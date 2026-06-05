Cảnh báo không tin lời môi giới "bao đậu hồ sơ" mua nhà ở xã hội

Sở Xây dựng TPHCM đưa ra một số lưu ý với người dân có nhu cầu đăng ký mua nhà ở xã hội.

Thứ nhất, người dân chỉ nên theo dõi, tìm hiểu thông tin từ các nguồn chính thức như Cổng thông tin điện tử của UBND TP, Trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng, thông báo của chủ đầu tư dự án và UBND cấp xã nơi có dự án. “Không nên tin vào thông tin môi giới, quảng cáo nhận làm hồ sơ, bao đậu hồ sơ hoặc cam kết mua được căn hộ nhà ở xã hội trái quy định”, đơn vị này cảnh báo.

Thứ hai, người dân cần xác định rõ mình có thuộc đối tượng được hưởng chính sách nhà ở xã hội hay không. Người lao động, công nhân, người thu nhập thấp tại khu vực đô thị, cán bộ, công chức, viên chức và một số nhóm đối tượng khác chỉ được xem xét hỗ trợ khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định.

Một dự án nhà ở xã hội tại TPHCM (Ảnh: DN).

Thứ ba, người dân cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ chứng minh điều kiện về đối tượng, nhà ở và thu nhập; kê khai trung thực, đầy đủ các thông tin liên quan đến nơi cư trú, tình trạng nhà ở, thu nhập và các giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng được hưởng chính sách. Việc kê khai không trung thực hoặc sử dụng hồ sơ không đúng quy định sẽ bị xử lý theo quy định.

Thứ tư, người dân thực hiện nộp hồ sơ trực tiếp theo hướng dẫn của chủ đầu tư tại địa điểm tiếp nhận hồ sơ do chủ đầu tư công bố; không phải thông qua môi giới hoặc trung gian. Việc xét duyệt được thực hiện công khai, minh bạch theo quy định.

Trong thời gian tới, Sở Xây dựng cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án nhà ở xã hội; đồng thời tăng cường công khai thông tin để người dân dễ dàng tiếp cận, đăng ký và thụ hưởng chính sách nhà ở xã hội theo đúng quy định.

Theo cơ quan này, TPHCM đặt mục tiêu phát triển khoảng 199.400 căn nhà ở xã hội trong giai đoạn 2021-2030. Trong giai đoạn 2021-2025, TP đã hoàn thành hơn 17.900 căn, đạt khoảng 98% chỉ tiêu được giao. Giai đoạn 2026-2030, TP tiếp tục tập trung đẩy mạnh triển khai các dự án nhà ở xã hội, phấn đấu hoàn thành thêm hơn 181.000 căn.

Hiện nay, TPHCM đang triển khai nhiều dự án nhà ở xã hội tại các khu vực TPHCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây; trong đó nhiều dự án đang thi công và dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2026 - 2027 với quy mô hàng chục nghìn căn hộ.