Chuẩn sống “sở hữu biển riêng” của cộng đồng danh gia tại Vinhomes Hải Vân Bay

Tại Đảo Ngọc (Vinhomes Hải Vân Bay, Đà Nẵng), xu hướng ấy được hiện thực hóa với chuẩn sống sở hữu biển riêng giữa vịnh biệt lập cùng loạt chính sách tài chính tiên phong, nổi bật là chương trình hỗ trợ chuyển hóa nguồn lực vàng vào bất động sản.

Chuẩn sống ven biển riêng tư của giới danh gia

Thay vì những dinh thự hào nhoáng giữa đô thị, ngày càng nhiều tỷ phú ưu tiên các bất động sản ven biển có tính riêng tư.

Báo cáo từ Knight Frank cho thấy, có tới 56% người giàu nhất thế giới đặc biệt quan tâm tới bất động sản ven biển. Đây vừa là không gian nghỉ dưỡng riêng tư, vừa là “vàng xanh” có giá trị bền vững.

Tại Việt Nam, xu hướng này cũng ngày càng rõ nét. Nếu trước đây “view biển” là lợi thế lớn nhất, thì nay giới thượng lưu ưu tiên những không gian mang tính riêng tư nằm sát biển và pháp lý minh bạch. Đảo Ngọc (Vinhomes Hải Vân Bay, Đà Nẵng) với chuẩn sống “sở hữu biển riêng”, đưa biển và thiên nhiên trở thành tài sản truyền đời của cộng đồng tinh hoa.

Chủ nhân các tư dinh Đảo Ngọc sở hữu đặc quyền biển riêng giữa vịnh biệt lập (Ảnh: CĐT).

Tại Đảo Ngọc, sự xa xỉ không đến từ những chi tiết phô trương mà nằm ở quyền sở hữu bãi biển riêng cùng pháp lý minh bạch. Với giới danh gia, riêng tư chưa bao giờ là quyền lợi mặc định. Đó là tiêu chuẩn sống dành cho số ít chủ nhân sở hữu những tài sản không thể thay thế. Đảo Ngọc đáp ứng trọn vẹn nhu cầu đó.

Sức hút của Đảo Ngọc càng gia tăng nhờ tốc độ triển khai nhanh. Theo kế hoạch, 502 căn biệt thự hoàn thiện nội thất, tổ hợp VinWonders, resort 5 sao sẽ hoàn thành xây dựng vào cuối năm 2027. Quần thể công viên Bách Thảo và công viên Đảo Ngọc cũng sẽ sớm vận hành, mang tới trải nghiệm sống xanh đến ngay trước ngưỡng cửa mỗi tư dinh.

Công viên Đảo Ngọc dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2027, cùng lúc với nhiều tiện ích trọng điểm khác (Ảnh: CĐT).

Chuyển hóa “vàng ngủ yên” thành “vàng xanh” ven biển

Với giới giàu, vàng từ lâu luôn được xem là tài sản tích trữ. Tuy nhiên, cùng với sự thay đổi trong tư duy sở hữu, nhiều người bắt đầu ưu tiên những tài sản có khả năng vừa tích lũy giá trị dài hạn, vừa tạo ra trải nghiệm sống và dấu ấn truyền đời.

Nắm bắt xu hướng đó, Vinhomes triển khai nhiều giải pháp tài chính dành cho khách hàng sở hữu Đảo Ngọc. Bên cạnh chính sách “khóa trần” lãi suất từ 0-6%/năm trong 5 năm và giãn tiến độ xây dựng lên tới 18 tháng, chủ đầu tư vừa triển khai chương trình hỗ trợ khách hàng chuyển đổi vàng để mua nhà.

Chủ sở hữu Đảo Ngọc hưởng lợi từ loạt chính sách tài chính tiên phong của Vinhomes (Ảnh: CĐT).

Theo đó, người mua có thể sử dụng lượng vàng sở hữu trước ngày 25/4 để chuyển đổi và tham gia giao dịch, với giá trị quy đổi tối thiểu bằng 50-80% giá trị căn nhà, tùy sản phẩm. Sau các mốc 3 năm và 5 năm, tùy vào biên độ tăng lợi nhuận và nhu cầu, khách hàng được toàn quyền lựa chọn: hoặc là tiếp tục giữ nhà, hoặc nhận lại khoản tiền đủ mua lại số vàng đã chuyển đổi kèm theo lợi nhuận 2%/năm.

Đây là lần đầu tiên trên thị trường, nguồn vàng tích trữ được tạo cơ chế hấp dẫn để chuyển đổi thành dòng vốn có khả năng vận động và sinh lợi dài hạn. Thay vì nằm “ngủ yên” trong két sắt, vàng giờ đây có thể chuyển hóa trở thành “vàng xanh” ven biển gắn với trải nghiệm sống nghỉ dưỡng thượng lưu và khả năng khai thác bền vững.

“Điều tôi thích ở chương trình này là giúp tài sản không nằm yên một chỗ. Thay vì tiếp tục giữ vàng trong két sắt, tôi muốn chuyển hóa thành một tài sản có thể sử dụng, nghỉ dưỡng cùng gia đình và không mất giá theo thời gian”, anh Nguyễn Huy Trọng (Đà Nẵng) chia sẻ về quyết định sở hữu một căn biệt thự song lập Đảo Ngọc.

VinWonders trong lòng Vịnh Ngọc mang lại trải nghiệm giải trí đẳng cấp cho cư dân và dòng khách dồi dào cho hoạt động khai thác kinh doanh (Ảnh: CĐT).

Quỹ đất ven biển ngày càng thu hẹp, đặc biệt là những vịnh biển biệt lập. Đảo Ngọc vì thế đang hội tụ giá trị mà giới tinh hoa toàn cầu theo đuổi, như tính hữu hạn, pháp lý minh bạch, chuẩn sống riêng tư cùng tiềm năng gia tăng giá trị bền vững.