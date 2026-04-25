Chuyên gia ngoại “săn” căn hộ cho thuê ven sông Hàn

“Trúng đậm” nhờ cho khách ngoại thuê căn hộ

Hoàn thiện căn hộ tại tòa The Panoma thuộc dự án Sun Cosmo Residence ven sông Hàn đầu năm nay, anh Đặng Trần Minh thu về mỗi tháng 35 triệu đồng cho căn hộ 2 phòng ngủ.

Vị chuyên gia Hàn Quốc đặt cọc thuê ngay 12 tháng khi được môi giới đưa đến thăm căn hộ. Hàng xóm anh Minh cũng cho chuyên gia ngoại thuê, căn studio với giá 18 triệu đồng/tháng, trong khi căn 1 phòng ngủ +1 đạt mức 25 triệu đồng.

“Nhà ở Đà Nẵng mua chưa đầy 5 tỷ đồng mà thu đến 35 triệu đồng, trong khi nhà 10 tỷ đồng ở Hà Nội khách thuê chỉ trả 15 triệu đồng do xa trung tâm”, anh Minh nói.

Nguồn khách thuê nhà chủ yếu đến từ khu vực Đông Bắc Á (chiếm hơn 60%), tiếp nối là nhóm khách từ châu Âu, Mỹ, Úc và Đông Nam Á.

Trong đó, một phần không nhỏ là những người làm việc từ xa (digital nomads), phần còn lại là đội ngũ chuyên gia cấp cao, đến làm việc tại Đà Nẵng trong bối cảnh thành phố đang định hình trở thành trung tâm kinh tế mở, thu hút dòng vốn FDI vào logistics, công nghệ cao và dịch vụ.

Nhóm khách này sẵn sàng chi trả mức giá cao để thoả mãn tiêu chuẩn sống khắt khe, và dự kiến sẽ mở rộng mạnh mẽ hơn nữa khi Khu thương mại tự do (FTZ) và Trung tâm tài chính quốc tế chính thức hình thành.

Thành công của các nhà đầu tư là minh chứng sống động cho bức tranh bất động sản tươi sáng tại Đà Nẵng.

Báo cáo về thị trường bất động sản trong 2 tháng đầu năm 2026 của DKRA Consulting cho hay, mảng căn hộ duy trì sức hút lớn. Với 15 dự án mới từ các chủ đầu tư uy tín, nguồn cung căn hộ đã tăng gấp 2,5 lần, đồng thời tỷ lệ thanh khoản cũng cao gấp 10,4 lần so với cùng kỳ.

Sức nóng của căn hộ cho thuê còn được “tiếp lửa” từ sự bứt phá của ngành công nghiệp không khói. Việc thành phố đón 4,2 triệu lượt khách du lịch trong quý I (tăng 15,3%), trong đó khách quốc tế đạt 2,34 triệu lượt (tăng 16,2%), đã tạo lợi thế giá trị cho các căn hộ chung cư.

Mở khóa dư địa tăng giá dài hạn

Không chỉ giải quyết bài toán cho thuê, sản phẩm căn hộ tại Đà Nẵng còn sở hữu tiềm năng tăng giá.

Theo đánh giá của ông Trần Xuân Hiếu, Giám đốc Công ty Cổ phần Bất động sản LTT Land, mặt bằng giá hiện tại mới chạm ngưỡng 2/3 so với đỉnh trần, đây là thời điểm để các nhà đầu tư “xuống tiền” trước khi dòng vốn chuyển hướng sang các phân khúc khác.

Đứng trước cơ hội sinh lời, giới đầu tư cũng trở nên khắt khe hơn và chỉ lựa chọn những dự án có hạ tầng đồng bộ, pháp lý đầy đủ.

“Chọn căn hộ Sun Cosmo Residence của chủ đầu tư Sun Group, tôi hoàn toàn yên tâm về pháp lý. 6 tháng trước đã được nhận bàn giao nhà và hiện đã đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận sở hữu”, anh Đặng Trần Minh chia sẻ.

Chị gái anh chốt mua một căn hộ Sun Symphony Residence tòa số 2, cũng đang bắt đầu nhận bàn giao, hoàn thiện nội thất cho thuê.

Điểm chung của các dự án căn hộ ven sông Hàn, đặc biệt các dự án của Sun Group, là sở hữu vị trí đắc địa mang tính biểu tượng của Đà Nẵng, nhận được sự quan tâm của nhóm khách du lịch, giới chuyên gia nước ngoài.

Cộng hưởng việc thành phố sắp bước vào mùa du lịch hè với Lễ hội pháo hoa quốc tế DIFF và thành công của những dự án đã bàn giao, tòa Symphony 5 thuộc dự án Sun Symphony Residence sắp ra mắt hứa hẹn đón trúng “điểm rơi” của thị trường.

Đầu tư căn hộ tại Đà Nẵng đồng nghĩa với nắm trong tay bất động sản dòng tiền giá trị với “lợi nhuận kép”: vừa có được dòng tiền cho thuê ổn định, vừa gia tăng giá trị dài hạn.