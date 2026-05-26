Các dự án bất động sản hưởng lợi từ đà bứt phá của đại lộ Mai Chí Thọ

Tại khu vực phía Đông, trục đại lộ Mai Chí Thọ từ lâu đã khẳng định vị thế cửa ngõ chiến lược kết nối lõi trung tâm cũ với toàn bộ hạ tầng phát triển năng động. Khi các công trình hạ tầng trọng điểm bao quanh tuyến đường này dần đi vào giai đoạn hoàn thiện, làn sóng hưởng lợi đang lan tỏa rõ rệt đến các dự án bất động sản dọc tuyến, biến nơi đây thành tâm điểm an cư và đầu tư sầm uất.

Phối cảnh dự án Eaton Park (Ảnh: Gamuda Land).

Tọa độ đón đầu làn sóng tăng trưởng hạ tầng

Thực tế thị trường cho thấy, giá trị dài hạn của một bất động sản tỷ lệ thuận với tốc độ hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và khả năng kết nối liên vùng. Sau điều chỉnh quy hoạch sáp nhập, dự án Eaton Park hiện có địa chỉ chính thức tại Mai Chí Thọ, phường Bình Trưng, TPHCM.

Tọa độ hành chính mới này giúp dự án nằm ngay tâm điểm hưởng lợi từ các công trình hạ tầng quy mô. Trục Mai Chí Thọ không chỉ là đầu mối giao thông kết nối với cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, nút giao An Phú, mà còn là hành lang liên kết các siêu đô thị đồng bộ lân cận, tiêu biểu như khu đô thị phức hợp The Global City.

Việc hạ tầng giao thông và dịch vụ được đầu tư đồng bộ giúp các dự án dọc tuyến đường này, bao gồm cả phân khu thuộc phường Bình Trưng, sở hữu một bệ phóng để gia tăng giá trị tài sản, đồng thời rút ngắn thời gian di chuyển của cư dân về các trung tâm kinh tế hành chính.

Cộng hưởng chuỗi giá trị và xu hướng dịch chuyển của dòng vốn cao cấp

Sự bứt phá của trục đại lộ không chỉ mang lại lợi thế về mặt giao thông, mà còn tạo ra sự cộng hưởng chuỗi giá trị giữa các dự án bất động sản cao cấp. Định hướng phát triển cảnh quan sinh thái thông minh, kết hợp hài hòa giữa nhịp sống năng động của đại lộ và sự thông thoáng của hệ thống kênh rạch tự nhiên là điểm chung dễ thấy tại các tổ hợp nhà ở thế hệ mới như Eaton Park.

Lợi thế hưởng lợi từ quy hoạch chung của trục đại lộ đang thúc đẩy làn sóng dịch chuyển không gian sống của nhóm khách hàng cao cấp tại TPHCM. Tương tự như cách các dòng sản phẩm hàng hiệu tại trung tâm cũ như Grand Marina Saigon thiết lập chuẩn mực thượng lưu gắn liền với vị trí đắt giá, các dự án dọc đại lộ Mai Chí Thọ đang thừa hưởng trọn vẹn dải tiện ích dịch vụ quốc tế, trung tâm thương mại và tổ hợp thể thao cao cấp đang hình thành xung quanh. Yếu tố này biến trục đường trở thành một quần thể đô thị văn minh, đáp ứng trọn vẹn cả nhu cầu giao thương lẫn chất sống biệt lập.

