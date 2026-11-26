Nhiều gia đình thường đau đầu vì phòng tắm luôn thoang thoảng mùi ẩm mốc. Dù bạn đã cọ rửa sàn nhà rất kỹ, thứ mùi khó chịu này vẫn dai dẳng bám lấy từng góc tường.

Theo các chuyên gia chăm sóc nhà cửa, nguyên nhân gốc rễ xuất phát từ hơi ẩm tích tụ quá lâu sau mỗi lần xả nước. Càng loại bỏ hơi nước sớm, không gian càng nhanh chóng khô thoáng và dễ chịu.

Không cần đến những món đồ đắt đỏ hay hóa chất tẩy rửa nồng nặc, chỉ bằng vài thói quen nhỏ và đều đặn mỗi ngày, bạn đã có thể giữ cho phòng tắm thơm mát, sạch sẽ (Ảnh: Span Cleaning).

Dành một phút gạt nước và lau khô bề mặt

Sau khi tắm vòi sen hoặc rửa mặt, nước thường bắn tung tóe lên gương soi, vách kính và gạch ốp tường. Những giọt nước li ti này có thể đọng lại hàng giờ liền nếu không được xử lý, tạo điều kiện thuận lợi cho nấm mốc sinh sôi.

Chuyên gia khuyên bạn nên sắm một cây gạt nước cầm tay để vuốt sạch vách kính ngay sau khi tắm xong. Thao tác này chỉ tốn chừng một phút nhưng giúp kính không bị bám cặn vôi mờ đục, đồng thời giảm đáng kể hơi ẩm trong phòng.

Với khu vực quanh bồn rửa mặt, bạn hãy dùng một chiếc khăn khô lau qua các vũng nước đọng để giữ mặt đá luôn sạch bong.

Mở cửa sau khi tắm để tạo luồng đối lưu

Phần lớn phòng tắm tại các căn hộ đô thị đều thiết kế khép kín và không có cửa sổ thông gió. Điều này vô tình biến căn phòng thành một chiếc hộp kín mít sau khi dùng nước nóng.

Nếu phòng tắm có cửa sổ, bạn nên mở toang để đón gió trời. Trong trường hợp không có cửa sổ, bạn hãy mở rộng cửa ra vào và dùng miếng chặn để cố định cánh cửa. Không khí trong nhà luân chuyển liên tục sẽ cuốn bay hơi ẩm ra ngoài, giúp tường và sàn mau khô ráo hơn.

Tận dụng các vật liệu hút ẩm quen thuộc

Một mẹo rất hữu ích cho các góc khuất là đặt các vật liệu hút ẩm tự nhiên. Bạn có thể tận dụng một chiếc bát nhỏ đựng muối nở hoặc đặt vài túi than hoạt tính ở góc tường, trên nắp bồn cầu hay bệ gương.

Những vật liệu mộc mạc này vừa hút bớt hơi ẩm trong không khí, vừa hỗ trợ khử sạch mùi hôi khó chịu. Ngoài ra, các túi hạt hút ẩm chuyên dụng cũng mang lại hiệu quả rất tốt. Bạn chỉ cần chú ý thay mới định kỳ khi các túi này đã ngậm no nước.

Bật quạt thông gió thêm 20 phút sau khi tắm

Nhiều người có thói quen vừa bước ra khỏi phòng là với tay tắt ngay quạt hút gió. Chuyên gia khuyên bạn nên để thiết bị này hoạt động thêm khoảng 20-30 phút sau khi tắm bồn hoặc tắm vòi sen. Khoảng thời gian này đủ để quạt hút sạch lượng hơi nước còn lơ lửng, ngăn chúng ngưng tụ trở lại trên trần nhà và các đường mạch gạch.

Nếu phòng tắm không gắn quạt hút, bạn có thể đặt một chiếc quạt đứng thổi thẳng vào phòng trong chốc lát. Những gia đình có sẵn máy hút ẩm cũng có thể tận dụng thiết bị này để gom sạch hơi nước thừa, giữ cho không gian luôn khô ráo.