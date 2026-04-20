Bộ Quốc phòng kêu gọi đầu tư dự án nhà ở xã hội nghìn tỷ đồng gần Ngã Tư Sở

Khu đất thực hiện dự án nhà ở xã hội cho lực lượng vũ trang trong Quân đội tại phường Phương Liệt (Hà Nội) có diện tích hơn 3.451m2 thuộc số 40 ngõ 183 Hoàng Văn Thái, gần khu Ngã Tư Sở, Bệnh viện Đại học Y. Hiện trạng khu vực này là đất quốc phòng để trống do Tổng Công ty 319 (Bộ Quốc phòng) quản lý.

Theo phương án đề xuất, công trình sẽ gồm một tòa nhà cao 25 tầng nổi cùng 3 tầng hầm, tổng diện tích sàn xấp xỉ 42.000m2. Khi hoàn thiện, khu nhà ở này dự kiến cung cấp khoảng hơn 300 căn hộ, đáp ứng nhu cầu chỗ ở cho hàng trăm cán bộ, chiến sĩ và gia đình.

Khu vực Ngã Tư Sở nhìn từ trên cao (Ảnh: Hữu Nghị).

Tổng mức đầu tư ước tính là hơn 1.020 tỷ đồng với mốc hoàn thành dự kiến vào cuối năm 2028. Hiện, cơ quan chức năng đã phát đi thông báo mời gọi các doanh nghiệp quan tâm nộp hồ sơ đề xuất đầu tư, thời hạn tiếp nhận đến đầu tháng 5.

Việc triển khai dự án nằm trong chiến lược dài hạn của Bộ Quốc phòng nhằm cải thiện điều kiện an cư cho cán bộ, nhân viên. Mục tiêu đến năm 2030 là giải quyết phần lớn nhu cầu nhà ở trong toàn lực lượng, với hàng chục nghìn căn hộ được xây dựng từ nhiều nguồn lực khác nhau, bao gồm cả ngân sách Bộ và sự tham gia của các địa phương.

Được biết, mục tiêu của dự án là xây dựng nhà ở cho gia đình lực lượng vũ trang trong Quân đội, đáp ứng nhu cầu cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng.

Bộ Quốc phòng đặt mục tiêu đến năm 2030, đáp ứng 70% nhu cầu nhà ở của cán bộ, nhân viên thuộc Bộ, tương đương khoảng 59.000 căn hộ. Trong đó, Bộ trực tiếp đầu tư xây dựng khoảng 39.000 căn, các địa phương hỗ trợ triển khai khoảng 20.000 căn. Bộ Quốc phòng đã đề nghị UBND các tỉnh, thành phố thống nhất vị trí, diện tích các khu đất và thông tin dự án nhà ở cho quân nhân tại 26 địa phương với tổng diện tích khoảng 335ha.