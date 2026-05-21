Các dự án Branded Residences mang tính biểu tượng của thế giới, Việt Nam sẽ có thêm một đại diện mới?

Từ khát vọng "sống như ở khách sạn" đến những biểu tượng toàn cầu

Mô hình Branded Residences (bất động sản hàng hiệu) bắt đầu từ một khát vọng rất đỗi tự nhiên của giới tinh hoa, đó là được sống như ở khách sạn năm sao nhưng trong chính ngôi nhà của mình.

Khái niệm này khởi đầu tại New York vào năm 1927. Khi đó, một số tầng khách sạn được bán lại cho giới thượng lưu, những người không muốn rời đi sau kỳ nghỉ vì đã trót quen với sự chăm sóc, tiện nghi và riêng tư ở mức hoàn hảo. Dần dần, mô hình "living with service" ra đời, nơi cư dân không chỉ sở hữu một không gian vật lý mà còn sở hữu một chuẩn mực dịch vụ và văn hóa thương hiệu đi kèm.

Đến nay, bất động sản hàng hiệu đã trở thành một hiện tượng toàn cầu với hơn 700 dự án đang vận hành. Mỗi thành phố lớn đều dùng phân khúc này như một cách định vị hình ảnh. Nếu Dubai biến Branded Residences thành biểu tượng của quyền lực và tốc độ, London chọn sự tinh tế và di sản, thì tại Miami, phân khúc này được xem như tuyên ngôn về bản sắc của mỗi cá nhân.

Báo cáo mới nhất của Savills đã điểm tên hàng loạt dự án nổi bật, đại diện cho những xu hướng định hình thập kỷ qua. Tại châu Âu, The Maybourne Saint-Germain vươn lên như một kiệt tác nghệ thuật hiếm hoi giữa lòng kinh đô ánh sáng Paris, nơi có rào cản gia nhập thị trường cực kỳ khắt khe.

Trong khi đó, Six Senses Residences London lại chọn hướng đi tập trung vào các dịch vụ đặc quyền về chăm sóc sức khỏe, đáp ứng nhu cầu sống bền vững của giới thượng lưu Anh quốc.

Tại các thị trường mới nổi, W Residences at Marjan Island của UAE mang đến phong cách trẻ trung, đậm chất sống hiện đại. Khu vực châu Á - Thái Bình Dương cũng không hề kém cạnh với The Residences at Dusit Central Park, một biểu tượng mới kết hợp vị trí đắc địa tại trung tâm Bangkok và dịch vụ khách sạn danh tiếng.

Đặc biệt, xu hướng thặng dư giá trị tại các điểm đến nghỉ dưỡng đang được minh chứng rõ nét qua One&Only Mandarina tại Mexico. Cũng tại quốc gia này, Maison Furnished by Elie Saab Maison mở ra một làn sóng mới của các thương hiệu phi khách sạn, nơi không gian sống được "may đo" đậm chất thời trang và nghệ thuật.

Sự chuyển dịch của thị trường toàn cầu cho thấy người mua ngày càng khắt khe. Họ không mua số lượng, họ mua tính biểu tượng. Những dự án thành công nhất hiện nay đều gắn liền với vị trí độc bản, tầm nhìn đắt giá và đặc biệt là chất lượng vận hành thực chất.

Lằn ranh giữa "gắn mác" và một di sản hàng hiệu đích thực

Sự bùng nổ của bất động sản hàng hiệu tất yếu dẫn đến những sự nhầm lẫn trên thị trường. Rất nhiều dự án hiện nay đang đi theo lối mòn "cao cấp cộng với thương hiệu" để nâng giá bán, thay vì tạo ra một giá trị cốt lõi thực sự.

Ông Harry Kiên, chuyên gia bất động sản hàng hiệu và phong cách sống sang, nhận định, một dự án trở thành biểu tượng khi nó vượt qua vai trò “nơi để ở” và trở thành một phần của câu chuyện đô thị.

Trên thế giới, những biểu tượng như Palm Jumeirah tai Dubai không chỉ là bất động sản, mà là một tuyên ngôn về tầm nhìn phát triển. Một dự án muốn trở thành biểu tượng cần hội tụ đủ các yếu tố như vị trí độc bản, quy hoạch mang tính tiên phong và gắn với một câu chuyện đủ lớn để đại diện cho cả một giai đoạn phát triển.

Đánh giá về thị trường trong nước, ông Kiên chỉ ra rằng Việt Nam không thiếu tài nguyên, cũng không thiếu vốn đầu tư. Điều còn thiếu nằm ở tư duy phát triển dài hạn và sự kiên định trong việc giữ chuẩn vận hành quốc tế. “Nhiều dự án có thể rất tốt ở giai đoạn đầu, nhưng để duy trì chuẩn trong 10-20 năm là điều không dễ. Làm một dự án cao cấp không khó, nhưng giữ nó ở đẳng cấp cao trong nhiều năm mới là thách thức thực sự”, ông Kiên cho biết.

Đồng quan điểm về việc đi tìm giá trị thực chất, ông Trần Quang Trung, Giám đốc Phát triển Kinh doanh OneHousing, nhấn mạnh sự khác biệt cốt lõi giữa bất động sản hạng sang thông thường và bất động sản hàng hiệu. “Luxury thông thường bán cho bạn một căn hộ đẹp. Branded Residence bán cho bạn một danh tính sống”, ông Trung khẳng định.

Theo vị chuyên gia này, lằn ranh để phân biệt chuẩn quốc tế và việc chỉ hợp tác mượn danh thương hiệu nằm ở 3 tiêu chí khắt khe. Thứ nhất là mức độ can thiệp của thương hiệu vào thiết kế, từ chiều cao trần cho đến loại đá được phép sử dụng. Nếu thương hiệu có quyền phủ quyết các thiết kế đi ngược lại DNA của họ, đó mới là hàng hiệu đích thực.

Thứ hai là tính nhất quán của chuẩn mực theo thời gian thông qua các chu kỳ kiểm soát chất lượng liên tục.

Cuối cùng, thước đo thực tế nhất chính là khả năng bảo vệ giá trị trên thị trường thứ cấp. Vận hành dài hạn chính là người giữ giá trị cho tài sản, chứ không phải tên thương hiệu in trên tài liệu bán hàng. Khách hàng thượng lưu thế hệ mới ngày càng tỉnh táo, họ luôn đặt câu hỏi liệu dự án có thực sự được thương hiệu vận hành, hay đó chỉ là một cái tên trên bảng hiệu.

Lời giải cho khát vọng định vị bất động sản Việt Nam

Chỉ trong chưa đầy một thập kỷ, Việt Nam đã bước vào bản đồ Branded Residences toàn cầu. Tại Hà Nội và TPHCM, bất động sản hàng hiệu không chỉ là nhà ở, mà là cách một đô thị định vị mình thành chuẩn sống quốc tế, được bản địa hóa một cách kỷ luật và tinh tế.

Trong bối cảnh thị trường đang khát khao những biểu tượng đích thực, sự chú ý của giới đầu tư đang đổ dồn về quỹ đất vàng cuối cùng của Khu đô thị Ciputra, Tây Hồ Tây. Tại đây, dự án Noble West Lake Ha Noi do Sunshine Group phát triển vừa chính thức khởi công vào đầu tháng 3 với tham vọng trở thành tổ hợp căn hộ hàng hiệu số 1 Việt Nam.

Giới quan sát đánh giá, Noble West Lake Ha Noi đang cho thấy một tư duy làm bất động sản tiệm cận với những tiêu chuẩn khắt khe mà các chuyên gia đã đặt ra. Tọa lạc tại vị trí "đắc lộ - đắc thủy" đối diện Lotte Mall, dự án hưởng trọn vượng khí từ sông Hồng và Hồ Tây, đồng thời nằm tại tâm điểm quy hoạch tầm nhìn trăm năm của thủ đô. Đây chính là yếu tố "vị trí không thể thay thế" để kiến tạo biểu tượng.

Điểm thú vị nhất của tổ hợp 12 tòa tháp này là triết lý thiết kế Haute Couture. Bắt nhịp với xu hướng toàn cầu khi các thương hiệu xa xỉ bước vào lĩnh vực nhà ở, dự án đưa sự giao thoa giữa kiến trúc và thời trang vào không gian sống. Toàn bộ nội thất được "may đo" tinh xảo, hợp tác cùng các thương hiệu mang tính di sản hàng trăm năm từ châu Âu và các hãng nội thất gắn liền với siêu xe thế giới. Mỗi chi tiết hoàn thiện đều mang đậm dấu ấn nghệ nhân, hướng tới việc tạo ra một di sản truyền đời.

Quan trọng hơn, để giải quyết bài toán “người giữ giá trị” trong dài hạn, dự án đã thiết lập hệ tiêu chuẩn dịch vụ 5 sao thông qua việc hợp tác quản lý với các đối tác vận hành danh tiếng thuộc Top 5 thế giới. Điều này đảm bảo những trải nghiệm sống độc bản sẽ được duy trì xuyên suốt vòng đời tài sản.

Sự xuất hiện của những dự án được đầu tư bài bản từ thiết kế, vật liệu đến khâu vận hành quốc tế như Noble West Lake Ha Noi cho thấy bất động sản Việt Nam không còn là người đi sau. Chúng ta đang dần có những đại diện đủ sức đứng chung mâm với các kiệt tác Branded Residences trên thế giới, kiến tạo nên những không gian tối hậu nơi di sản không chỉ để trưng bày, mà được tiếp diễn mỗi ngày.