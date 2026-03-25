Capital Square: Nâng tầm giá trị đầu tư kinh doanh lưu trú tại Đà Nẵng

Capital Square, sở hữu vị trí bên bờ sông Hàn, hệ tiện ích vượt trội cùng nền tảng pháp lý minh bạch, căn hộ, sẵn sàng đón làn sóng phát triển của kinh tế và du lịch thành phố.

Vị trí trung tâm - nền tảng cho kinh doanh bền vững

Capital Square tọa lạc tại trung tâm của Đà Nẵng, bên bờ sông Hàn thơ mộng, giữa hai biểu tượng kiến trúc là cầu Rồng và cầu Sông Hàn. Dự án được bao bọc bởi ba trục đường huyết mạch: Trần Hưng Đạo, Ngô Quyền và Nguyễn Công Trứ, tạo nên một mạng lưới giao thông thuận tiện, kết nối dễ dàng đến mọi tiện ích trọng yếu của thành phố.

Từ Capital Square, cư dân dễ dàng tiếp cận mọi tiện ích thiết yếu và hòa với sự nhộn nhịp, thịnh vượng của Đà Nẵng như trung tâm hành chính thành phố, các điểm du lịch nổi tiếng cùng những khu vực giải trí sôi động như phố đi bộ, chợ đêm, công viên APEC…

Capital Square nằm tại khu vực lõi trung tâm Đà Nẵng (Ảnh: CĐT).

Vị trí đắc địa tạo điều kiện thuận lợi cho hai nhóm khách thuê chính:

Cộng đồng chuyên gia quốc tế và trong nước - những nhà quản lý, chuyên gia và doanh nhân cấp cao thường xuyên công tác tại Đà Nẵng. Với họ, việc lựa chọn căn hộ trung tâm giúp tiết kiệm thời gian di chuyển và nâng cao chất lượng sống cũng như tăng hiệu suất làm việc.

Nhóm du khách cao cấp có nhu cầu lưu trú ngắn ngày, nhất là phân khúc trung - cao cấp, vị trí ven sông Hàn không chỉ mang đến tầm nhìn đẹp mà còn đem lại trải nghiệm nghỉ dưỡng khác biệt, gắn với nhịp sống hiện đại và năng động của thành phố.

Căn hộ tại Capital Square đáp ứng nhu cầu của khách thuê cao cấp (Ảnh: CĐT).

Hệ tiện ích đồng bộ - gia tăng sức hút và tỷ lệ lấp đầy

Bên cạnh vị trí đắc địa, Capital Square còn khẳng định giá trị thông qua hệ sinh thái tiện ích nội khu được đầu tư bài bản, định hình chuẩn mực sống cao cấp và trải nghiệm toàn diện. Đây là yếu tố then chốt giúp gia tăng sức hấp dẫn, duy trì tỷ lệ lấp đầy ổn định và tối ưu hóa doanh thu cho hoạt động kinh doanh lưu trú.

Khách thuê hiện nay ưu tiên những không gian sống tích hợp, nơi mọi nhu cầu sinh hoạt và giải trí được đáp ứng ngay ngưỡng cửa. Tuyến phố thương mại Park Boulevard ngay trong khuôn viên dự án quy tụ đa dạng các cửa hàng mua sắm, ẩm thực tinh hoa, quán cà phê sang trọng, dịch vụ giáo dục, chăm sóc sức khỏe và giải trí, tạo nên một không gian sôi động 24/7.

Tại Capital Square, hệ tiện ích còn trải dài từ mặt đất đến tầng không với như bể bơi hơn 500m², phòng gym, spa, khu sinh hoạt cộng đồng, khu vui chơi trẻ em, sân golf mini, quảng trường hơn 2.000m2…, đáp ứng nhu cầu đa dạng của nhiều lứa tuổi.

Tuyến phố thương mại sôi động Park Boulevard thu hút khách thuê lưu trú và cư dân địa phương đến mua sắm, vui chơi giải trí (Ảnh: CĐT).

Pháp lý minh bạch - bảo chứng cho quyết định đầu tư

Capital Square là một trong số ít tổ hợp căn hộ tại Đà Nẵng được phép bán và cho người nước ngoài thuê. Nền tảng pháp lý giúp cho việc kinh doanh lưu trú trở nên thuận tiện hơn, nhất là trong bối cảnh Đà Nẵng đang đón làn sóng chuyên gia, trí thức nước ngoài đến sinh sống và làm việc.

Hội tụ ba yếu tố cốt lõi: vị trí đắc địa, tiện ích vượt trội và pháp lý minh bạch, căn hộ tại Capital Square không chỉ là nơi an cư mà còn là kênh đầu tư kinh doanh tiềm năng.

Trong bối cảnh nhu cầu lưu trú cao cấp tại Đà Nẵng ngày càng tăng, Capital Square được kỳ vọng sẽ mang lại dòng tiền ổn định và giá trị gia tăng bền vững cho các nhà đầu tư nhạy bén.