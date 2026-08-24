Bước tiến mới tại dự án nghĩa trang lớn nhất Hà Nội, chậm tiến độ 7 năm

UBND xã Vật Lại (Hà Nội) vừa tổ chức bốc thăm tái định cư đợt 1 cho các hộ có đất bị thu hồi để thực hiện dự án Công viên Nghĩa trang Yên Kỳ (giai đoạn 1). Trong ngày 23/8, có 24 hộ dân tham gia bốc thăm.

Trước đó, UBND xã đã phê duyệt chế độ và diện tích giao đất tái định cư đợt 1. Trong 146 hộ được rà soát, 10 trường hợp cần tiếp tục xác minh, làm rõ nguồn gốc đất; 136 hộ được đề nghị thẩm định.

Kết quả, 111 hộ đủ điều kiện tái định cư, 25 hộ chưa đủ điều kiện. Tổng diện tích đất ở dự kiến bố trí trong đợt này hơn 20.206m2.

Bốc thăm tái định cư phục vụ dự án nghĩa trang Yên Kỳ (Ảnh: Xã Vật Lại).

Theo phương án, hộ gia đình, cá nhân có đất ở bị Nhà nước thu hồi, đủ điều kiện bồi thường và không còn nơi cư trú hợp pháp khác trên địa bàn xã sẽ được giao đất tái định cư.

Diện tích được xác định trên cơ sở phần đất ở bị thu hồi. Trường hợp diện tích thu hồi nhỏ hơn diện tích tối thiểu được phép tách thửa, hộ dân được bố trí tối thiểu 100m2. Trường hợp diện tích thu hồi vượt hạn mức giao đất ở mới tối đa tại địa phương, diện tích tái định cư tối đa là 240m2.

Việc bố trí tái định cư là một trong những bước nhằm tháo gỡ vướng mắc giải phóng mặt bằng kéo dài tại dự án Công viên Nghĩa trang Yên Kỳ.

Dự án được triển khai từ năm 2011, riêng giai đoạn 1 có quy mô hơn 200ha (lớn nhất Hà Nội) và theo kế hoạch ban đầu phải hoàn thành, đưa vào sử dụng năm 2019. Tuy nhiên đến nay, diện tích giải phóng mặt bằng chưa đạt một nửa và còn vướng gần 1.760 thửa đất.

Cũng trong ngày 23/8, xã Vật Lại tổ chức họp kiểm điểm tiến độ giải phóng mặt bằng dự án. Chính quyền địa phương tiếp tục yêu cầu tuyên truyền, đối thoại và giải quyết các kiến nghị liên quan đến bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Đối với các trường hợp đã được giải thích đầy đủ, phương án bồi thường, hỗ trợ được phê duyệt theo quy định nhưng vẫn không nhận tiền và bàn giao mặt bằng, xã cho biết sẽ thực hiện các bước tiếp theo theo quy định pháp luật, trong đó có việc tổ chức cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất.

Công an xã cũng được đề nghị rà soát, xác minh những trường hợp có dấu hiệu lôi kéo, xúi giục người dân không đồng thuận, gây mất an ninh trật tự hoặc cản trở quá trình triển khai dự án; trường hợp có hành vi vi phạm sẽ được xử lý theo quy định.