Chủ tịch Sun Group xin Chính phủ cơ chế riêng cho Vân Đồn, Phú Quốc

Tại Hội nghị "Doanh nghiệp góp phần vào tăng trưởng hai con số và Thủ tướng Chính phủ tri ân doanh nghiệp", ông Đặng Minh Trường, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sun Group, đã đề xuất một số cơ chế nhằm tận dụng cơ hội đón dòng vốn quốc tế.

Theo ông Trường, trong bối cảnh khu vực Trung Đông xuất hiện bất ổn, dòng vốn đầu tư toàn cầu, đặc biệt trong lĩnh vực bất động sản, đang có xu hướng dịch chuyển sang các thị trường ổn định hơn. Đông Nam Á được đánh giá là khu vực giàu tiềm năng, trong đó Việt Nam nổi lên nhờ lợi thế về vị trí địa chính trị cùng môi trường kinh tế - xã hội ổn định.

Ông Đặng Minh Trường - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Sun Group phát biểu tại hội nghị (Ảnh: VGP).

Từ thực tiễn triển khai các dự án, đại diện tập đoàn kiến nghị cần khẩn trương xây dựng các cơ chế, chính sách vượt trội cho các khu vực có tính chất động lực như Vân Đồn, Vân Phong, Phú Quốc cũng như các mô hình khu thương mại tự do, trung tâm tài chính quốc tế, nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh với các điểm đến trong khu vực.

Cụ thể, doanh nghiệp đề xuất cho phép chỉ định nhà đầu tư chiến lược đối với các dự án trọng điểm theo cơ chế đặc thù để bảo đảm tính đồng bộ trong triển khai.

Bên cạnh đó, cần xem xét mở rộng chính sách cho phép người nước ngoài sở hữu nhà ở và công trình thương mại với thời hạn 50-70 năm tại một số khu vực nhất định, qua đó góp phần thu hút dòng vốn đầu tư quốc tế và thúc đẩy phát triển du lịch, dịch vụ cao cấp.

Lãnh đạo Sun Group cũng kiến nghị áp dụng cơ chế thị thực dài hạn 10-20 năm đối với nhà đầu tư và chuyên gia nước ngoài, đồng thời mở rộng chính sách miễn thị thực cho các thị trường trọng điểm như Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Hong Kong (Trung Quốc), Nga, Australia và Ấn Độ nhằm gia tăng sức hút của Việt Nam trên bản đồ đầu tư và du lịch quốc tế.