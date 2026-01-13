Căn hộ 80m2 đa công năng cho gia đình đa thế hệ tại Vinhomes Grand Park

Nâng tầm chất lượng sống với không gian 80m2

Chuyển từ ngôi nhà 45m2 trong ngõ hẻm phường Linh Xuân về Vinhomes Grand Park, với gia đình chị Minh Thư (42 tuổi), là một bước ngoặt đáng nhớ. Trước đây, không gian riêng tư nhỏ hẹp, áp lực đô thị thường xuyên khiến các thành viên trong gia đình căng thẳng. Nay, mọi chuyện đã khác.

“Về đây, ông bà có không gian yên tĩnh nghỉ ngơi, vợ chồng tôi có không gian làm việc và thư giãn, trong khi con trẻ có chỗ chạy nhảy, nô đùa”, chị Thư chia sẻ.

Chọn căn hộ 3 phòng ngủ (PN) với diện tích 80m2 tại Vinhomes Grand Park, với chị Thư là giải pháp cho cuộc sống gia đình đa thế hệ thời hiện đại. Từng mét vuông của căn hộ đều được tối ưu hóa để tạo nên một tổ ấm đa công năng, xóa bỏ cảm giác bí bách thường thấy ở căn nhà đất trong ngõ hẹp trước đây.

Căn hộ 3PN tại Vinhomes Grand Park có diện tích tới 80m2, thiết kế hiện đại, thông thoáng (Ảnh: CĐT).

Điểm đắt giá trong tư duy thiết kế căn hộ là sự cân bằng giữa yếu tố kết nối và riêng tư. Khu vực sinh hoạt chung (bao gồm phòng khách, bếp và bàn ăn) được quy hoạch theo không gian mở, xóa bỏ vách ngăn vật lý để tạo sự khoáng đạt tối đa. Đây là nơi gia đình 5-6 thành viên có thể cùng nhau quây quần xem tivi, trò chuyện sau bữa cơm chiều.

Hệ cửa kính lớn kịch trần giúp căn hộ luôn ngập tràn ánh sáng tự nhiên và gió trời, góp phần cải thiện sức khỏe thể chất và tinh thần cho người già và trẻ nhỏ.

Ngược lại với không gian chung giàu tính gắn kết là sự tĩnh tại, riêng tư tại 3 phòng ngủ được bố trí thông minh. Phòng ngủ master rộng thoáng là chốn nghỉ ngơi tái tạo năng lượng cho vợ chồng gia chủ; phòng ngủ thứ hai yên tĩnh dành cho ông bà; phòng ngủ thứ ba là thế giới riêng đầy màu sắc để các con thỏa sức sáng tạo.

Không gian rộng rãi còn cho phép gia chủ thiết kế thêm góc đọc sách bên cửa sổ, bàn làm việc yên tĩnh, hay khoảng ban công xanh mát để thưởng trà, thiền định. Tất cả tạo nên một tổ ấm hài hòa, nơi mỗi thành viên đều tìm thấy hạnh phúc trong khoảng trời của riêng mình.

Nhiều gia đình dọn về Vinhomes Grand Park để tận hưởng không gian ở rộng rãi, gần gũi với thiên nhiên (Ảnh: CĐT).

Không chỉ mang đến không gian ở rộng, Vinhomes Grand Park còn kiến tạo chuẩn sống nghỉ dưỡng trọn vẹn ngay thềm nhà. Tách biệt khỏi nhịp sống xô bồ nơi phố thị, cư dân được tận hưởng thế giới tiện ích “all-in-one” (tất cả trong một) hiếm có, từ hệ thống giáo dục, y tế quốc tế, cao ốc văn phòng hạng A đến thiên đường mua sắm, giải trí bên đại công viên 36ha, tổ hợp sân tập thể thao đa dạng bộ môn, bến du thuyền sang trọng…

“Nhiều hoạt động cộng đồng được tổ chức thường xuyên tại đại đô thị giúp cư dân chúng tôi có dịp giao lưu, kết nối. Đây là điều mà cuộc sống trước đây khó có được”, chị Thư nói thêm.

Tài sản giới hạn mở ra tiềm năng gia tăng giá trị

Từ góc độ đầu tư, căn hộ 3PN 80m2 tại Vinhomes Grand Park được giới sành sỏi đánh giá là sản phẩm tiềm năng nhờ ba yếu tố: tính giới hạn, giá trị thực và triển vọng tăng giá trong dài hạn.

Xét về quy hoạch, trong tổng số hơn 44.000 căn hộ của đại đô thị, số lượng căn 3PN sở hữu diện tích lớn và vị trí góc chiếm tỷ lệ khiêm tốn. Đây cũng thường là các căn có tầm nhìn đẹp nhất tầng. Điều này đảm bảo tính thanh khoản cao và khả năng giữ giá vượt trội theo thời gian.

Căn hộ 3PN nằm trong quỹ đạo tăng giá chung của đô thị Vinhomes Grand Park (Ảnh: CĐT).

Việc sở hữu căn hộ tại thời điểm này là bước đi đón đầu thông minh. Theo báo cáo mới nhất từ One Mount Group, giá trung bình căn hộ tại trung tâm TPHCM hiện đã chạm mốc 103 triệu đồng/m2, tăng gần 9% so với quý trước và 25% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nguồn cung mới chủ yếu tập trung ở phân khúc hạng sang với mức giá 180-200 triệu đồng/m2, đẩy mặt bằng giá chung lên ngưỡng cao. Trong khi đó, các căn hộ tại Vinhomes Grand Park vẫn được chào bán ở mức giá cạnh tranh, pháp lý minh bạch và tiện ích đồng bộ, thu hút dòng tiền thực.

Hạ tầng khu Đông đang bước vào giai đoạn về đích với đường Vành đai 3 xuyên tâm dự án dự kiến đưa vào khai thác toàn tuyến vào 30/4, sớm hơn kế hoạch 2 tháng; sân bay Long Thành sẽ khai thác thương mại giai đoạn 1 từ tháng 6. Những yếu tố này cộng hưởng tạo nên sức bật cho giá trị bất động sản tại Vinhomes Grand Park.

Khi những phân khu cao tầng của Vinhomes Grand Park chuẩn bị bàn giao, sở hữu căn hộ 3PN 80m2 thời điểm này là cơ hội để nâng cấp chuẩn sống cho gia đình đa thế hệ, đồng thời nắm trong tay một tài sản gia tăng giá trị bền vững cho thế hệ sau.