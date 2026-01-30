Cần Giờ - Mảnh ghép chiến lược giúp du lịch Việt Nam cạnh tranh toàn cầu

Chia sẻ tại Hội thảo “Phát triển Cần Giờ thành cực tăng trưởng du lịch mới cho TPHCM” chiều ngày 29/1, các chuyên gia khẳng định Cần Giờ còn tiến xa trên bản đồ du lịch thế giới, bởi những lợi thế riêng có của vùng đất này.

Không gian sinh thái độc bản

TPHCM là đầu tàu du lịch của cả nước. Tuy nhiên, không gian nội đô chịu áp lực về môi trường, hạ tầng và sức chứa, trong khi nhu cầu của du khách dần chuyển sang trải nghiệm xanh, sinh thái và gần gũi thiên nhiên.

Theo bà Nguyễn Cẩm Tú, Giám đốc trung tâm xúc tiến du lịch, Sở du lịch TPHCM, điều này đặt yêu cầu mở rộng không gian du lịch ra ven đô và ven biển, trong đó Cần Giờ giữ vai trò then chốt.

Cần Giờ sở hữu hệ sinh thái rừng ngập mặn đặc thù, được UNESCO công nhận là Khu Dự trữ sinh quyển thế giới. Không chỉ có giá trị về môi trường, Cần Giờ còn giữ vai trò “lá phổi xanh”, vành đai sinh thái bảo vệ TPHCM trước tác động của biến đổi khí hậu, nước biển dâng và xâm nhập mặn.

Cần Giờ nằm rất gần trung tâm TPHCM, nhưng lại có sự tách biệt tự nhiên rõ rệt. Những lợi thế này không thể nhân bản.

Ít nơi nào như Cần Giờ, vừa có hệ sinh thái rừng ngập mặn, vừa có du lịch cộng đồng (gắn với đời sống ngư dân, nghề muối, nuôi trồng thủy sản), những ai yêu thích văn hóa - tín ngưỡng biển có thể hòa mình vào lễ hội truyền thống (tiêu biểu là lễ hội Nghinh Ông), có cả trải nghiệm biển - nghỉ dưỡng sinh thái phù hợp du lịch xanh, du lịch phục hồi.

“Những tài nguyên này tạo cho Cần Giờ bản sắc du lịch hoàn toàn khác so với các điểm đến biển đại trà”, bà Nguyễn Cẩm Tú nhấn mạnh.

Bà Nguyễn Cẩm Tú, Giám đốc trung tâm xúc tiến du lịch, Sở du lịch TPHCM khẳng định Cần Giờ là cực sinh thái - biển chiến lược, góp phần định vị TPHCM như một siêu đô thị hiện đại, hài hòa với thiên nhiên (Ảnh: BTC).

Tuy nhiên, để Cần Giờ có khả năng cạnh tranh bền vững trong khu vực và thế giới, vẫn cần giải thêm các bài toán về hạ tầng kết nối. Địa phương sẽ làm gì để giữ chân du khách dài ngày và sẵn sàng quay trở lại, tăng chi tiêu, luôn yêu quý mảnh đất này sau mỗi hành trình khám phá và giới thiệu cho người khác đến trải nghiệm.

Hạ tầng, sản phẩm du lịch: Sức bật đưa Cần Giờ đến gần mục tiêu 40 triệu lượt khách

Tiềm năng phát triển Cần Giờ từng bị “neo lại” bởi hạn chế về hạ tầng, giao thông và không gian phát triển, nay dần được khơi thông. Tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ, tuyến đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu, đến cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ và các trục cao tốc liên vùng - đang được đầu tư mạnh mẽ, triển khai đồng bộ.

“Hàng loạt dự án hạ tầng và du lịch quy mô lớn được xác định là các điểm nhấn quan trọng, góp phần chuẩn bị nền tảng cho giai đoạn phát triển tiếp theo”, ông Nguyễn Ngọc Vũ, Bí thư Đảng ủy xã Cần Giờ tin tưởng.

Ông Nguyễn Ngọc Vũ, Bí thư Đảng ủy xã Cần Giờ cho biết, trên địa bàn đã và đang triển khai nhiều dự án phát triển kinh tế, tạo động lực tăng trưởng mới cho địa phương (Ảnh: BTC).

Trong bức tranh hạ tầng tích cực, Vinhomes Green Paradise Cần Giờ được Vingroup khởi công tháng 4/2025, với hàng loạt hạng mục được đầu tư theo tiêu chuẩn quốc tế, đáp ứng nhu cầu đa trải nghiệm tại một điểm đến, trở thành hạt nhân mũi nhọn cho Cần Giờ đạt mục tiêu thu hút 40 triệu lượt khách du lịch mỗi năm.

Kỳ vọng này là có cơ sở, bởi những trải nghiệm độc bản chỉ có ở Vinhomes Green Paradise 2.870ha.

Dự án theo mô hình siêu đô thị biển ESG++ - xanh, thông minh, sinh thái và tái sinh, bộ sưu tập hàng loạt đại tiện ích được quy hoạch đồng bộ, kết nối chặt chẽ với hạ tầng vùng.

Nơi đây có Paradise Lagoon - biển hồ nhân tạo với nước biển tự nhiên, quy mô hơn 800ha, có cơ chế mở thông với đại dương vào mùa khô và đóng lại vào mùa mưa để duy trì trải nghiệm nước biển xanh mát 365 ngày trong năm. Tòa tháp 108 tầng - Top 10 thế giới, tích hợp đa chức năng với khối đế thương mại sôi động, văn phòng cao cấp và khách sạn siêu sang dành cho giới thượng lưu toàn cầu.

VinWonders Cần Giờ - quần thể vui chơi giải trí quy mô 122ha với gần 200 trò chơi và hoạt động trải nghiệm, là công viên chủ đề có số lượng trò chơi hàng đầu thế giới, vận hành bằng năng lượng tái tạo.

Theo bà Nguyễn Thị Hòa, Giám đốc marketing công ty cổ phần Vinpearl, lần đầu tiên trên thế giới, “lễ hội” không chỉ là một sự kiện, mà là một nhịp sống xuyên suốt toàn quần thể, được triển khai đồng bộ tại ba phân khu: Công viên Chủ đề Lễ hội; Công viên Lễ hội Nước theo mô hình Hybrid Park; Safari Đô thị - nơi trải nghiệm bán hoang dã kết hợp bảo tồn thiên nhiên giữa lòng đô thị.

Bà Nguyễn Thị Hòa cho biết, cách Vinpearl tiếp cận bài toán Cần Giờ, đó là phát triển sản phẩm dựa trên các dịch chuyển hành vi du khách toàn cầu, từ đó thiết kế hệ trải nghiệm đủ sức thu hút, kéo dài lưu trú và gia tăng chi tiêu tại điểm đến (Ảnh: BTC).

Đến với Vinhomes Green Paradise Cần Giờ, du khách có nhiều lý do để tiếp tục quay lại.

Nơi đây phù hợp để công tác và nghỉ dưỡng hoặc làm việc từ xa kết hợp du lịch. Các sự kiện quy mô lớn không chỉ kéo khách theo mùa, mà tạo ra nhịp vận hành quanh năm. Nhịp sống sau 18h sôi động với Cosmo Bay - tổ hợp ăn chơi, giải trí 24/7 hàng đầu châu Á. Loại hình du lịch sức khỏe với trụ cột y tế quốc tế khi Cleveland Clinic tham gia tư vấn, hỗ trợ tuyển dụng và đào tạo nhân sự để xây dựng bệnh viện quốc tế.

Nơi đây còn có Vin New Horizon - chuỗi dịch vụ và đô thị hưu trí, dưỡng lão cao cấp với bệnh viện dưỡng lão quốc tế 5 sao, hệ thống khách sạn an dưỡng 5 sao, trung tâm văn hóa và xã hội; vui chơi giải trí nghỉ dưỡng; biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp Retreat Villa.

Vinhomes Green Paradise Cần Giờ đáp ứng đa dạng nhu cầu vui chơi - giải trí, chăm sóc sức khỏe, hội nghị, kết nối… của các nhóm khách du lịch trong và ngoài nước, từ người trẻ, người già đến các gia đình.

Hội thảo thu hút sự tham gia của các chuyên gia, nhà khoa học chia sẻ về bài toán phát triển bền vững Cần Giờ (Ảnh: BTC).

Đánh giá cao tiềm năng kinh tế, du lịch và bàn giải pháp phát triển bền vững cho Cần Giờ, các chuyên gia tin tưởng địa phương có đủ điều kiện trở thành cực tăng trưởng mới và cũng là cú hích mạnh mẽ thúc đẩy kinh tế TPHCM tăng trưởng hai con số trong kỷ nguyên mới.

Cần Giờ của tương lai, với sự chung sức của chính quyền địa phương, nhà đầu tư, cộng đồng, sẽ “không là bản sao của bất kỳ điểm đến nào, theo hướng du lịch sinh thái - nghỉ dưỡng cao cấp - văn hóa bản địa đặc trưng, trên nền tảng công nghệ, chuyển đổi xanh và sự đồng hành của cộng đồng”, ông Phạm Huy Bình - Giám đốc Sở Du lịch TPHCM đúc kết.