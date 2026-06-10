Bước ngoặt về chuẩn sống tại Hải Phòng

Khi số lượng chuyên gia và lao động trình độ cao gia tăng, nhu cầu tìm kiếm nơi ở gần trung tâm nhưng vẫn thuận tiện tới nơi làm việc cũng tăng theo (Ảnh: Nguyễn Dương).

Thỏi nam châm thu hút chuyên gia

Sau sáp nhập, kinh tế Hải Phòng đang dịch chuyển từ mô hình sản xuất thâm dụng lao động sang phát triển bền vững dựa trên tri thức, khoa học và công nghệ cao. Theo kế hoạch, thành phố sẽ thu hút từ 3,8 đến 4,3 tỷ USD vốn FDI trong năm nay. Song song với đó là khoảng 300.000 lao động trình độ cao sẽ đổ về thành phố, tính đến năm 2030.

Sự xuất hiện của các ông lớn bất động sản không chỉ làm gia tăng nguồn cung nhà ở cho thị trường mà còn thiết lập một chuẩn sống mới, cao cấp và toàn diện hơn trên một thành phố cảng đang trong quá trình dịch chuyển.

Trong xu thế đó, không gian sống lý tưởng cho giới tinh hoa phải kết hợp hài hòa giữa kiến trúc sang trọng và cuộc sống cân bằng giữa làm việc, nghỉ ngơi. Bên cạnh hệ sinh thái tiện ích đa tầng, yếu tố riêng tư, an ninh và an toàn được đặt lên hàng đầu để đảm bảo cuộc sống bình yên cho mỗi gia đình.

Gem Park có hệ tiện ích trải rộng 1,5ha, nội khu được thiết kế đề cao sự an toàn cho cư dân với an ninh 3 lớp và không có ô tô lưu thông (Ảnh: N.H.O).

Vượt lên trên một không gian an cư thuần túy, ngôi nhà đó phải có tiềm năng gia tăng giá trị theo thời gian và là phương án tích sản an toàn trong kỷ nguyên phát triển mới của thành phố. Tại đất Cảng hiện nay, số lượng dự án đáp ứng được trọn vẹn mô hình sống theo chuẩn quốc tế vẫn còn hạn chế.

Đón đầu làn sóng dịch chuyển

Nằm tại vị trí tâm điểm của sự phát triển kinh tế, dự án Gem Park xuất hiện như một câu trả lời, giải quyết triệt để bài toán an cư cao cấp và đáp ứng trọn vẹn các nhu cầu khắt khe của giới chuyên gia toàn cầu.

Điểm cộng lớn đầu tiên của dự án chính là sự thuận tiện tối đa trong việc đi lại và kết nối giao thông linh hoạt. Từ Gem Park có thể dễ dàng di chuyển đến các khu công nghiệp trọng điểm, các trung tâm công nghệ cao, đồng thời nhanh chóng tiếp cận mạng lưới hạ tầng liên vùng của thành phố mà không gặp bất kỳ trở ngại nào.

Chỉ 2 phút, cư dân Gem Park có thể đến Mega Market, UBND Hồng Bàng. Chỉ mất 5 phút để tiếp cận hệ thống trường học từ cấp 1 đến cấp 3; 10 phút đến Khu công nghiệp VSIP Hải Phòng, 20 phút để đến KCN Tràng Duệ, An Dương, Sân bay Cát Bi…

Tọa lạc tại trung tâm mới của quận Hồng Bàng. Cư dân Gem Park có thể thuận tiện tiếp cận hệ thống trường học, siêu thị, các khu công nghiệp tại Hải Phòng, sân bay Cát Bi… (Ảnh: N.H.O).

Không chỉ dừng lại ở vị trí đắc địa, dự án còn chinh phục nhóm khách hàng thượng lưu bằng việc kiến tạo một hệ tiện ích đa tầng và chuyên sâu.

Thay vì phải tìm kiếm các dịch vụ phân tán bên ngoài, cư dân tại đây được tận hưởng một hệ sinh thái khép kín: Từ không gian làm việc sáng tạo, phòng hội nghị tiêu chuẩn cho đến bể bơi resort, phòng tập thể thao cao cấp và các mảng xanh thư giãn.

Tất cả được thiết kế tinh tế để mang lại một không gian trải nghiệm sống động, nơi ranh giới giữa làm việc, nghỉ ngơi và kết nối cộng đồng được hòa quyện một cách mượt mà. Không gian không chỉ nâng tầm chất lượng sống cá nhân mà còn tạo môi trường giao thương, gắn kết cộng đồng trí thức đa quốc gia.

Gem Park sở hữu hồ bơi điện phân muối 500m², nâng cao 1m so với mặt đất, bao quanh bởi cây xanh theo phong cách resort - tạo sự riêng tư và mang đến cảm giác như đang tận hưởng kỳ nghỉ tại một khu nghỉ dưỡng 5 sao (Ảnh: N.H.O).

Đối với các nhà đầu tư dài hạn, dự án còn sở hữu tiềm năng gia tăng giá trị vượt trội trong tương lai. Khi làn sóng dịch chuyển nhân sự chất lượng cao đổ về Hải Phòng ngày một tăng, nhu cầu thuê và sở hữu căn hộ cao cấp tại các vị trí trung tâm sẽ không ngừng gia tăng. Sự khan hiếm của các quỹ đất đẹp cùng với đà hoàn thiện của hạ tầng đô thị xung quanh là bảo chứng cho giá trị gia tăng của tài sản, biến nơi đây thành một phương án đầu tư tích sản an toàn và có hiệu suất sinh lời hấp dẫn.

Sự hình thành của một chuẩn sống mới là xu thế tất yếu khi dòng vốn và nguồn nhân lực tinh hoa toàn cầu đổ về thành phố. Với những ưu thế về hạ tầng kết nối, hệ sinh thái tiện ích nội khu chuyên sâu và tầm nhìn phát triển bền vững, Gem Park từng bước khẳng định vị thế của điểm đến an cư đồng hành cùng sự vươn mình của thành phố quốc tế Hải Phòng trong tương lai.

Dự án căn hộ Gem Park được thiết kế và xây dựng theo tiêu chuẩn Hàn Quốc với 1.5 ha dành cho tiện ích trong nhà và ngoài trời. Chủ đầu tư là Công ty N.H.O (Hàn Quốc) đã có mặt tại Việt Nam hơn 12 năm với hơn 30.000 đơn vị nhà ở trải khắp từ Bắc - Trung - Nam đã và đang trong tiến trình giới thiệu đến thị trường.

Địa chỉ: Khu đô thị mới 2A, phường Hồng Bàng, TP Hải Phòng

Website: gempark.vn