CEO Group sắp khởi công dự án khu công nghiệp trong khu thương mại tự do Hải Phòng

Đây là một trong những dự án khu công nghiệp đầu tiên được triển khai trong Khu Thương mại tự do Hải Phòng (Free Trade Zone - FTZ) - mô hình khu thương mại tự do đầu tiên tại miền Bắc.

Việc CEO Group được lựa chọn triển khai một trong những dự án đầu tiên trong FTZ Hải Phòng không chỉ thể hiện năng lực và uy tín của doanh nghiệp, mà còn đặt tập đoàn vào vai trò tiên phong hiện thực hóa mô hình thể chế mới bằng những dự án cụ thể trên thực địa.

Khu công nghiệp Sân bay Tiên Lãng - Khu B có quy mô 186,49ha, tổng mức đầu tư gần 2.800 tỷ đồng, do Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp C.E.O (CEO IP) - thành viên của CEO Group - làm chủ đầu tư. Dự án được định hướng phát triển theo mô hình khu công nghiệp thế hệ mới: Xanh - thông minh - bền vững, ưu tiên thu hút các ngành công nghệ cao, ít phát thải, giá trị gia tăng lớn và thân thiện với môi trường.

KCN Sân bay Tiên Lãng - khu B là một trong những dự án đầu tiên được triển khai trong Khu Thương mại tự do Hải Phòng (Ảnh: CĐT).

Dự án sở hữu vị trí “xương sống” trong mạng lưới công nghiệp - logistics của miền Bắc, dự án nằm trên tuyến cao tốc ven biển Ninh Bình - Hưng Yên - Hải Phòng - Quảng Ninh, gần cảng nước sâu Nam Đồ Sơn và kề cận sân bay quốc tế Tiên Lãng (trong quy hoạch), tạo nên lợi thế “một điểm - năm kết nối” hiếm có: đường bộ - đường sắt - đường hàng không - đường thủy nội địa - đường biển.

Việc tọa lạc trong Khu kinh tế phía Nam Hải Phòng và Khu Thương mại tự do Hải Phòng giúp CEOZone Hải Phòng hưởng lợi thế về hạ tầng và thể chế. Các ưu đãi về thủ tục, thuế, hải quan, thu hút chuyên gia và khuyến khích R&D giúp dự án trở thành điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư công nghệ cao, ít phát thải, giá trị gia tăng lớn trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu đang tái cấu trúc.

Khu Thương mại tự do Hải Phòng được xây dựng như một không gian thể chế mới, nơi thử nghiệm cách tiếp cận phát triển dựa trên chất lượng dòng vốn, hàm lượng công nghệ, chuỗi giá trị và đổi mới sáng tạo, thay cho mô hình thu hút đầu tư dựa trên chi phí thấp. FTZ mang lại loạt cơ chế ưu đãi vượt trội về thủ tục đầu tư rút gọn, hải quan tự động, ưu đãi thuế dài hạn, thu hút chuyên gia quốc tế và khuyến khích hoạt động R&D, công nghệ cao và sản xuất sạch.

CEO Group đặt mục tiêu triển khai 500ha đến 1.000ha khu công nghiệp thế hệ mới trong giai đoạn tới (Ảnh: CĐT).

Trong chiến lược phát triển của mình, CEO Group xác định hạ tầng khu công nghiệp thế hệ mới là một trụ cột tăng trưởng dài hạn, song hành cùng bất động sản, xây dựng và dịch vụ. CEOZone Hải Phòng là dự án mở đầu cho chiến lược hình thành từ 500ha đến 1.000ha khu công nghiệp thế hệ mới của tập đoàn trong giai đoạn tới.

Theo ông Đoàn Văn Bình - Chủ tịch HĐQT CEO Group, khi đi vào vận hành, dự án dự kiến sẽ thu hút khoảng 1,5 tỷ USD vốn đầu tư thứ cấp, tạo ra khoảng 20.000 việc làm cho lao động địa phương, tăng ngân sách và thúc đẩy sự phát triển của hệ sinh thái công nghiệp - logistics - đô thị tại khu vực phía Nam thành phố cảng; qua đó đóng góp thiết thực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Hải Phòng.

Đây là một trong những dự án được thành phố Hải Phòng đặc biệt quan tâm và ưu tiên triển khai, nhằm đón đầu xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu và hình thành vùng động lực tăng trưởng mới bên cạnh các trục phát triển truyền thống như Đình Vũ - Cát Hải hay VSIP - Thủy Nguyên.

CEOZone Hải Phòng sắp khởi công không chỉ là một dấu mốc đầu tư của tập đoàn CEO, mà còn là bước khởi đầu quan trọng trong quá trình hiện thực hóa Khu Thương mại tự do Hải Phòng trên thực tế, góp phần định hình mô hình phát triển công nghiệp mới của Việt Nam theo hướng chất lượng, bền vững và hội nhập sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu.