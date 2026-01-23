Cảnh báo tình trạng rao bán “suất ngoại giao” tại dự án nhà ở xã hội

Ngày 22/1, Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa đã có hướng dẫn người dân đăng ký, nộp hồ sơ mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội; đồng thời cảnh báo nguy cơ bị lừa đảo khi tiếp cận thông tin không chính thống.

Theo Sở Xây dựng Khánh Hòa, tính đến tháng 1/2026, trên địa bàn tỉnh này có 12 dự án nhà ở xã hội.

Một dự án nhà ở xã hội đã xây dựng hoàn thành ở tỉnh Khánh Hòa (Ảnh: Trung Thi).

Thông tin về tên 12 dự án, địa điểm, chủ đầu tư, số lượng căn hộ, thời điểm khởi công, thời gian đưa vào sử dụng, tiến độ thực hiện và tình trạng đủ điều kiện tiếp nhận hồ sơ đều được công khai. Người dân có nhu cầu mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội cần theo dõi thông tin tại trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng.

Cơ quan này khuyến cáo, để tránh bị lừa đảo, hộ gia đình và cá nhân không làm theo các hướng dẫn, tư vấn trái phép hoặc thông tin không chính thống trên môi trường mạng (như các nhóm Zalo riêng, Facebook, TikTok…).

Người dân không nộp tiền đặt chỗ, không đóng các khoản phí “bảo đảm trúng hồ sơ”, không tin vào việc rao bán “suất ngoại giao”, môi giới trái phép hay nhận tiền “chạy suất”.

Hộ gia đình, cá nhân cần chủ động tìm hiểu quy định pháp luật để không bị lợi dụng, trục lợi; tiếp cận thông tin về nhà ở xã hội thông qua các kênh chính thống như trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng và UBND cấp xã nơi có dự án.

Đối với các chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội, Sở Xây dựng Khánh Hòa yêu cầu thực hiện nghiêm trình tự, thủ tục mua bán, cho thuê, thuê mua theo quy định; công khai, minh bạch đầy đủ thông tin dự án; không ủy quyền trái phép và không thu tiền khi chưa đủ điều kiện theo Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản. Các trường hợp vi phạm sẽ bị kiểm tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.