Chi tiết các bước làm ra một mã định danh cho bất động sản

Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa ban hành Thông tư 19 quy định kỹ thuật thực hiện lồng ghép nội dung đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai.

Trong đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã làm rõ quy trình xây dựng định danh một thửa đất.

Mã định danh thửa đất là mã được gán cho từng thửa đất, một thửa đất cụ thể chỉ có 1 mã định danh duy nhất. Mã định danh thửa đất gồm chuỗi 12 ký tự được mã hóa theo vị trí địa lý trong hệ tọa độ địa lý quốc tế WGS84 của thửa đất.

Mỗi thửa đất sẽ có một mã định danh điện tử (Ảnh: CTV).

Theo Thông tư 19, quy trình xây dựng mã định danh thửa đất được thực hiện theo 4 bước như sau:

Bước 1: Trên lớp dữ liệu không gian của thửa đất, xác định tọa độ vị trí (x, y) của điểm đặc trưng của thửa đất trong hệ tọa độ VN2000 theo kinh tuyến trục của từng địa phương.

Điểm đặc trưng của thửa đất là một điểm nằm trong ranh giới thửa đất, được xác định từ tọa độ các đỉnh thửa đất theo thuật toán Polygonlabel, đảm bảo các yếu tố là điểm nằm sâu trong ranh giới thửa đất, cách xa các cạnh thửa đất.

Bước 2: Tính chuyển vị trí điểm đặc trưng của thửa đất trong hệ tọa độ VN2000 sang tọa độ địa lý (vĩ độ và kinh độ) trong hệ tọa độ địa lý WGS84 toàn cầu. Công thức tính chuyển từ hệ tọa độ VN2000 sang hệ tọa độ quốc tế WGS84 thực hiện theo quy định hiện hành.

Bước 3: Mã hóa vị trí điểm đặc trưng của thửa đất bằng cách sử dụng thuật toán GeoHash để mã hóa tọa độ địa lý (vĩ độ và kinh độ) thành một chuỗi ký tự với độ dài chuỗi là 12 ký tự chữ và số. Mã định danh của thửa đất là chuỗi ký tự sau khi mã hóa.

Bước 4: Cập nhật mã định danh của thửa đất vào trường mã thửa đất của các bảng dữ liệu liên quan đến thửa đất trong nhóm dữ liệu không gian địa chính, nhóm dữ liệu thuộc tính địa chính của cơ sở dữ liệu địa chính.

Theo Nghị định số 357 do Chính phủ ban hành quy định về xây dựng và quản lý hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản, từ ngày 1/3, mỗi căn nhà (chung cư hoặc riêng lẻ) và bất động sản trong công trình xây dựng sẽ được cấp mã định danh điện tử riêng.