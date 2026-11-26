Chiều 25/11, UBND xã Tam Hưng phối hợp với Công ty cổ phần Vinhomes tổ chức hội nghị công bố, công khai quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị đa mục tiêu tại xã Bình Minh và xã Tam Hưng.

Tại hội nghị, đơn vị tư vấn trình bày các nội dung chính của đồ án, gồm ranh giới, quy mô sử dụng đất, tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan, hệ thống giao thông và hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội. Đây là cơ sở để người dân nắm được định hướng quy hoạch tại khu vực có đất nằm trong phạm vi dự án.

Một trong những nội dung được người dân quan tâm là công tác giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư. Các ý kiến tập trung vào việc xử lý những thửa đất xen kẹt hoặc phần diện tích còn lại sau thu hồi quá nhỏ, hình thể không phù hợp để tiếp tục sử dụng; đề nghị thu hồi gọn thửa, làm rõ vị trí tái định cư, tiến độ giải phóng mặt bằng và thời điểm chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ.

Người dân nêu ý kiến tại hội nghị công bố quy hoạch khu đô thị (Ảnh: UBND xã Tam Hưng).

Về vị trí tái định cư, đại diện đơn vị lập quy hoạch giới thiệu khu vực dự kiến trên bản đồ. Tuy nhiên, việc bố trí cụ thể đối với từng trường hợp còn phụ thuộc vào nguồn gốc, loại đất, điều kiện của người bị thu hồi đất và các quy định liên quan.

Đối với những phần đất xen kẹt hoặc diện tích còn lại sau thu hồi, người dân có thể làm đơn đề nghị cơ quan chức năng xem xét trong quá trình thực hiện giải phóng mặt bằng.

Việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ sẽ được tiến hành theo trình tự. Khi đủ điều kiện, ban quản lý dự án phối hợp với các đơn vị liên quan đề nghị chủ đầu tư bố trí kinh phí.

Theo quy hoạch, Khu đô thị đa mục tiêu Bình Minh - Tam Hưng có tổng diện tích nghiên cứu khoảng 598,21ha. Riêng phần diện tích thuộc xã Tam Hưng khoảng 323,25ha, trải trên địa bàn 7 thôn gồm Song Khê, Lê Dương, Đại Định, Tê Quả, Hưng Giáo, Văn Khê và Rùa Hạ.

Dự án có tổng vốn đầu tư dự kiến 111.137 tỷ đồng, do Công ty cổ phần Vinhomes làm nhà đầu tư. Dự án có thời hạn hoạt động 50 năm, tính từ thời điểm được Nhà nước quyết định giao đất, cho thuê đất hoặc chuyển mục đích sử dụng đất.

Theo quyết định, một trong những mục tiêu quan trọng của dự án là tạo lập quỹ nhà ở tái định cư phục vụ công tác giải phóng mặt bằng Khu đô thị thể thao Quốc tế Hà Nội, trước đây là Khu đô thị thể thao Olympic (trong đó nổi bật là sân vận động VinFast - Trống Đồng), cùng các dự án trọng điểm khác của thành phố.

Cụ thể, dự án dự kiến bố trí khoảng 3,15 triệu m2 sàn nhà ở liền kề phục vụ tái định cư, tương ứng khoảng 6.747 lô đất, chiếm 48,58% tổng diện tích sàn nhà ở.

Bên cạnh đó, khu đô thị có khoảng 2,01 triệu m2 sàn chung cư thương mại, chiếm 31,07%, và gần 1,32 triệu m2 sàn nhà ở xã hội cao tầng, tương đương 20,35%. Trong quỹ nhà ở xã hội, tỷ lệ dành cho thuê được xác định là 10%.