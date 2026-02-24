Blanca City - Điểm nhấn bất động sản nghỉ dưỡng tại khu vực phía Nam

Phối cảnh dự án Blanca City (Ảnh: Blanca City).

Tiềm năng phát triển du lịch

Thành phố Vũng Tàu (trước đây, nay là TPHCM) từ lâu đã khẳng định vị thế là tâm điểm nghỉ dưỡng ở khu vực phía Nam nhờ lợi thế địa lý và cảnh quan thiên nhiên ưu đãi. Với việc chính thức sáp nhập vào TPHCM, nơi đây đã trở thành một phần cốt lõi trong không gian phát triển đô thị và kinh tế của siêu đô thị lớn nhất cả nước. Sự thay đổi về địa giới hành chính đã tạo cú hích mạnh mẽ cho hạ tầng giao thông và thị trường bất động sản tại đây.

Sở hữu đường bờ biển dài, khí hậu ôn hòa cùng dư địa phát triển kinh tế biển dồi dào, vùng đất này tiếp tục là điểm đến hội tụ đầy đủ các yếu tố để bứt phá trở thành trung tâm du lịch quốc tế. Đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách, thị trường bất động sản nghỉ dưỡng Vũng Tàu đã có những bước tiến dài với sự xuất hiện của nhiều tổ hợp quy mô với hệ sinh thái tiện ích đa dạng, từ trung tâm thương mại, giải trí đến chăm sóc sức khỏe.

Tầm nhìn này hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, góp phần nâng tầm diện mạo đô thị và xây dựng các điểm đến đủ sức giữ chân du khách quốc tế và nội địa trong thời gian dài. Trong quy hoạch bất động sản, những dự án sở hữu lợi thế "cận lộ, hướng biển" được đánh giá là những sản phẩm có giá trị khai thác cao.

Việc nằm gần các trục đường huyết mạch đảm bảo tính kết nối linh hoạt, giúp dự án dễ dàng tiếp cận nguồn khách dồi dào, trong khi tầm nhìn hướng biển mang lại giá trị độc bản về không gian sống và nghỉ dưỡng. Đây không chỉ là bài toán về vị trí địa lý, mà còn thể hiện tư duy chiến lược trong việc đón đầu xu hướng sở hữu bất động sản vừa có tính thanh khoản cao, vừa mang lại trải nghiệm tinh thần giá trị cho khách hàng.

Điểm đến “All-in-one”

Trong bối cảnh đó, Blanca City là một trong những dự án nổi bật của khu vực khi sở hữu vị trí một mặt ôm trọn cung đường huyết mạch 3/2 - tuyến kết nối xương sống của thành phố, một mặt hướng ra bờ biển Bãi Sau thơ mộng.

Một trong những yếu tố tạo nên giá trị vượt trội của Blanca City chính là hệ thống giao thông hoàn thiện. Từ đây, việc di chuyển đến các trung tâm kinh tế lớn trở nên thuận tiện hơn: từ 60 phút để đến trung tâm TPHCM thông qua hệ thống cao tốc hiện đại; từ 30 phút đến sân bay quốc tế Long Thành…

Blanca City có quy mô 96,6ha với tổng mức đầu tư gần 37.000 tỷ đồng và là một trong những đô thị kiểu mẫu lớn bậc nhất khu vực phía Nam. Dự án dành 19,5ha cho không gian cây xanh và hạ tầng giao thông, tạo nên môi trường sống trong lành, gần gũi với thiên nhiên.

Blanca City dành 19,5ha cho không gian cây xanh và hạ tầng giao thông (Ảnh: Blanca City).

Tiện ích tại Blanca City được kiến tạo theo tiêu chuẩn “All-in-one” (Tất cả trong một) với hơn 50 tiện ích cao cấp, bao gồm khu nghỉ dưỡng cao cấp, công viên nước, khu thương mại, nhà hàng, khách sạn, hệ thống trường học các cấp, công viên cây xanh, khu thể dục thể thao….

Cùng với Blanca City, Charmora City tại Nha Trang (Khánh Hòa) cũng là một dự án quan trọng trong danh mục đầu tư của Tập đoàn Sun Group. Đây là hai dự án điển hình cho mô hình khu đô thị phức hợp mà tập đoàn đang thúc đẩy, tập trung vào việc tối ưu hóa giá trị quỹ đất và tận dụng hạ tầng giao thông tại các khu vực có nền tảng du lịch phát triển.