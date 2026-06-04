Capital House nhận Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam 2026

Giải thưởng được tổ chức dưới sự chỉ đạo và bảo trợ của Bộ Xây dựng cùng Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VNREA), nhằm tôn vinh những doanh nghiệp có đóng góp nổi bật cho sự phát triển bền vững của thị trường bất động sản, nâng cao chất lượng sống và thúc đẩy các giá trị an sinh xã hội.

Capital House được vinh danh Top 10 doanh nghiệp tiên phong phát triển nhà ở xã hội tại Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam 2026.

Việc được vinh danh trong Top 10 là sự ghi nhận cho hơn 20 năm kiên định theo đuổi mục tiêu phát triển bất động sản gắn với trách nhiệm xã hội và phát triển bền vững của Capital House.

Không chỉ là đơn vị tiên phong phát triển các công trình xanh tại Việt Nam, Capital House còn là một trong những doanh nghiệp đi đầu trong lĩnh vực nhà ở xã hội, góp phần hiện thực hóa giấc mơ an cư cho hàng chục nghìn người dân đô thị.

Trước đó, doanh nghiệp cũng được Bộ Xây dựng lựa chọn vào nhóm 18 doanh nghiệp có uy tín và năng lực phát triển nhà ở xã hội trên phạm vi cả nước và là kỳ thứ 2 liên tiếp CapitalHouse thuộc Top 10 doanh nghiệp tiên phong phát triển nhà ở xã hội.

Ông Trần Công Tưởng - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Thủ Đô, đại diện nhận cup vinh danh (Ảnh: Capital House).

“Giải thưởng lần này là minh chứng cho mục tiêu đúng đắn trong chiến lược phát triển doanh nghiệp gắn với lợi ích cộng đồng; uy tín vững chắc được xây dựng từ chất lượng sản phẩm, sự tin tưởng của khách hàng, đối tác và cam kết kiến tạo cuộc sống xanh thông qua những công trình bền vững, nhân văn, có giá trị lâu dài cho xã hội”, đại diện Capital House chia sẻ.

Trong bối cảnh nhu cầu về nhà ở chất lượng, chi phí hợp lý và thân thiện với môi trường ngày càng gia tăng, Capital House tiếp tục theo đuổi sứ mệnh tiên phong phát triển các sản phẩm bất động sản mang giá trị thực, đóng góp vào sự phát triển bền vững của đô thị Việt Nam.

Top 10 doanh nghiệp tiên phong phát triển nhà ở xã hội (Ảnh: Capital House).

Đại diện Capital House khẳng định: “Danh hiệu Top 10 doanh nghiệp tiên phong phát triển nhà ở xã hội không chỉ là niềm tự hào của Capital House mà còn là động lực để không ngừng đổi mới, sáng tạo và kiên định phát triển công trình xanh, ngôi nhà xanh trên hành trình kiến tạo cuộc sống xanh cho cộng đồng”.