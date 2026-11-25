Hơn 50% dự án bất động sản hàng hiệu đang vận hành trên toàn cầu có chương trình cho thuê

Tại Manhattan (New York, Mỹ), thị trường cho thuê căn hộ siêu sang đang ghi nhận những giao dịch đáng chú ý. Theo CNBC tháng 8, số căn hộ được thuê với giá trên 100.000 USD/tháng tính từ đầu năm 2026 cao gấp 7 lần tổng số của cả năm 2025.

Manhattan nổi tiếng với tòa nhà 220 Central Park South - nơi sở hữu căn hộ đắt nhất nước Mỹ (Ảnh: Time out NY).

Với giới doanh nhân và lãnh đạo cấp cao thường xuyên di chuyển giữa các trung tâm kinh tế, thuê nhà còn giúp họ duy trì chuẩn sống mong muốn mà vẫn linh hoạt trong kế hoạch cư trú và phân bổ nguồn vốn.

Theo báo cáo Branded Residences 2026 -2027 của Savills, xu hướng đề cao trải nghiệm sống và tính linh hoạt đang mở ra dư địa lớn cho thị trường cho thuê căn hộ hàng hiệu. Thay vì sở hữu bất động sản tại mỗi điểm đến để phục vụ nhu cầu sống và làm việc dài hạn, nhóm khách giàu có sẵn sàng chi trả cao để tận hưởng không gian sống được hoàn thiện theo tiêu chuẩn quốc tế, cùng hệ tiện ích và dịch vụ khách sạn 5 sao.

Đây cũng là những giá trị tạo nên sức hút của căn hộ hàng hiệu (branded residences), đặc biệt là các dự án gắn với thương hiệu khách sạn được giới siêu giàu toàn cầu tin chọn cho những kỳ nghỉ dưỡng sang trọng.

Bên cạnh hệ tiện ích cao cấp, cư dân còn được hưởng lợi từ chất lượng quản lý, vận hành cùng các dịch vụ như concierge, hỗ trợ nhu cầu sinh hoạt và chăm sóc căn hộ theo yêu cầu. Sự riêng tư, an ninh và chất lượng dịch vụ được duy trì nhất quán theo tiêu chuẩn thương hiệu là những yếu tố đáp ứng kỳ vọng của nhóm khách thuê cao cấp.

Thực tế, hoạt động cho thuê đã phát triển mạnh tại nhiều dự án bất động sản (BĐS) hàng hiệu ở các đô thị lớn. Tại Boston (Mỹ), một căn hộ hai phòng ngủ thuộc Four Seasons Private Residences, One Dalton đã được cho thuê thành công với giá khoảng 16.500 USD/tháng. Theo Savills, hơn 50% dự án bất động sản hàng hiệu đang vận hành trên toàn cầu có chương trình cho thuê, mở ra thêm tiềm năng khai thác dòng tiền cho chủ sở hữu.

Nhu cầu thuê căn hộ hàng hiệu tại lõi trung tâm TPHCM tăng cao

Tại Việt Nam, bất động sản hàng hiệu đang mở rộng từ các điểm đến nghỉ dưỡng sang các đô thị lớn.

Theo Savills Việt Nam, tính đến tháng 4, nguồn cung căn hộ hàng hiệu tại đô thị chiếm khoảng 60% tổng nguồn cung đang phát triển, so với 28% trong nguồn cung đã hoàn thành. Sự dịch chuyển này cho thấy các nhà phát triển ngày càng quan tâm đến nhu cầu sở hữu và tiềm năng khai thác cho thuê lớn tại các trung tâm kinh tế như Hà Nội và TPHCM, với sự góp mặt của các dự án như The Ritz-Carlton Residences, Hanoi tại The Grand (Hàng Bài), Grand Marina, Saigon - dự án BĐS hàng hiệu Marriott & JW Marriott.

Các căn hộ cao cấp ở khu vực lõi trung tâm TPHCM (Quận 1 cũ) (Ảnh: Sở Du lịch TP HCM).

Thực tế thị trường cho thấy lực cầu lưu trú cao cấp tại TPHCM đang tăng trưởng ổn định. Theo Savills Việt Nam, quý III, phân khúc căn hộ hạng A tại TPHCM ghi nhận tỷ lệ lấp đầy lên đến 85%, tăng so với mức 82% vào cuối năm 2024.

Triển vọng nhu cầu lưu trú cao cấp tiếp tục được củng cố bởi sự hình thành của Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam (VIFC-HCMC) tại phường Sài Gòn từ tháng 2. Quá trình thu hút các định chế tài chính, tập đoàn đa quốc gia cùng đội ngũ chuyên gia nước ngoài đến làm việc được kỳ vọng sẽ tạo lực đẩy dài hạn cho thị trường thuê nhà ở hạng sang khu vực trung tâm.

Vị thế đắt giá của Grand Marina, Saigon khi giáp sông và Thảo Cầm Viên (Ảnh: MH).

Trong số các dự án căn hộ hàng hiệu tại lõi trung tâm TPHCM, Grand Marina, Saigon là dự án đã đi vào vận hành và ghi nhận sức hút với nhóm khách thuê là lãnh đạo, doanh nhân quốc tế.

Tọa lạc trên khu đất Ba Son ven sông Sài Gòn, thuộc phường Sài Gòn (Quận 1 cũ), Grand Marina, Saigon do Masterise Homes phát triển, với hai tòa căn hộ Marriott Residences (tòa Lake) và JW Marriott Residences (tòa Sea) đã đi vào vận hành, được tập đoàn Marriott International trực tiếp quản lý theo tiêu chuẩn thương hiệu.

Theo thống kê nội bộ của Masterise Homes đến tháng 10, tại khu căn hộ JW Marriott Residences (tòa Sea), khách thuê mang quốc tịch nước ngoài chiếm 50%, đến từ các quốc gia thuộc châu Á, châu Âu, châu Mỹ và châu Úc. Căn hộ 1 phòng ngủ và 2 phòng ngủ là loại hình được ưa chuộng nhất với tỷ trọng chiếm gần 87% tổng lượng giao dịch cho thuê tại tòa này.

Grand Marina, Saigon: Sức hút từ trải nghiệm sống hàng hiệu chuẩn JW Marriott

Đối với nhóm khách thuê là giới doanh nhân và chuyên gia quốc tế, vị trí tại lõi trung tâm là một trong những lợi thế đáng chú ý của Grand Marina, Saigon.

Khu phức hợp thuộc quy hoạch trung tâm tài chính quốc tế TPHCM (Ảnh: MH).

Từ khu căn hộ ven sông tại Ba Son, cư dân có thể kết nối nhanh chóng đến các khu văn phòng, trung tâm tài chính và cơ quan ngoại giao, giúp tiết kiệm thời gian di chuyển trong công việc và sinh hoạt hằng ngày. Ngoài ra, ga ngầm Ba Son thuộc tuyến Metro số 1 kết nối trực tiếp với tháp tài chính Saigon Marina IFC trong cùng khu phức hợp và chỉ cách khu căn hộ vài phút đi bộ, mở rộng lựa chọn di chuyển cho cư dân.

Hệ tiện ích chuẩn nghỉ dưỡng cũng đáp ứng đa dạng nhu cầu sinh hoạt của khách thuê là giới doanh nhân và chuyên gia quốc tế (Ảnh: MH).

Bên trong tòa nhà, hệ tiện ích chuẩn nghỉ dưỡng cũng đáp ứng đa dạng nhu cầu sinh hoạt của khách thuê là giới doanh nhân và chuyên gia quốc tế. Từ phòng họp riêng phục vụ công việc, phòng chiếu phim đến hồ bơi vô cực và phòng tập thể chất, cư dân có thể kết hợp công việc, chăm sóc bản thân, giải trí và thư giãn ngay trong khu căn hộ.

Từ phòng họp riêng phục vụ công việc đến phòng chiếu phim cư dân có thể làm việc, giải trí và thư giãn ngay trong khu căn hộ (Ảnh: MH).

Song hành cùng vị trí và tiện ích là dịch vụ vận hành chuẩn khách sạn 5 sao, yếu tố tạo nên lợi thế cạnh tranh với tệp khách thuê cao cấp. Tại tòa Sea, đội ngũ quản gia cao cấp JW Marriott phục vụ 24/7 với các dịch vụ hỗ trợ sinh hoạt hằng ngày tại khu căn hộ cũng như khi cư dân lưu trú tại các khách sạn - resort thuộc mạng lưới Marriott trên toàn cầu, góp phần giảm bớt công việc quản lý cuộc sống hằng ngày cho cư dân.

Tại tòa Sea, đội ngũ quản gia cao cấp JW Marriott phục vụ 24/7 với các dịch vụ hỗ trợ sinh hoạt hằng ngày (Ảnh: MH).

Danh mục còn bao gồm dịch vụ dọn phòng theo yêu cầu (housekeeping) để hỗ trợ chăm sóc căn hộ khi cư dân vắng nhà, phù hợp với những người thường xuyên di chuyển giữa các quốc gia. Kết hợp cùng hệ thống an ninh đa lớp và các sự kiện gắn kết cộng đồng cư dân được Marriott tổ chức định kỳ, góp phần hoàn thiện trải nghiệm sống “hàng hiệu”, đáp ứng nhu cầu của nhóm cư dân quốc tế.

Ở góc độ chủ sở hữu, nhu cầu từ nhóm khách thuê quốc tế có khả năng chi trả cao mở ra cơ hội khai thác dòng tiền cho thuê căn hộ trong những giai đoạn không sử dụng. Với những lợi thế hiện hữu, Grand Marina, Saigon có cơ sở để duy trì sức cạnh tranh trên thị trường cho thuê cao cấp, đồng thời có thể xem là tài sản tích lũy giá trị tại một trong những vị trí đắt địa của TPHCM.