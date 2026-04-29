Cát Bà qua góc nhìn của nhà đầu tư: Lợi thế và tiềm năng phát triển

Từ Cát Bà nhìn ra thế giới

“Trong đầu tư bất động sản (BĐS) nghỉ dưỡng, những điểm đến đắt giá hiếm khi là nơi phát triển ồ ạt. Ngược lại, đây thường là các tọa độ giới hạn - nơi hội tụ vị trí độc tôn, hệ sinh thái nguyên bản và chiến lược phát triển bền vững”, ông Bùi Đăng Nghĩa, Tổng giám đốc công ty SRT Việt Nam, chia sẻ.

Theo ông Nghĩa, điều này lý giải vì sao các điểm đến biển đảo như Monaco luôn duy trì giá bất động sản ổn định ở mức cao - bởi quỹ đất ven biển gần như không thể mở rộng.

Thành phố vịnh trung tâm Xanh Island (Cát Bà) thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư (Ảnh: Ánh Dương).

Theo dữ liệu thị trường, giá bất động sản tại đây khoảng 57.000 EUR/m² trong năm 2025 và tiếp tục tăng qua từng năm, trong đó riêng phân khúc thứ cấp ghi nhận mức tăng có lúc lên đến gần 27%.

Song song, xu hướng phát triển du lịch bền vững đang trở thành tiêu chuẩn mới. Quốc đảo Palau đặt mục tiêu trung hòa carbon cho toàn ngành du lịch; Bhutan duy trì chiến lược kiểm soát lượng khách để bảo vệ hệ sinh thái.

Tại Việt Nam, Cát Bà đang sở hữu những ưu điểm tương tự. Việc quần thể Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới đã tạo nền tảng để đảo ngọc miền Bắc khẳng định tên tuổi trên bản đồ du lịch quốc tế.

Tuyến cáp treo Cát Hải - Phù Long- một trong những điểm nhấn về hạ tầng giao thông xanh tại Cát Bà (Ảnh: Ánh Dương).

Trong những năm qua, Cát Bà còn được Tập đoàn Sun Group đầu tư xây dựng Thành phố Vịnh trung tâm Xanh Island - hệ sinh thái du lịch - nghỉ dưỡng - giải trí tại trung tâm đảo.

Dự án được phát triển theo định hướng đảo du lịch Net Zero. Hệ thống giao thông xanh, các tiêu chuẩn vận hành thân thiện môi trường và cách tiếp cận hạn chế phát thải không chỉ đáp ứng nhu cầu của du khách, mà còn góp phần nâng “chuẩn định giá” của bất động sản trong dài hạn.

Thanh Long - “nét chấm phá” của Xanh Island

Lấy cảm hứng từ hình tượng rồng xanh - biểu tượng của vịnh di sản, tòa tháp Thanh Long được thiết kế như một thực thể sống hòa vào cảnh quan. Những khối kiến trúc uốn lượn, kết hợp mặt kính Low-E phản chiếu ánh sáng cùng chi tiết kim loại tạo hiệu ứng vảy rồng không chỉ mang tính thẩm mỹ, mà còn giúp công trình hòa mình vào tổng thể bức tranh thiên nhiên.

Không chỉ đảm bảo tính thẩm mỹ cao, kiến trúc của tháp Thanh Long giúp công trình hòa mình vào tổng thể bức tranh thiên nhiên (Ảnh: Ánh Dương).

Thanh Long sở hữu ba mặt hướng vịnh, ban công căn hộ được ví như “nhãn quan của rồng”, mở ra tầm nhìn 360 độ - nơi chủ nhân có thể chiêm ngưỡng trọn khoảnh khắc bình minh và hoàng hôn rực rỡ trên vịnh Lan Hạ, cùng vẻ đẹp kỳ vĩ của đảo đá vôi và dải rừng nguyên sinh, cũng như các show pháo hoa rực rỡ vào ban đêm.

Cư dân tòa tháp Thanh Long có thể tận hưởng nhịp sống sôi động ngay trong tòa tháp nhờ hệ tiện ích nội khu đa dạng: bể bơi vô cực, vườn trên không, phòng hội nghị, nhà hàng, không gian làm việc và thư viện, phòng gym, spa, sauna cùng khu vui chơi trẻ em...

Vườn trên cao - một trong nhiều tiện ích nội khu đẳng cấp của tháp Thanh Long (Ảnh: Sun Group).

Bước ra khỏi sự tĩnh tại của những khoảng đệm xanh, cư dân lập tức có thể hòa mình vào hệ sinh thái giải trí 24/7.

Nổi bật là chợ đêm VUI-Fest nhộn nhịp mỗi ngày, Sun Bavaria Cat Ba - nhà hàng duy nhất tại Cát Bà sở hữu bể bơi và có bãi biển riêng, cùng những vũ hội pháo hoa thêu dệt lên bầu trời những bức tranh đa sắc. Đây không chỉ là câu chuyện tiện ích, mà là chiến lược kéo dài thời gian lưu trú - yếu tố then chốt trong kinh tế du lịch.

Về tiềm năng kinh doanh, với mục tiêu đón 5 triệu lượt khách của địa phương vào năm 2026, kỳ vọng tăng dư địa cho dịch vụ lưu trú hạng sang tại Cát Bà, các sản phẩm du lịch được Sun Group phát triển tại đây đều hướng tới mục tiêu rõ ràng: đưa du khách đến và giữ chân họ ở lại.

Du khách vui hết mình tại lễ hội Bia tươi và Ẩm thực Sun KraftBeer (Ảnh: Ánh Dương).

“Bên cạnh các căn 1-2 phòng ngủ, penthouse, chúng tôi đã tính toán và dành tới 65% số lượng căn hộ là dòng studio có suất đầu tư hợp lý cho các nhà đầu tư. Cơ cấu sản phẩm như vậy sẽ vừa phù hợp làm ngôi nhà thứ hai, vừa tối ưu chi phí vận hành và dễ lấp đầy khi cho thuê lưu trú ngắn hay dài hạn”, đại diện Sun Property (thành viên Sun Group) chia sẻ.