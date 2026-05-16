Chủ tịch giải APPA: “Nhà phát triển duy trì tiêu chuẩn, mới định hình thị trường”

Ông Stuart Shield - Chủ tịch hội đồng giải thưởng APPA trả lời phỏng vấn tại lễ trao giải (Ảnh: MH).

Sự ghi nhận từ các giải thưởng uy tín quốc tế phản ánh rõ bước chuyển của thị trường bất động sản Việt Nam sang một giai đoạn phát triển mới - nơi chất lượng được chứng thực bằng các tiêu chí cụ thể, minh bạch và đặt trong cùng thước đo với các chuẩn mực toàn cầu.

Trong khuôn khổ Lễ trao giải Asia Pacific Property Awards 2026 tại Thái Lan, ông Stuart Shield - Chủ tịch hội đồng giải thưởng chia sẻ những chuyển động của thị trường bất động sản cao cấp trong khu vực.

Việc các dự án bất động sản Việt Nam liên tục được vinh danh tại những giải thưởng khu vực cho thấy điều gì?

- Những ghi nhận quốc tế không đơn thuần là sự công nhận mang tính danh nghĩa. Đây là dấu hiệu cho thấy thị trường được đặt vào một hệ quy chiếu chung.

Trước đây, sức hấp dẫn của bất động sản Việt Nam chủ yếu đến từ các yếu tố nền tảng như tốc độ đô thị hóa, nhu cầu nhà ở, sự gia tăng của tầng lớp trung lưu và thượng lưu… Tuy nhiên, hiện nay các tiêu chí đánh giá thay đổi đáng kể, tập trung vào chất lượng quy hoạch, trải nghiệm sống, năng lực vận hành và khả năng duy trì giá trị tài sản.

Đối với phân khúc cao cấp, đây là sự chuyển dịch mang tính bản lề: từ một thị trường tăng trưởng nhanh sang một thị trường bắt đầu được đo lường bằng tiêu chuẩn.

Masterise Homes hai năm liên tiếp được xướng tên tại Asia Pacific Property Awards (APPA) (Ảnh: APPA).

Vậy “chuẩn” của bất động sản cao cấp hiện nay nên được hiểu như thế nào?

- Chuẩn mực mới của bất động sản cao cấp không chỉ nằm ở quy mô, vị trí hay hệ tiện ích, mà ở khả năng thiết lập và duy trì một hệ tiêu chuẩn chất lượng xuyên suốt.

Ở góc độ đó, “chất lượng hàng hiệu” là cách diễn giải phù hợp hơn cả. Đây không phải là câu chuyện về việc một dự án có gắn với thương hiệu nổi tiếng hay không, mà là cách chất lượng được thực thi một cách nhất quán: từ quy hoạch, thiết kế, hoàn thiện, dịch vụ, vận hành đến trải nghiệm sống sau bàn giao.

“Hàng hiệu” trong bất động sản không nên chỉ dừng lại ở danh xưng. Đó là một hệ tiêu chuẩn có thể được cảm nhận, kiểm chứng và duy trì theo thời gian.

Trong cách hiểu này, một dự án không cần được gọi là “bất động sản hàng hiệu” vẫn có thể đạt đến chuẩn mực hàng hiệu, nếu chất lượng được xây dựng như một cam kết dài hạn, thay vì từ ngữ định vị bên ngoài.

Không gian sống hàng hiệu của Masterise Homes được kiến tạo theo một hệ tiêu chuẩn có thể được cảm nhận, kiểm chứng và duy trì theo thời gian (Ảnh: MH).

Dựa trên quá trình đánh giá tại APPA, ông nhìn nhận thế nào về Masterise Homes, đặc biệt là hai dự án chiến thắng trong năm nay, LUMIÈRE Orient Pearl và Masteri Era Landmark?

- Masterise Homes đã gây ấn tượng mạnh với hội đồng giám khảo của chúng tôi. Cả hai dự án LUMIÈRE Orient Pearl và Masteri Era Landmark đều được đánh giá dựa trên cùng một hệ tiêu chí khắt khe mà giải thưởng APPA áp dụng cho toàn bộ khu vực châu Á - Thái Bình Dương, bao gồm tính toàn vẹn về kiến trúc, các tiêu chí phát triển bền vững và chất lượng trải nghiệm người dùng mà dự án mang lại.

Điểm làm nên sự khác biệt của hai dự án này chính là mức độ chăm chút chi tiết vượt trội, cùng với cách các tiêu chuẩn thiết kế quốc tế được chuyển hóa một cách mạch lạc và tinh tế trong bối cảnh Việt Nam.

Masterise Homes đã gây ấn tượng mạnh với hội đồng giám khảo APPA trong 2 năm qua (Ảnh: APPA).

Điều này cho thấy từ các dự án hợp tác quốc tế đến những dòng sản phẩm dễ tiếp cận hơn như Masteri Collection và LUMIÈRE Series, Masterise Homes đang nhất quán định hình một chuẩn sống hàng hiệu trong toàn bộ danh mục phát triển.

Khi đặt cạnh các dự án đoạt giải đến từ những thị trường phát triển như Singapore hay Thái Lan, LUMIÈRE Orient Pearl và Masteri Era Landmark do Masterise Homes phát triển hoàn toàn có thể sánh vai một cách tự tin. Đây là thành quả không dễ đạt được, đồng thời phản ánh rõ tham vọng và năng lực triển khai của đội ngũ đứng sau các dự án này.

LUMIÈRE Orient Pearl xuất sắc giành giải thưởng 5 sao tại APPA năm nay (Ảnh: MH).

Việc chiến thắng tại APPA trong hai năm liên tiếp có ý nghĩa như thế nào đối với một nhà phát triển như Masterise Homes, đặc biệt trong việc khẳng định chất lượng triển khai “chuẩn hàng hiệu” trên sân chơi quốc tế?

- Chiến thắng tại APPA trong hai năm liên tiếp mang ý nghĩa rất lớn đối với bất kỳ một nhà phát triển nào. Chương trình của chúng tôi hoạt động độc lập, không có bất kỳ mối quan hệ thương mại nào ảnh hưởng đến kết quả, và mỗi hồ sơ đều được đánh giá bởi hội đồng hơn 100 chuyên gia trong ngành.

Năm ngoái, Masterise Homes gây ấn tượng với bộ đôi giải thưởng danh giá cho The Global City ngay lần đầu chào sân APPA (Ảnh: APPA).

Đối với Masterise Homes, sự ghi nhận liên tiếp này không đơn giản chỉ là một danh hiệu truyền thông; đó là sự xác nhận khách quan từ bên ngoài rằng tiêu chuẩn triển khai của họ thực sự tương thích với các chuẩn mực quốc tế. Điều này cho thấy chất lượng không phải là thành tựu nhất thời, mà là một năng lực được duy trì nhất quán và ăn sâu vào quy trình phát triển dự án.

Chính sự nhất quán đó tạo nên giá trị bền vững cho một giải thưởng trong dài hạn. Và khi một hệ tiêu chuẩn được lặp lại và kiểm chứng qua các dự án đã vận hành, nó không còn là lợi thế của từng dự án riêng lẻ, mà dần trở thành một hệ quy chiếu cho thị trường.

Với việc tham gia “định chuẩn” thị trường của các nhà phát triển như Masterise Homes, ông dự đoán vị thế tương lai của phân khúc bất động sản cao cấp Việt Nam trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương sẽ như thế nào?

- Phân khúc bất động sản cao cấp tại Việt Nam đang ở trong giai đoạn chuyển mình thực sự thú vị. Thị trường dần dịch chuyển từ trạng thái được dẫn dắt chủ yếu bởi tốc độ tăng trưởng sang xu hướng đề cao chất lượng và giá trị dài hạn của các công trình.

Việc các dự án Việt Nam được ghi nhận trên sân chơi khu vực đang thúc đẩy nhanh chóng sự chuyển dịch này. Khi doanh nghiệp theo đuổi chuẩn mực hàng hiệu như một hệ tiêu chuẩn xuyên suốt, điều này không chỉ nâng cao kỳ vọng đối với từng chủ đầu tư riêng lẻ mà còn góp phần định hình lại mặt bằng kỳ vọng của toàn thị trường.

Những nhà phát triển có khả năng duy trì chất lượng một cách nhất quán và có hệ thống như Masterise Homes sẽ là những người định hình vị thế của Việt Nam trong bức tranh chung của khu vực châu Á - Thái Bình Dương trong những năm tới. Tôi hoàn toàn tin tưởng rằng Việt Nam sẽ ngày càng trở thành cái tên nổi bật trong cuộc đối thoại này.

Trong giai đoạn tiếp theo, lợi thế của thị trường Việt Nam sẽ không chỉ đến từ tốc độ phát triển, mà từ năng lực hình thành chuẩn mực. Những nhà phát triển có khả năng biến chất lượng thành một hệ tiêu chuẩn nhất quán sẽ là nhân tố quan trọng góp phần định hình vị thế mới của bất động sản cao cấp Việt Nam trong khu vực.