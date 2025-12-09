Chất lượng không khí xuống thấp, xu hướng chọn khu đô thị xanh phía Bắc lên ngôi

Chuỗi ngày ô nhiễm không khí kéo dài từ đầu tháng 12 đặt Hà Nội và nhiều tỉnh phía Bắc vào vùng rủi ro sức khỏe nghiêm trọng với nồng độ bụi mịn PM2.5 nhiều thời điểm vượt xa khuyến cáo của các tổ chức y tế quốc tế.

Rủi ro sức khỏe cho người dân đô thị

Đang mang thai ở tháng thứ 7 và có một con nhỏ học tiểu học, chị Ánh Minh ở Cầu Giấy cho biết sức khỏe của gia đình bị ảnh hưởng nghiêm trọng do tình trạng ô nhiễm không khí tại Hà Nội thời gian gần đây.

Vốn có nhu cầu mua nhà sống tại thủ đô, chị Minh hiện đối mặt với bài toán kép là "giá mua cao không xứng với giá trị thực" và "ô nhiễm không khí - lụt lội mùa mưa" tại thành phố này.

"Giá nhà tại Hà Nội đã tăng quá cao, gần như vượt quá giá trị thực. Điều này vốn đã khiến tôi băn khoăn rất nhiều khi muốn tìm mua một nơi an cư cho gia đình tại thành phố. Nay, với chất lượng không khí như vậy, cùng cảnh lụt lội mỗi mùa mưa bão càng làm cho kỳ vọng mua nhà tại Hà Nội trở nên không thực tế", chị Minh cho hay.

Giống như chị Minh, anh Tiến Hưng, ở Đông Anh, Hà Nội, cho biết trước đây, chỉ đến mùa đốt rơm rạ, Hà Nội mới phát sinh khói bụi ô nhiễm khó chịu. Nhưng hiện tại, với anh, hiếm thấy ngày nào không mịt mù bụi mịn, ở Hà Nội mà như Sapa, nhưng không dám ra khỏi nhà.

Gia đình anh Hưng có người lớn tuổi mắc bệnh nền, con còn nhỏ. "Hầu như con cái, bố mẹ tôi luôn phải ở trong nhà để tránh bụi. Bản thân tôi ra đường đeo khẩu trang, mang kính nhưng vẫn đau mắt, rát họng, ho khan. Chưa bao giờ không khí sạch lại trở thành nhu cầu cấp thiết như bây giờ", anh Hưng chia sẻ.

Hà Nội liên tiếp rơi vào vùng cảnh báo đỏ về ô nhiễm không khí trong tháng 11 và 12, tạo ra lớp sương bụi dày đặc, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người dân (Ảnh: Mạnh Quân).

Các báo cáo theo ngày của IQAir cho thấy Hà Nội luôn nằm trong top những thành phố ô nhiễm nhất thế giới. Tối ngày 7/12, IQAir xếp Hà Nội là thành phố ô nhiễm với chỉ số AQI là 230, chạm ngưỡng tím - mức rất không tốt cho sức khỏe. Đây là đợt ô nhiễm kéo dài thứ 3 trong năm tại thủ đô, cho thấy ô nhiễm không khí cùng với ngập lụt đã trở thành 2 trong số những yếu tố ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống người dân

Một số khu vực khác cũng được khuyến cáo chỉ số ô nhiễm cao vào trưa ngày 9/12 là Bắc Ninh - 172, Thái Nguyên - 181, Hưng Yên - 180, Ninh Bình - 164, Hải Phòng - 155... Các chuyên gia môi trường nhận định sự chênh lệch nhiệt độ lớn giữa ngày và đêm kết hợp với hiện tượng nghịch nhiệt (nghịch đảo nhiệt độ) tại các đô thị miền Bắc làm cho bụi mịn PM2.5 khó khuếch tán, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân, không chỉ về hô hấp.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới PM2.5 là một trong những tác nhân ô nhiễm nguy hiểm nhất. Với kích thước chỉ 2,5µm, bụi mịn có thể đi sâu đến phế nang và thậm chí xâm nhập vào hệ tuần hoàn. WHO cho biết không tồn tại ngưỡng an toàn tuyệt đối, dù mức khuyến cáo trung bình năm là 5µg/m3.

Các nghiên cứu của đại học Harvard, Standford và Chicago chỉ ra rằng phơi nhiễm PM2.5 kéo dài có thể làm giảm tuổi thọ trung bình 1-2 năm, tăng nguy cơ tử vong sớm đến 8% ở nhóm người cao tuổi, tác động trực tiếp và mạnh mẽ tới sức khỏe của trẻ em và người mang thai.

Đối với hệ tim mạch, Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ ghi nhận bụi mịn liên quan trực tiếp đến tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim, rối loạn nhịp và đột quỵ, do cơ chế gây stress oxy hóa và viêm mạch kéo dài. PM2.5 khi xâm nhập vào máu có thể thúc đẩy quá trình xơ vữa động mạch, giảm đàn hồi mạch máu và gây tăng huyết áp.

Không chỉ mua nhà, người dân muốn tìm kiếm "chốn sống an bình"

Với chị Minh, anh Hưng, việc sở hữu một bất động sản hiện nay không đơn thuần là một căn nhà mà còn là một "chốn sống an bình", nơi mọi thành viên trong gia đình có thể hít thở khí trời một cách thoải mái, tự tin.

Với tốc độ đô thị hóa mạnh tại các địa phương phía Bắc, những dự án có mật độ xây dựng thấp, sở hữu vùng đệm tự nhiên rộng, cây xanh, mặt nước và khả năng kết nối thuận tiện với trung tâm trở thành lựa chọn đáng chú ý.

Trong số các dự án thu hút sự quan tâm thời gian qua, Hồng Hạc City - do Phú Mỹ Hưng đồng phát triển cùng Nomura Real Estate Vietnam - được nhắc đến nhiều nhờ chất lượng không khí ghi nhận ở mức tốt. Theo máy đo tự động lắp tại khu đô thị, chỉ số AQI chiều nay ở mức 50 - mức xanh theo thang đo của IQAir, tương đương với khu vực Lâm Đồng, nơi nổi tiếng với khí hậu cao nguyên trong lành.

Hình chụp bảng điện tử đo không khí tại Hồng Hạc City ngày 8/12.

Hồng Hạc City có quy mô gần 198 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 1,1 tỷ USD nhưng mật độ xây dựng chỉ 27,9%. Phần lớn diện tích còn lại được dành cho cảnh quan, mặt nước, cây xanh, không gian mở và các công trình công cộng. Khi hoàn thiện, dự án dự kiến đón khoảng 27.000 cư dân - những người không chỉ mua nhà để ở mà còn theo đuổi phong cách sống xanh, tiếp cận đầy đủ tiện ích từ giáo dục, y tế, thương mại đến thể thao.

Không gian sống tại khu đô thị được tổ chức xoay quanh hai trục cảnh quan lớn. Trục Đông - Tây dành cho các công viên mở và không gian sinh hoạt cộng đồng, còn trục Bắc - Nam được thiết kế theo dải mặt nước liên tục nhằm điều hòa vi khí hậu và tăng khả năng lọc bụi tự nhiên. Quy hoạch giao thông nội khu theo mô hình bàn cờ giúp dễ phân chia khu chức năng, tối ưu di chuyển cho cư dân.

Hồng Hạc City được chủ đầu tư Phú Mỹ Hưng và Nomura triển khai đồng bộ từ công trình xây dựng, đến cảnh quan, hạ tầng, chuẩn bị để bàn giao nhà vào cuối năm tới.

Ngay từ đầu, chủ đầu tư không lựa chọn mô hình tập trung quỹ đất cho những “đại công trình điểm nhấn”, mà phân bố tiện ích theo bán kính đi bộ từ các khu nhà ở - mô hình từng tạo nên thành công của “vùng xanh Phú Mỹ Hưng” tại TPHCM. Nhờ vậy, cư dân có thể tiếp cận các tiện ích thiết yếu ngay trong nội khu, hạn chế nhu cầu di chuyển xa, góp phần giảm phát thải giao thông.

Một điểm cộng lớn cho dự án là khả năng kết nối linh hoạt với các đô thị lớn ở phía Bắc, gồm Hà Nội và các tỉnh vệ tinh, cho phép người dân vừa tận hưởng cuộc sống ít khói bụi, không ô nhiễm, nhưng vẫn đảm bảo thuận lợi trong công việc, phù hợp với lối sống “sáng tới đô thị, chiều tìm về thiên nhiên”.

Khu đô thị Hồng Hạc rộng 198ha, vị trí ngay cửa ngõ Đông bắc Thủ đô, cách trung tâm hồ Hoàn Kiếm chỉ khoảng vài chục phút lái xe, được xem là khu trung tâm đô thị đáng sống mới của cư dân khu vực.

Theo đó, Hồng Hạc City chỉ cách hồ Hoàn Kiếm 20km, cách trung tâm Bắc Ninh 20km, cách sân bay Gia Bình 16km, trong khi lại gần với 4 tuyến đường lớn huyết mạch là Vành đai 3, Vành đai 4, Quốc lộ 17 và đường sắt Hải Phòng - Lào Cai, bên cạnh các khu công nghiệp lớn trong bán kính 15km như VSIP, Yên Phong, Đại Đồng - Hoàn Sơn..., đáp ứng tốt nhu cầu an cư của đội ngũ chuyên gia, kỹ sư làm việc tại đây.

"Hồng Hạc City mang trong mình những ý nghĩa tốt đẹp về sự an lành, hạnh phúc, trường thọ, cao quý, sức sống mạnh mẽ và khát vọng phát triển, đồng thời thể hiện tầm nhìn về một khu đô thị hài hòa, là mái nhà chung cho mọi cư dân. Nơi nào để trở về thì đó chính là tổ ấm.

Hay nói một cách khác, đô thị Hồng Hạc sẽ là một nơi mà mọi người đến để hưởng thụ những điều kiện tốt nhất của cuộc sống", ông Trương Quốc Hưng, Phó tổng giám đốc Công ty Phú Mỹ Hưng, chia sẻ.