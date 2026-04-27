Cầu Tứ Liên tăng lợi thế kết nối đến Vincom Collection Bazaar

12 mũi thi công đồng loạt ở cầu Tứ Liên, lộ diện dự án tiềm năng

Ở thời điểm hiện tại, dự án cầu Tứ Liên và đường dẫn hai đầu cầu đang đồng loạt triển khai 12 mũi thi công. Công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn tất khi những hộ dân cuối cùng đã nhận đền bù và được bố trí tái định cư.

Với tiến độ “thần tốc”, liên danh nhà thầu xây dựng phấn đấu hợp long nhịp chính dây văng ngày 30/6; thông xe kỹ thuật và đưa công trình vào khai thác dịp 2/9.

Cầu Tứ Liên dài khoảng 5,15km có điểm đầu kết nối với đường Nghi Tàm, phường Hồng Hà, điểm cuối qua nút giao với đường Trường Sa, trực tiếp kết nối với cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên.

Đây là trục hạ tầng chiến lược, giúp mở rộng không gian phát triển cho Thủ đô về hướng Đông Bắc, thúc đẩy làn sóng chuyển cư, tạo nên nhịp sống sôi động mới cho cả khu vực.

Cầu Tứ Liên về đích sẽ tạo lợi thế cho Vincom Collection Bazaar (Ảnh: Vinhomes).

Nhờ khả năng kết nối nhanh chóng tới nội đô chỉ sau 5 phút di chuyển qua cầu Tứ Liên, Vinhomes Global Gate (Đông Anh, Hà Nội) sẽ là “bến đỗ” được nhiều cư dân Hà Nội lựa chọn khi rời phố cổ.

Với tiến độ bàn giao hiện nay, cộng đồng này được kỳ vọng cán mốc 40.000 người, tạo sức mua tại chỗ cho nhiều mô hình kinh doanh, dịch vụ tại Vincom Collection Bazaar nằm trong đại đô thị Đông Bắc thủ đô.

Dòng khách vãng lai tới Vincom Collection Bazaar cũng có khả năng tăng trưởng hơn khi khoảng cách được thu hẹp. Vinhomes Global Gate với hàng loạt tiện ích vui chơi, giải trí, ẩm thực sẽ thu hút cư dân nội đô. Nhờ đó, Vincom Collection Bazaar cũng được hưởng lợi.

Cùng lúc, hàng chục nghìn lượt khách đáp xuống sân bay Gia Bình, Nội Bài và lượng lớn phương tiện giao thông từ các thủ phủ kinh tế miền Bắc vào trung tâm Hà Nội qua cầu Tứ Liên mỗi ngày có thể sẽ chọn dừng, đỗ, nghỉ ngơi, mua sắm… tại các điểm tiện lợi ngay sát lộ trình di chuyển - nổi bật là Vincom Collection Bazaar.

Nhiều dự án hạ tầng ở khu Đông Bắc Hà Nội hứa hẹn tạo ra dòng khách, như tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh với một nhà ga đặt trong lòng Vinhomes Global Gate, rút ngắn thời gian di chuyển giữa Hà Nội và Quảng Ninh chỉ còn 23 phút. Hạ tầng này có năng lực khai thác ước đạt 2 triệu khách ngay trong năm 2028 và tăng lên 15 triệu vào năm 2050.

Tuyến đường sắt cao tốc sẽ dẫn dòng khách từ Quảng Ninh, Hải Phòng, Bắc Ninh về với Vincom Collection Bazaar (Ảnh: Vinhomes).

Đến nay, Vinhomes Global Gate đã sẵn có thị trường tiêu thụ là 60 triệu khách tới VEC mỗi năm để tham dự các sự kiện, triển lãm. Cầu Tứ Liên, đường sắt cao tốc Hà Nội - Quảng Ninh hoàn thành sẽ giúp dòng khách tăng trưởng không ngừng, tạo nên bốn mùa sôi động cho Vincom Collection Bazaar.

Quy hoạch khác biệt, tối ưu trải nghiệm tiêu dùng

Cùng với lực đẩy hạ tầng, Vincom Collection Bazaar còn hấp dẫn các nhãn hàng bởi những lợi thế riêng biệt. Về mặt quy hoạch, quỹ căn thương mại này chính là phiên bản “Phố Hàng 2.0” nhờ chắt lọc tinh hoa của 36 phố nghề, tái hiện phố Hàng Bạc thành Hàng Vàng - đại lộ trang sức cao cấp; Hàng Đào trở thành Hàng Lụa - không gian tôn vinh thủ công và thời trang Việt…

Cơ cấu ngành hàng tại Vincom Collection Bazaar được tính toán khoa học dựa trên dữ liệu thị trường.

Các thương hiệu cũng được tuyển chọn khắt khe theo các tiêu chí đánh giá về sức mạnh kinh doanh. Tất cả đã tạo nên một hệ sinh thái thương mại, dịch vụ hoàn chỉnh để níu chân du khách lâu hơn.

Vincom Collection Bazaar cũng hội đủ các điều kiện để bắt kịp xu hướng “tiêu dùng trải nghiệm” theo đúng “gu” của gen Z và millennials. Đó là diện tích sàn thoáng rộng, dễ dàng tích hợp mô hình tiêu dùng trải nghiệm. Không gian giao thương còn được kết nối với quảng trường Bazaar hơn 1,9ha; hồ Hà Thành 1,65ha, thích hợp để tổ chức các sự kiện tập trung đông người cùng lúc.

Những “Phố Hàng 2.0” tại Vinhomes Global Gate sẽ sôi động ngay từ khi vận hành (Ảnh: Vinhomes).

Đến Vincom Collection Bazaar, khách hàng sẽ thưởng thức miễn phí chuỗi sự kiện văn hoá đặc trưng được tổ chức hàng ngày, hàng tuần. Dấu ấn truyền thống trộn lẫn với sắc màu đương đại là các màn trình diễn K-Pop, C-Pop.

Khách hàng đến Vincom Collection Bazaar cũng sẽ được tận hưởng tiện ích đi kèm, như 2 hầm đỗ xe riêng biệt có thể tiếp nhận tới hơn 4.400 ô tô, xe máy. Hành trình mua sắm được đảm bảo mức an ninh, an toàn cao với dàn thiết bị phòng cháy, chữa cháy hiện đại, hệ thống camera tích hợp AI giúp nhận diện và xử lý tình huống nhanh chóng.

Quỹ căn thương mại tại Vinhomes Global Gate dự kiến bàn giao tới tay khách hàng vào tháng 10/2027. Đây cũng là thời điểm cầu Tứ Liên đã thông xe, tạo thị trường giàu tiềm năng cho khu Đông Bắc Hà Nội.