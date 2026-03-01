Chuyên gia chỉ ra sai lầm khiến bạn khó dù ngủ giường ấm nệm êm

Không ít người lầm tưởng một chiếc giường đắt tiền là đủ để mang lại giấc ngủ ngon. Tuy nhiên, theo các chuyên gia thiết kế nội thất, nếu bước vào phòng ngủ mà cơ thể vẫn căng cứng, tâm trí không thể thả lỏng, nguyên nhân lớn nhất thường không nằm ở tấm nệm.

Khúc mắc thực sự đến từ những yếu tố vô hình tác động trực tiếp lên hệ thần kinh, mà điển hình nhất chính là ánh sáng.

Ánh sáng là thứ đầu tiên các nhà chuyên gia nội thất khuyên bạn nên thay đổi nếu phòng ngủ không tạo cảm giác thư giãn (Ảnh: Whispering Homes).

Phần lớn gia đình sử dụng loại đèn tuýp trắng sáng rực rỡ cho mọi không gian từ phòng khách, bếp đến phòng ngủ. Ánh sáng lạnh chiếu thẳng từ trần nhà vào ban đêm sẽ đánh lừa đồng hồ sinh học, khiến não bộ lầm tưởng trời vẫn đang sáng.

Điều này vô tình ức chế hormone ngủ, khiến bạn luôn trong trạng thái tỉnh táo và khó đi vào giấc ngủ sâu.

Tuyệt chiêu phân lớp ánh sáng

Để khắc phục tình trạng này, thay vì chỉ phụ thuộc vào bóng đèn trần duy nhất, bạn nên tạo ra nhiều lớp ánh sáng khác nhau.

Hãy bổ sung một chiếc đèn bàn nhỏ ở tab đầu giường, đèn hắt tường hoặc đèn cây đặt ở góc phòng. Những nguồn sáng cục bộ này không chỉ mang lại cảm giác ấm cúng mà còn tạo chiều sâu nghệ thuật cho không gian.

Đặc biệt, nhiệt độ màu của bóng đèn là yếu tố mang tính quyết định. Các nhà thiết kế khuyên bạn nên chuyển sang sử dụng bóng đèn ánh sáng vàng ấm và lắp thêm công tắc điều chỉnh độ sáng.

Chỉ bằng một thao tác vặn nhỏ đèn, căn phòng sẽ lập tức chuyển từ trạng thái sinh hoạt sang chế độ thư giãn.

Dọn dẹp sự hỗn độn thị giác

Ánh sáng là bước khởi đầu, nhưng sự bừa bộn mới là kẻ thù âm thầm gây căng thẳng. Một căn phòng vắt đầy quần áo chưa gấp, đồ đạc để trên mặt bàn sẽ tạo ra sự hỗn độn về mặt thị giác. Trạng thái này khiến hệ thần kinh luôn phải hoạt động ngầm, ngăn cản cơ thể nghỉ ngơi hoàn toàn.

Bạn hãy cất gọn những món đồ không cần thiết vào tủ kín hoặc sử dụng các giỏ lưu trữ mây tre đan mộc mạc. Việc giải phóng không gian mang lại sự nhẹ nhõm tức thì cho tâm trí.

Bên cạnh đó, những mảng tường hay chăn ga mang màu sắc quá chói lọi, hoa văn chằng chịt cũng dễ gây quá tải thị giác. Bạn nên ưu tiên dùng các gam màu trung tính, dịu mắt như màu be, xám nhạt hay pastel để "vỗ về" cảm xúc sau một ngày dài.

Một không gian gọn gàng với chăn gối mềm mại sẽ mang lại cho bạn cảm giác thư giãn tức thì (Ảnh: LAT).

Đánh thức xúc giác bằng chất liệu êm ái

Khi ánh sáng đã êm dịu và không gian đã gọn gàng, bước cuối cùng để biến phòng ngủ thành một khu nghỉ dưỡng thu nhỏ chính là đồ vải.

Một tấm thảm lông mềm mại đặt dưới chân giường, chiếc chăn cotton lụa mát lịm hay những chiếc gối tựa bồng bềnh sẽ tạo ra cảm giác được ôm ấp, chở che. Sự kết hợp tinh tế của các chất liệu này giúp cơ thể hoàn toàn thả lỏng khi tiếp xúc.

Hãy tưởng tượng cảm giác lúc bạn ngả lưng xuống giường, đọc một cuốn sách dưới ánh đèn vàng hiu hắt và được bao bọc bởi sự mềm mại tuyệt đối. Đó chính là lúc phòng ngủ thực sự hoàn thành sứ mệnh chữa lành, giúp bạn sạc đầy năng lượng cho ngày mới.