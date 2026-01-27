Casa Villa: Sống nghỉ dưỡng và giải trí giữa phố biển năng động hàng đầu miền Nam

Hệ thống các công viên chủ đề độc bản

Sức hút đầu tiên của Casa 2 đến từ quy hoạch thông minh, đặt con người làm trung tâm, nơi không gian được mở ra theo chiều rộng và chiều sâu, gần như không có ranh giới khép kín. Phân khu được bao quanh bởi 4 công viên chủ đề Sea Soul Park, Whale Park, Central Park và Sport Park, không chỉ tạo nên "lá phổi" thanh lọc không khí mà còn biến hoạt động rèn luyện, vui chơi và sinh hoạt cộng đồng thành một phần tất yếu trong nhịp sống thường nhật.

Phân khu Casa 2 với 4 công viên chủ đề (Ảnh: CĐT).

Mỗi ngày tại Casa 2 là một hành trình trải nghiệm đa cung bậc cảm xúc theo dòng chảy thời gian. Buổi sáng tinh khôi bắt đầu tại Sea Soul Park, nơi những lối dạo bộ uốn lượn, vườn thiền an yên dưới tán cây xanh mát mang lại sự tĩnh tại để cư dân tái tạo năng lượng. Tiếng sóng biển rì rào hòa cùng nắng gió đại dương giúp xoa dịu căng thẳng, đưa con người trở về trạng thái cân bằng thân - tâm - trí.

Ngược lại với sự tĩnh lặng ấy là bầu không khí sôi động tại Whale Park - điểm hẹn của các hoạt động ngoài trời và gắn kết gia đình. Với diện tích bãi cỏ rộng lớn, khu vui chơi nước sinh động, vườn sương mù cùng hệ thống đường thể thao hiện đại, đây là môi trường an toàn để trẻ em thỏa sức khám phá, trong khi người lớn có không gian gặp gỡ, giao lưu, tạo nên một môi trường sống thân thiện và văn minh.

Cư dân Casa thỏa sức rèn luyện tại Sport Park với hệ thống sân thể thao đa năng (Ảnh: CĐT).

Nằm tại vị trí "trái tim" dự án là Central Park, nơi giữ vai trò trung tâm sự kiện, lễ hội dành cho cộng đồng. Với quảng trường rộng mở, trục phố thoáng đãng, hồ cảnh quan thơ mộng và sân khấu ngoài trời, nơi đây sẽ trở thành tâm điểm của những sự kiện văn hóa nghệ thuật, lễ hội rực rỡ quanh năm.

Còn đối với những cư dân, du khách yêu thích vận động, Sport Park sẽ là điểm hẹn lý tưởng khi cung cấp hệ thống sân thể thao đa năng được thiết kế theo tiêu chuẩn như tennis, bóng rổ, pickleball, bóng đá…

Lấy cảm hứng từ hình tượng cá ông và biển cả, tái hiện sống động qua những đường nét kiến trúc và cách bố trí cảnh quan, các công viên đều được quy hoạch hướng tới sự hài hòa giữa thiên nhiên và con người, mang đến cho cư dân Casa 2 một không gian xanh sinh thái, năng động và bền vững.

Đặc quyền kề cận Sun World và trung tâm thương mại mặt biển

Giá trị của phân khu Casa 2 còn được khẳng định bởi vị trí liền kề công viên nước Sun World Vũng Tàu quy mô gần 15ha. Công trình dự kiến đi vào vận hành từ tháng 2 năm nay, mang đậm nét văn hóa Nam Bộ với không gian sông nước nhiệt đới đặc trưng. Việc sở hữu hơn 20 trò chơi nước hiện đại cùng chuỗi dịch vụ ẩm thực đa dạng ngay cạnh nhà không chỉ là đòn bẩy cho khai thác kinh doanh, mà còn là đặc quyền tiện ích sống thượng lưu dành riêng cho cư dân Casa.

Công viên nước Sun World Vũng Tàu dự kiến đi vào vận hành từ ngày 12/2 (Ảnh: CĐT).

Hiện diện kế bên Sun World Vũng Tàu là trung tâm thương mại mặt biển lớn nhất miền Nam quy mô 5ha, một tổ hợp toàn diện từ ẩm thực, giải trí đến mua sắm và tiêu dùng cao cấp, góp phần định hình tâm điểm giao thương mới của khu vực ven biển Vũng Tàu. Sự kết hợp này hoàn thiện bức tranh sống năng động tại Blanca City, khi mọi tiện ích từ sinh hoạt thường ngày đến trải nghiệm xa xỉ đều chỉ cách cư dân vài bước chân.

Chất lượng sống vượt trội

Mỗi ngày tại biệt thự Casa 2 mở ra không gian gần gũi với thiên nhiên, không khí trong lành của biển Bãi Sau và nhịp sống sôi động trong hệ sinh thái Blanca City. Sự đồng hành của Sun Group trong quá trình quản lý vận hành, an ninh, cảnh quan… không chỉ là dấu ấn thương hiệu mà còn là bảo chứng lâu dài về môi trường sống văn minh, an toàn và tiềm năng gia tăng giá trị bền vững.

Thiết kế nội thất linh hoạt đáp ứng nhu cầu an cư và đầu tư (Ảnh: Minh Khánh).

Dòng sản phẩm thấp tầng tại phân khu Casa 2 cũng khẳng định tính biểu tượng qua bộ sưu tập hơn 200 mẫu nhà độc đáo. Kiến trúc tại đây mang tinh thần Iberia quyến rũ, giao thoa tinh tế cùng nét đặc trưng của văn hóa Nam Bộ. Thiết kế Casa không tập trung vào sự phô trương mà chú trọng trải nghiệm sống: diện tích rộng, cửa vòm cao giúp mỗi căn nhà luôn thông thoáng và hài hòa với thiên nhiên. Với chiều cao 3 tầng nổi, 1 tầng hầm, mỗi căn villa có công năng biến hóa linh hoạt, đáp ứng đa dạng nhu cầu từ an cư lâu dài, “second home” nghỉ dưỡng đến mô hình kinh doanh đầu tư kiến tạo lợi nhuận.

Kiến trúc biệt thự Casa 2 sang trọng và hài hòa với thiên nhiên (Ảnh: CĐT).

Trở thành chủ nhân của biệt thự Casa 2, cư dân không chỉ sở hữu một ngôi nhà ven biển mà còn trải nghiệm một chuẩn sống mới - nơi con người, thiên nhiên và tiện ích đẳng cấp giao hòa trong “hệ sinh thái tỷ đô” của Sun Group. Casa 2 sẽ là khởi đầu cho hành trình sống thịnh vượng, đầy cảm hứng tại tâm điểm du lịch hàng đầu miền Nam.