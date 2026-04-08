Căn hộ 1,39 tỷ đồng, có thể tạo dòng tiền đến 5 triệu đồng/tháng tại cửa ngõ Tây Sài Gòn

Xu hướng đầu tư bất động sản dòng tiền

Theo dữ liệu từ Batdongsan.com.vn, trong giai đoạn 10 năm qua (từ quý I/2015 đến quý I/2025), căn hộ là phân khúc mang lại tỷ suất lợi nhuận cao nhất với mức tăng trưởng gần 200%, vượt xa vàng (130%), chứng khoán (109%) và gửi tiết kiệm (59%).

Sức hấp dẫn của căn hộ đến từ lợi thế kép: vừa hưởng lợi từ đà tăng giá theo quá trình đô thị hóa, vừa có thể khai thác cho thuê tạo dòng tiền ổn định. Tuy nhiên, khi mặt bằng giá nhà ở tại các đô thị lớn như TPHCM, Hà Nội liên tục thiết lập mức cao (80-150 triệu đồng/m2), biên độ lợi nhuận ròng dần thu hẹp, xu hướng đầu tư cũng có sự dịch chuyển rõ rệt.

Ông Trần Thế Anh, Phó tổng giám đốc KDTT Thắng Lợi Homes, đơn vị phát triển và phân phối sản phẩm dự án The Win City chia sẻ: “Thay vì phụ thuộc vào kỳ vọng tăng giá, nhà đầu tư hiện nay ưu tiên các tài sản có khả năng tạo dòng tiền thực. Qua quá trình triển khai, chúng tôi ghi nhận lượng quan tâm lớn, khoảng 200-300 khách mỗi ngày, cho thấy xu hướng dịch chuyển rõ rệt về các khu vực có nền tảng công nghiệp - nơi nhu cầu thuê luôn ổn định”.

Trong bối cảnh đó, Đức Hòa, giáp TPHCM - cửa ngõ kết nối vùng Đông Nam Bộ, kinh tế chủ lực với công nghiệp chiếm 55% GRDP, với 59 KCN, 94 CCN, tổng 22.341ha - là điểm đến đầu tư tiêu biểu, phát triển các đô thị, sản phẩm bất động sản khai thác cho thuê tạo dòng tiền bền vững, đầu tư dịch vụ phục vụ cho cư dân địa phương, chuyên gia và người lao động.

Công thức đầu tư “nhẹ vốn - đều dòng tiền” tại The Win City

Tọa lạc tại mặt tiền Trần Văn Giàu - cửa ngõ Tây Sài Gòn, The Win City đang thu hút sự quan tâm của cả khách hàng ở thực lẫn nhà đầu tư nhờ khả năng khai thác cho thuê và tạo dòng tiền ổn định.

Dự án nằm gần nút giao Vành đai 3 TPHCM, khoảng 5 phút di chuyển. Khi tuyến hoàn thiện trở thành trục kết nối chiến lược, thúc đẩy phát triển kinh tế, hạ tầng và đô thị toàn vùng Đông Nam Bộ, từ đó gia tăng giá trị bất động sản khu vực. Từ dự án, cư dân cũng có thể kết nối nhanh về trung tâm TPHCM qua Võ Văn Kiệt, Nguyễn Thị Tú trong khoảng 30 phút.

Nhiều khách hàng đã sớm nhìn thấy tiềm năng này. Chị Minh Anh (Đức Hòa) chia sẻ: “Tôi kinh doanh nhiều năm ở đây và biết tại Đức Hoà có nhiều khu công nghiệp. Tôi mua căn hộ sau này vừa khai thác cho thuê, vừa ở, kinh doanh online, bán hàng nông sản sạch cho cư dân trong dự án. Hiện tôi cũng đang chờ chủ đầu tư mở bán căn shophouse để đăng ký mua cho con trai mở thêm trung tâm dạy tiếng Anh cho trẻ em”.

Về bài toán tài chính, The Win City đưa ra chính sách cam kết dòng tiền 6% trong 2 năm (tương đương 5-6 triệu đồng/tháng), giúp nhà đầu tư có nguồn thu ngay từ giai đoạn đầu. Tổng dòng tiền có thể đạt khoảng 120-140 triệu đồng trong 24 tháng, chưa kể tiềm năng tăng giá theo hạ tầng.

Cấu trúc đầu tư được thiết kế “nhẹ vốn” với mức ban đầu chỉ từ khoảng 10% (140-150 triệu đồng), phần còn lại giãn tiến độ trong 36 tháng. Lãi suất cố định 3,3%/năm trong 24 tháng giúp kiểm soát chi phí và giảm áp lực tài chính.

Trong bối cảnh thị trường ngày càng ưu tiên giá trị thực, các sản phẩm có khả năng tạo dòng tiền ngay từ đầu, đi kèm cấu trúc tài chính linh hoạt, đang trở thành lựa chọn đáng cân nhắc của nhà đầu tư. The Win City là một trong những dự án nổi bật theo xu hướng này tại khu Tây TPHCM.