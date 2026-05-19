Chính sách cam kết tiền thuê trong 5 năm tăng sức hút cho Salacia Villas

Đầu tư thảnh thơi, có thể nhận dòng tiền đến 30 triệu đồng/tháng

Trong phân khúc bất động sản thấp tầng - nhóm tài sản có giá trị cao - nhà đầu tư không chỉ quan tâm mức giá bán, mà còn tính đến tiến độ thanh toán, chi phí hoàn thiện, khả năng đưa tài sản vào khai thác, tạo dòng tiền.

Tâm lý này xuất phát từ thực tế, khi nhiều bất động sản thấp tầng sau bàn giao vẫn chưa thể khai thác ngay. Chủ sở hữu thường phải tiếp tục bỏ thêm một khoản lớn để hoàn thiện nội thất, vận hành và tìm kiếm khách thuê.

Salacia Villas đang lựa chọn hướng đi khác, chủ đầu tư tham gia vận hành tài sản và chia sẻ hiệu quả khai thác cùng khách hàng.

Cấu trúc dòng tiền được thiết kế tối ưu ngay từ giai đoạn đầu, giúp giảm áp lực dòng vốn. Theo đó, khách hàng thanh toán 20% giá trị đất khi ký hợp đồng mua bán. Trong 12 tháng đầu, mỗi hai tháng thanh toán 15% giá trị đất; 12 tháng tiếp theo, mỗi ba tháng thanh toán 10% giá trị nhà.

Từ tháng thứ 12, khách hàng được nhận bàn giao tạm, đồng thời chủ đầu tư tiến hành hoàn thiện gói nội thất trị giá lên tới 1,5 tỷ đồng và trực tiếp tham gia vận hành khai thác cho thuê. Kể từ tháng thứ 13, chủ đầu tư bắt đầu chi trả tiền thuê với mức cam kết 5%/năm trong hai năm đầu, tương đương dòng tiền lên đến 30 triệu đồng/tháng. Trong ba năm tiếp theo, khách hàng tiếp tục được hưởng 70% doanh thu từ hoạt động khai thác cho thuê.

Dưới góc nhìn của chuyên gia, giá trị một bất động sản sẽ được đánh giá qua hiệu quả khai thác. Một bất động sản tiềm năng là khi có thể tạo ra tỷ suất sinh lời sớm từ việc khai thác (cho thuê, vận hành). Trong khi đó, Salacia Villas kích hoạt dòng tiền ngay từ tháng thứ 13 - giai đoạn mà nhiều dự án khác vẫn đang trong quá trình hoàn thiện nội thất hoặc tìm khách thuê đầu tiên.

Chính sách này giúp Salacia Villas tạo khác biệt trong nhóm sản phẩm thấp tầng trên thị trường, bởi người mua không chỉ được sở hữu một bất động sản không ngừng gia tăng giá trị tại cực tăng trưởng mới phía Đông TPHCM, mà còn đi cùng với một lộ trình khai thác dòng tiền bài bản, cụ thể, chủ đầu tư tham gia vào quá trình khai thác tài sản thay vì chỉ đưa ra một tỷ lệ cam kết.

Salacia Villas mang đến giải pháp tài chính đột phá (Ảnh: CĐT).

Tài sản thực tạo dòng tiền thực

Giá trị đầu tư của Salacia Villas trở nên thuyết phục hơn khi đặt trong tiến trình phát triển của phường Tân Thành, khu vực được tiếp lực bởi mạng lưới hạ tầng cửa ngõ phía Đông TPHCM. Từ vị trí trên trục Trần Phú, dự án kết nối cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, Bến Lức - Long Thành, Long Thành - Hồ Tràm và Vành đai 4 trong 5-15 phút; 15 phút đến sân bay Long Thành; 30 phút đến cụm cảng Cái Mép - Thị Vải, một trong những trung tâm logistics quan trọng nhất khu vực phía Nam.

Salacia Villas tọa lạc ở vị trí tâm điểm các trục hạ tầng lớn (Ảnh: CĐT).

Trong bất động sản, bản chất của bài toán dòng tiền vẫn nằm ở nhu cầu sử dụng thực. Không có dòng tiền bền vững nếu không có dòng người thực, và dòng người chỉ xuất hiện khi hạ tầng đủ lớn để kéo theo hoạt động kinh tế, dân cư và chuyên gia về khu vực.

Đây chính là lý do khu Đông TPHCM đang trở thành tâm điểm của dòng vốn đầu tư. Các tuyến cao tốc - vành đai, sân bay, cảng biển tăng tốc hoàn thiện không chỉ đóng vai trò kết nối liên vùng, mà còn từng bước hình thành nên một cực tăng trưởng mới. Đi cùng với đó là làn sóng dịch chuyển của các doanh nghiệp sản xuất, logistics và chuỗi cung ứng quốc tế về khu vực Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ).

Tính riêng khu vực Phú Mỹ (cũ), hiện đã có 9 khu công nghiệp tập trung đang hoạt động, quy tụ hàng loạt tập đoàn lớn đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và Đài Loan (Trung Quốc), thu hút hơn 15.000 chuyên gia và quản lý cấp cao làm việc thường xuyên.

Trong thời gian tới, khi sân bay quốc tế Long Thành đưa vào khai thác giai đoạn 1, cùng với sự triển khai của khu công nghiệp HD quy mô 450ha và các trung tâm logistics mới, nhu cầu nhà ở dành cho chuyên gia được dự báo sẽ tiếp tục tăng mạnh.

Điều này tạo ra nhu cầu lưu trú từ nhóm chuyên gia, kỹ sư, quản lý cấp cao và cộng đồng doanh nhân. Đây là nhóm khách thuê có nhu cầu ở thực dài hạn, khả năng chi trả tốt và ưu tiên những không gian sống riêng tư, tiện ích đồng bộ và vận hành chuyên nghiệp.

Được phát triển bởi VinaLiving - thương hiệu hơn 15 năm kiến tạo phong cách sống nghỉ dưỡng tại nhà, Salacia Villas sở hữu quy hoạch chuẩn mực, mật độ xây dựng thấp, tiện ích nội khu phong phú cùng trung tâm thương mại ngay ngưỡng cửa, đáp ứng tiêu chuẩn sống cao cấp của cộng đồng cư dân ưu tú.

Salacia Villas sở hữu hệ tiện ích theo chuẩn nghỉ dưỡng (Ảnh: CĐT).

Trong bối cảnh thị trường đang bước vào giai đoạn đề cao dòng tiền thay vì chỉ kỳ vọng tăng giá, lợi thế của những tài sản có thể đưa vào vận hành sớm, nằm trên trục hạ tầng tăng trưởng và đón dòng người thực sẽ ngày càng rõ nét.

Salacia Villas vì thế không chỉ được định vị như một sản phẩm bất động sản tích sản, mà đang hướng tới vai trò của một tài sản tạo dòng tiền trong chu kỳ phát triển mới của thị trường phía Đông TPHCM. Khi hạ tầng tiếp tục mở rộng, dòng chuyên gia và nhu cầu lưu trú chất lượng cao tăng, giá trị của những tài sản gắn với khả năng khai thác thực có nhiều cơ hội được tái định giá trong trung và dài hạn.