích - văn hóa - sinh hoạt cộng đồng để tạo nên môi trường sống văn minh, năng động và giàu trải nghiệm (Ảnh: City Rise).

Theo chủ đầu tư, hiện các hạng mục hạ tầng nội khu, giao thông, cảnh quan và tiện ích đang được gấp rút hoàn thiện. Quá trình triển khai được thực hiện đồng thời tại nhiều khu vực nhằm bảo đảm tiến độ tổng thể, đồng thời nâng cao chất lượng không gian sử dụng ngay từ giai đoạn đầu vận hành.

Bên cạnh việc hoàn thiện các hạng mục kỹ thuật, dự án cũng từng bước tổ chức các hoạt động sinh hoạt cộng đồng, hướng tới việc hình thành nhịp sống cư dân sớm và ổn định. Đây được xem là bước chuẩn bị cần thiết để khu đô thị không chỉ hoàn thiện về mặt hạ tầng, mà còn sẵn sàng cho quá trình vận hành thực tế.

Việc triển khai song song hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan và không gian sinh hoạt cho thấy định hướng phát triển nhất quán của chủ đầu tư, hướng tới mục tiêu đưa City Rise sớm trở thành một khu đô thị để an cư. Qua đó, dự án được kỳ vọng sẽ góp phần kiến tạo bản sắc riêng cho khu vực và từng bước nâng tầm diện mạo đô thị Phổ Yên theo hướng năng động, giàu trải nghiệm và đáng sống.

