Caraworld Cam Ranh được vinh danh “Top 10 đô thị du lịch, nghỉ dưỡng, giải trí tốt nhất Việt Nam”

Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam do Hiệp hội Bất động sản Việt Nam tổ chức dưới sự chỉ đạo của Bộ Xây dựng, nhằm tôn vinh những dự án, thương hiệu và doanh nghiệp có đóng góp nổi bật cho thị trường bất động sản.

Theo ban tổ chức, các hạng mục vinh danh được đánh giá dựa trên hệ thống tiêu chí toàn diện, bao gồm quy hoạch, quy mô, chất lượng phát triển, năng lực vận hành, uy tín thương hiệu, đóng góp cho thị trường và định hướng phát triển bền vững.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Vân - Giám đốc Khối Kinh doanh Bất động sản KN Cam Ranh nhận vinh danh từ ban tổ chức (Ảnh: BTC).

“Thủ phủ” giải trí vịnh biển toàn cầu

Tọa lạc tại bãi Dài, CaraWorld Cam Ranh có quy mô gần 800ha, sở hữu khoảng 5km đường bờ biển cát trắng. Dự án nằm liền kề sân bay quốc tế Cam Ranh và kết nối thuận tiện đến các hạ tầng du lịch - dịch vụ trọng điểm trong khu vực, tạo lợi thế đáng kể cho bài toán khai thác lưu trú, nghỉ dưỡng và thương mại dịch vụ.

Trong bối cảnh thị trường bất động sản nghỉ dưỡng bước sang giai đoạn có nhiều biến chuyển, những dự án có quy mô lớn, minh bạch pháp lý, hạ tầng đồng bộ và khả năng hình thành dòng khách ổn định nhận được sự quan tâm lớn hơn từ nhà đầu tư.

CaraWorld Cam Ranh được phát triển theo mô hình đại đô thị tích hợp, kết hợp an cư, nghỉ dưỡng, giải trí, thương mại và dịch vụ, hướng tới việc kiến tạo một điểm đến có khả năng vận hành quanh năm thay vì chỉ phụ thuộc vào mùa du lịch cao điểm.

CaraWorld Cam Ranh thu hút người dân và du khách đến vui chơi, giải trí nhờ hệ tiện ích đa dạng, từng bước hoàn thiện trong nội khu (Ảnh: CĐT).

Mô hình “một điểm đến - trọn thế giới” và bài toán giữ chân du khách

Một trong những điểm khác biệt của CaraWorld Cam Ranh là phát triển theo mô hình “một điểm đến - trọn thế giới”, tích hợp đa dạng trải nghiệm trong cùng một hệ sinh thái, từ nghỉ dưỡng, giải trí, mua sắm, ẩm thực đến chăm sóc sức khỏe.

Đây là xu hướng được giới đầu tư quan tâm khi bất động sản biển không chỉ là tài sản sở hữu mà cần có khả năng khai thác hiệu quả. Giá trị dự án vì thế không chỉ đến từ vị trí hay cảnh quan, mà còn ở năng lực thu hút du khách, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng tỷ lệ quay trở lại.

Với định hướng này, CaraWorld Cam Ranh từng bước hoàn thiện mô hình đô thị biển tích hợp, nơi lưu trú, nghỉ dưỡng, thương mại và dịch vụ được kết nối đồng bộ, tạo nên sức hút bền vững cho điểm đến.

Đại diện các doanh nghiệp trong “Top 10 Đô thị du lịch, nghỉ dưỡng, giải trí tốt nhất Việt Nam” (Ảnh: BTC).

Hệ tiện ích quy mô lớn tạo nền tảng cho khai thác dài hạn

Theo quy hoạch, CaraWorld Cam Ranh sở hữu hệ thống 38 đại tiện ích, nhằm phục vụ đồng thời nhu cầu của cư dân, du khách và nhà đầu tư khai thác kinh doanh. Nhiều hạng mục đã đi vào vận hành, bao gồm sân KN Golf Links 27 hố tiêu chuẩn quốc tế, resort 5 sao Wyndham Grand KN Cam Ranh, CaraBeach Retreat, Công viên biển CaraBeach cùng các tiện ích vui chơi, nghỉ dưỡng và dịch vụ khác.

Việc đưa các tiện ích trọng điểm vào vận hành không chỉ nâng cao trải nghiệm du khách mà còn củng cố niềm tin của nhà đầu tư về tiến độ phát triển và khả năng khai thác dự án. Về dài hạn, hệ sinh thái tiện ích đồng bộ sẽ là lợi thế cạnh tranh của CaraWorld Cam Ranh, đáp ứng xu hướng du lịch nghỉ dưỡng tích hợp, đa trải nghiệm và phục vụ đa dạng khách hàng.

Củng cố niềm tin thị trường từ uy tín chủ đầu tư

Việc CaraWorld Cam Ranh được vinh danh trong “Top 10 Đô thị du lịch, nghỉ dưỡng, giải trí tốt nhất Việt Nam” là sự ghi nhận đối với quy hoạch, quy mô và định hướng phát triển của dự án. Trong bối cảnh nhà đầu tư ngày càng thận trọng, các giải thưởng uy tín có thể đóng vai trò như một chỉ dấu củng cố niềm tin thị trường đối với những dự án được đầu tư bài bản và có chiến lược khai thác dài hạn.

Ông Nguyễn Tuấn Anh - Phó tổng giám đốc Tập đoàn KN Holdings nhận cúp vinh danh “Top 10 Doanh nghiệp Bất động sản hàng đầu Việt Nam” từ ban tổ chức (Ảnh: BTC).

Cũng trong khuôn khổ Lễ trao Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam lần thứ II, Tập đoàn KN Holdings được vinh danh ở hạng mục “Top 10 Doanh nghiệp Bất động sản hàng đầu Việt Nam”. Đây cũng là bảo chứng khẳng định dấu ấn song hành giữa năng lực phát triển của chủ đầu tư và định hướng kiến tạo các dự án quy mô lớn, có bản sắc và giá trị sử dụng thực tế.

Trước đó, CaraWorld Cam Ranh cũng từng được ghi nhận tại nhiều giải thưởng trong lĩnh vực bất động sản với các danh hiệu như “Dự án Đại đô thị ven biển xuất sắc” và “Dự án nhà ở ven biển xuất sắc”. Những dấu ấn này góp phần khẳng định vị thế của dự án trong phân khúc bất động sản biển quy mô lớn tại Việt Nam, đồng thời mở ra kỳ vọng về khả năng gia tăng giá trị dài hạn khi hệ sinh thái tiện ích và hạ tầng vận hành tiếp tục được hoàn thiện.