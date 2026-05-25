Bộ sưu tập Lusso d’Arte tại Lusso Saigon thiết lập 10 chuẩn mực mới trong vận hành

Phối cảnh sảnh đón Lusso d'Arte (Ảnh: CĐT).

Đơn vị vận hành khách sạn toàn cầu

Bộ sưu tập Lusso d’Arte tại Lusso Saigon được phát triển với sự đồng hành của WorldHotels Residences, thuộc hệ thống BWH Hotels, mang đến những chuẩn mực và trải nghiệm sống ghi dấu ấn khách sạn quốc tế cho dự án.

Với 80 năm di sản toàn cầu, danh mục hiện diện của BWH Hotels tại Việt Nam hiện gồm 7 khách sạn và khu nghỉ dưỡng, tiêu biểu như Caravelle Saigon - WorldHotels Elite, Best Western Premier Sonasea Phu Quoc và Best Western Premier Marvella Nha Trang.

Lễ ký kết Branded Residences mang thương hiệu WorldHotels Residences (Ảnh: CĐT).

Mặt tiền đại lộ 60m TPHCM (Quốc lộ 13)

Tọa lạc trên trục mặt tiền đại lộ của TPHCM, Lusso Saigon WorldHotels Residences sở hữu mặt tiền nổi bật trên đại lộ huyết mạch rộng 60 mét, khẳng định dấu ấn hiện diện tại một khu đô thị đang phát triển.

Dự án được chọn lựa và phát triển dựa trên quy trình đánh giá bài bản, tập trung vào chất lượng vị trí, kiến trúc thiết kế, khả năng kết nối và triển vọng phát triển dài hạn, nhằm đảm bảo sự đồng nhất với bức tranh đô thị đang chuyển mình của thành phố.

Trải nghiệm sống theo chuẩn khách sạn quốc tế

Tại Lusso Saigon, cư dân được tận hưởng trải nghiệm sống theo chuẩn khách sạn ngay từ khoảnh khắc đầu tiên trở về nhà, với sự đồng hành của đội ngũ lễ tân và chăm sóc khách hàng được đào tạo theo tiêu chuẩn dịch vụ quốc tế. Hệ thống quản lý vận hành tích hợp hỗ trợ tối ưu việc điều phối dịch vụ và công tác bảo trì, góp phần duy trì môi trường sống chỉn chu và đồng bộ.

Trải nghiệm số, công nghệ được nâng cao thông qua nền tảng MYBOS, tích hợp hơn 50 tính năng trong một hệ thống duy nhất, bao gồm kiểm tra vận hành, đặt tiện ích, nhắn tin và quản lý lịch trình.

Nền tảng MYBOS gia tăng trải nghiệm số cho cư dân (Ảnh: CĐT).

Dịch vụ nâng tầm phong cách sống cao cấp

Bên cạnh các dịch vụ vận hành cốt lõi như an ninh, kỹ thuật và bảo trì, dự án còn mang đến hệ dịch vụ mang cảm hứng khách sạn được nâng cấp, bao gồm concierge (dịch vụ quản gia) và hỗ trợ housekeeping (hỗ trợ dọn phòng, chăm sóc không gian sống) dành cho cư dân.

Các dịch vụ cá nhân hóa được chọn lọc như trải nghiệm ẩm thực riêng tư, hỗ trợ chăm sóc sức khỏe và trợ lý cá nhân cũng được cung cấp nhằm đáp ứng nhu cầu sống ngày càng tinh tế và đa dạng của cư dân.

Khung giờ vận hành lên đến 16 giờ mỗi ngày

Lusso Saigon được định hướng cung cấp các dịch vụ thiết yếu cho cư dân lên đến 16 giờ mỗi ngày, với sự hỗ trợ từ đội ngũ concierge nhiều kinh nghiệm cùng mô hình dịch vụ à-la-carte (dịch vụ chọn riêng theo nhu cầu) linh hoạt, mang đến trải nghiệm sống tiện nghi và chủ động hơn trong nhịp sống hằng ngày.

Thời gian vận hành dài hạn

Một trong những khác biệt quan trọng của Branded Residences là vận hành dài hạn. Dự án được xây dựng trên nền tảng các thỏa thuận quản lý vận hành với thời hạn hợp tác rõ ràng và tiếp tục gia hạn trong tương lai, nhằm đảm bảo tính liên tục trong chất lượng dịch vụ. Đồng thời, các quy trình kiểm soát chất lượng cũng được triển khai xuyên suốt để duy trì tiêu chuẩn vận hành ổn định đồng nhất theo thời gian

Gia tăng giá trị tài sản nhờ sức hút đối với cộng đồng cư dân quốc tế

Dự án được kỳ vọng về khả năng thu hút cộng đồng chuyên gia nước ngoài, giới doanh nhân và nhóm cư dân lưu trú dài hạn đang tìm kiếm môi trường sống mang định hướng quốc tế. Định vị này có thể góp phần duy trì nhu cầu ổn định và hình thành cộng đồng cư dân cân bằng, đa dạng.

Kết nối mạng lưới khách hàng toàn cầu

Thông qua sự đồng hành cùng mạng lưới khách sạn quốc tế, Lusso Saigon sở hữu lợi thế kết nối với mạng lưới khách hàng và danh mục khách hàng, tài sản toàn cầu, qua đó gia tăng mức độ hiện diện đối với nhóm khách hàng quốc tế đang tìm kiếm các lựa chọn lưu trú và an cư dài hạn.

Lợi thế vượt trội tích hợp vận hành ngay từ giai đoạn phát triển

Sự tham gia của đối tác vận hành khách sạn quốc tế ngay từ giai đoạn phát triển dự án giúp đảm bảo sự đồng bộ giữa định hướng thiết kế và kế hoạch vận hành thực tế. Các yếu tố trọng yếu như vị trí, mặt bằng, công năng và quy hoạch tiện ích đều được cân nhắc từ sớm, góp phần kiến tạo một hệ quy chiếu sống tích hợp và hoàn thiện hơn cho cư dân.

Chỉ một nút bấm thang máy, cư dân có thể trải nghiệm sống như resort (Ảnh: CĐT).

Định vị thị trường bài bản dài hạn

Với định hướng phát triển chú trọng thiết kế cùng vận hành mang tầm quốc tế, Lusso Saigon được kiến tạo nhằm chinh phục nhóm khách hàng tìm kiếm môi trường sống đô thị tinh tế, đáp ứng các chuẩn mực toàn cầu và duy trì giá trị bền vững trong phân khúc bất động sản cao cấp.

Tổng hòa 10 khác biệt trong vận hành phản ánh tầm nhìn dành cho bộ sưu tập Lusso d’Arte tại Lusso Saigon - nơi sự riêng tư, chất lượng thiết kế và các dịch vụ mang cảm hứng khách sạn được kết hợp hài hòa để kiến tạo trải nghiệm sống đô thị tinh tế.

Tọa lạc tại một trong những khu vực ưu tiên phát triển của TPHCM, dự án khẳng định cam kết dài hạn trong việc xây dựng một môi trường sống khác biệt, đáp ứng kỳ vọng ngày càng cao của chuẩn sống cao cấp đương đại.