Căn hộ Hanoi Melody Residences: Giá cạnh tranh, vài bước chân từ nhà đến trường

Khi “bài toán trường học” được giải ngay trước cửa nhà

Cuối tháng 7, vợ chồng anh Minh - chị Hằng (hiện sinh sống tại huyện Thanh Trì cũ) quyết định tới khu đô thị Tây Nam Linh Đàm tìm hiểu dự án Hanoi Melody Residences. Dù đã nghe nhiều bạn bè nhắc tới Hanoi Melody Residences trong quá trình tìm nơi ở mới, nhưng đây là lần đầu họ trực tiếp đến tham quan.

Khi rẽ vào tuyến đường dẫn tới dự án, chị Hằng bất ngờ trước không gian thoáng đãng và quy hoạch gọn gàng của khu vực. Đón gia đình tại điểm hẹn, nhân viên tư vấn đưa đi tham quan nhà mẫu - vị trí sau này sẽ trở thành trường mầm non rộng tới 3.000m². “Chỉ cần bấm thang máy xuống, đi vài bước chân là con đã vào lớp, tôi cảm thấy yên tâm”, chị Hằng chia sẻ.

Sát cạnh dự án là trường Tiểu học Chu Văn An, cách khoảng 300m là trường Tiểu học Hoàng Liệt đang hoàn thiện; chưa đầy 1km là trường THCS Linh Đàm cùng hệ thống trường học công lập, tư thục đa dạng.

Hanoi Melody Residences sát kề trường tiểu học Chu Văn An (Ảnh: CĐT).

Không chỉ nghe giới thiệu, vợ chồng anh chị còn chủ động dạo một vòng quanh dự án. Trường tiểu học sát dự án đã xây gần xong. Các trường tiểu học, THCS như Bill Gates, Đại Kim, hay các trường trung học như ISV, Ngô Thì Nhậm, Việt Nam - Ba Lan đều nằm trong bán kính ngắn.

“Như vậy, từ mầm non tới hết cấp 3, con cái đều có thể đi bộ đi học, không còn cảnh cha mẹ tất bật đưa đón xa nhà. Thật may mắn vì nhà tôi có một bé chuẩn bị vào tiểu học và một bé đang học mầm non”, chị Hằng phấn khởi.

Các trường đại học hàng đầu như Kinh tế Quốc dân, Bách khoa, Xây dựng cũng chỉ cách dự án khoảng 15 phút lái xe. Trong lúc dạo quanh, gió từ hồ Linh Đàm thổi mát rượi, chị Hằng đã hình dung về những buổi sáng thong thả đưa con đi học, hay chiều cuối tuần dạo bộ dưới tán cây, trẻ con vui đùa ngay dưới chân nhà.

Giá cạnh tranh

Gần nhiều trường học là một lợi thế, nhưng yếu tố quyết định khiến vợ chồng anh Minh - chị Hằng “xuống tiền” nằm ở mức giá bán cạnh tranh. Họ lựa chọn căn 2PN+1 diện tích 84 m2 với mức giá khoảng 71 triệu đồng/m2. “Mức giá này quá tốt so với nhiều dự án mới mở bán mà chúng tôi đã tham khảo”, anh Minh nói.

Theo Báo cáo Tổng quan thị trường BĐS quý II/2025 của Savills Việt Nam, 6 tháng đầu năm, giá căn hộ mới trung bình tại Hà Nội đạt 91 triệu đồng/m², tăng 16% so với quý trước và 40% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhiều dự án vùng ven như Long Biên, Đông Anh đã vượt ngưỡng 100 triệu đồng/m².

Ngoài giá hợp lý, dự án còn sở hữu pháp lý minh bạch. Tòa đầu tiên vừa cất nóc ngày 11/8, hai tòa còn lại cũng đã xây đến tầng 25 trên tổng số 29 tầng.

Hanoi Melody Residences vừa cất nóc tòa đầu tiên (Ảnh: CĐT).

Hanoi Melody Residences không chỉ mang đến môi trường giáo dục thuận lợi mà còn chú trọng phát triển thể chất và đời sống tinh thần cho cư dân nhí. Trẻ nhỏ được vui chơi tại vườn xích đu, khu vui chơi trẻ em; các bé lớn hơn có thể tham gia bóng rổ, tennis, bơi lội tại bể bơi nội khu và khu thể thao đa năng. Sân chơi cộng đồng đóng vai trò kết nối hàng xóm, tạo không gian hoạt động lành mạnh.

Hơn nữa, cư dân nhí dễ dàng tiếp cận các lớp học thể thao, ngoại ngữ, nghệ thuật ở khu vực lân cận. Không gian xanh mát, căn hộ thiết kế thông minh, tràn ngập ánh sáng tự nhiên cũng góp phần nuôi dưỡng một thế hệ trẻ khỏe mạnh, năng động và sáng tạo.

Căn hộ thoáng, ngập tràn ánh sáng tại Hanoi Melody Residences (Ảnh: CĐT).

Với vị trí đắc địa, hệ thống giáo dục từ mầm non đến đại học trong tầm tay, cùng môi trường sống hiện đại và mức giá hợp lý, Hanoi Melody Residences hứa hẹn sẽ trở thành lựa chọn tối ưu cho các gia đình đề cao chất lượng an cư lẫn tương lai học tập của con cái.

