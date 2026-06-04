BIM Land vào Top 10 doanh nghiệp bất động sản hàng đầu Việt Nam

Theo công bố của ban tổ chức, BIM Land được vinh danh thứ 3 trong hạng mục Top 10 Doanh nghiệp Bất động sản hàng đầu Việt Nam. Khu phức hợp du lịch - nghỉ dưỡng Phu Quoc Marina được vinh danh thứ 2 trong hạng mục Top 10 Đô thị du lịch, nghỉ dưỡng, giải trí tốt nhất Việt Nam. Dự án Thanh Phú Centre Point được vinh danh thứ 3 trong hạng mục Top 10 Dự án nhà ở thương mại tiềm năng nhất Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh (trái) và Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam Nguyễn Văn Khôi vinh danh doanh nghiệp tối ngày 2/6 (Ảnh: BTC).

Được tổ chức dưới sự chỉ đạo và bảo trợ của Bộ Xây dựng, Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam là chương trình nhằm tôn vinh các doanh nghiệp và dự án có đóng góp nổi bật vào sự phát triển ổn định, minh bạch và bền vững của thị trường bất động sản Việt Nam.

Việc được ghi nhận ở ba hạng mục cho thấy năng lực toàn diện của BIM Land trong hành trình kiến tạo bất động sản: từ tư duy quy hoạch, phát triển sản phẩm, hợp tác với các thương hiệu quốc tế đến tổ chức vận hành và tạo lập giá trị lâu dài cho địa phương, khách hàng và nhà đầu tư.

Khác với cách tiếp cận bất động sản thuần túy, BIM Land theo đuổi mô hình kiến tạo các điểm đến tích hợp, nơi quy hoạch, sản phẩm, tiện ích, dịch vụ và vận hành được kết nối trong một hệ sinh thái hoàn chỉnh.

Từ các khu nghỉ dưỡng quốc tế tại Phú Quốc, các đô thị mới tại Quảng Ninh và Tây Ninh đến những điểm đến đặc biệt như Thanh Xuan Valley, BIM Land đặt trọng tâm vào việc hình thành những nơi chốn có khả năng thu hút cư dân, du khách, dòng vốn và các hoạt động kinh tế trong dài hạn.

Hiện nay, BIM Land sở hữu danh mục dự án tại Hà Nội, Quảng Ninh, Tây Ninh, Phú Quốc, Khánh Hòa, Gia Lai, Phú Thọ và Viêng Chăn, Lào. Doanh nghiệp cũng hợp tác với nhiều thương hiệu quốc tế hàng đầu trong lĩnh vực khách sạn, nghỉ dưỡng, vận hành và bán lẻ như Hyatt, IHG Hotels & Resorts, Sailing Club Leisure Group, The Ascott, Fraser Hospitality, AEON MALL, Lotte và Central Retail.

Những quan hệ hợp tác này góp phần nâng cao tiêu chuẩn sản phẩm, đồng thời tạo nền tảng cho trải nghiệm sống, nghỉ dưỡng, thương mại và dịch vụ theo chuẩn mực quốc tế.

Năng lực phát triển các khu nghỉ dưỡng mang thương hiệu toàn cầu cùng kinh nghiệm vận hành những điểm đến du lịch cao cấp đã trở thành lợi thế riêng của BIM Land khi mở rộng sang các đô thị thế hệ mới.

Tư duy hospitality được chuyển hóa thành cách tiếp cận trong quy hoạch không gian, thiết kế tiện ích, xây dựng cộng đồng và quản trị vận hành, qua đó tạo nên những sản phẩm có giá trị sử dụng thực, khả năng khai thác bền vững và sức hấp dẫn lâu dài trên thị trường.

Đại diện BIM Land chia sẻ: “Giải thưởng là sự ghi nhận cho định hướng mà BIM Land kiên định theo đuổi trong nhiều năm qua: kiến tạo những điểm đến có giá trị dài hạn cho khách hàng, nhà đầu tư và địa phương. Chúng tôi không chỉ phát triển bất động sản, mà hướng tới xây dựng những nơi chốn có bản sắc riêng, được vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế, tôn vinh văn hóa địa phương và mang lại những trải nghiệm sống, nghỉ dưỡng, thương mại bền vững với thời gian”.

Thanh Phú Centre Point: Tâm điểm giao thương mới phía Tây TPHCM

Khu đô thị thương mại dịch vụ Thanh Phú Centre Point được định hướng trở thành tâm điểm giao thương tại cửa ngõ phía Tây TPHCM (Ảnh: BTC).

Thanh Phú Centre Point được vinh danh thứ 3 trong hạng mục Top 10 Dự án nhà ở thương mại tiềm năng nhất Việt Nam, đánh dấu bước tiến quan trọng của BIM Land trong lĩnh vực phát triển đô thị.

Tọa lạc tại cửa ngõ phía Tây TPHCM, Thanh Phú Centre Point được định hướng trở thành trung tâm giao thương, trải nghiệm và lễ hội mới của khu vực, nơi các chức năng nhà ở, thương mại, dịch vụ, giải trí và không gian cộng đồng được quy hoạch trong một tổng thể thống nhất.

Dự án được triển khai theo mô hình đô thị tích hợp đặt tại vị trí có tính kết nối cao, đáp ứng nhu cầu mở rộng không gian sống, dịch chuyển dân cư và hình thành các trung tâm tiêu dùng mới tại khu vực kết nối giữa TPHCM và Đồng bằng sông Cửu Long.

Các cấu phần như trung tâm thương mại, công viên trung tâm, hồ cảnh quan, quảng trường sự kiện, hệ thống thương mại dịch vụ và tiện ích giải trí được kỳ vọng góp phần tạo lập một nhịp sống đô thị hiện đại, năng động và giàu tiềm năng tại cửa ngõ phía Tây thành phố.

Phu Quoc Marina: Điểm đến nghỉ dưỡng, giải trí mang tầm vóc quốc tế

Khu phức hợp nghỉ dưỡng - giải trí Phu Quoc Marina là điểm đến quen thuộc của du khách trong nước và quốc tế khi dến đảo ngọc (Ảnh: CĐT).

Nếu Thanh Phú Centre Point đại diện cho năng lực phát triển đô thị, Phu Quoc Marina là minh chứng cho khả năng kiến tạo các điểm đến du lịch - nghỉ dưỡng quy mô quốc tế của BIM Land.

Việc được vinh danh thứ 2 trong hạng mục Top 10 Đô thị du lịch, nghỉ dưỡng, giải trí tốt nhất Việt Nam không chỉ ghi nhận quy mô của dự án tại Bãi Trường, mà còn khẳng định vai trò của Phu Quoc Marina trong việc hình thành một hệ sinh thái du lịch - nghỉ dưỡng tích hợp, góp phần nâng cao vị thế của Phú Quốc trên bản đồ du lịch khu vực.

Tại Phu Quoc Marina, các thương hiệu nghỉ dưỡng quốc tế, hệ thống giải trí, ẩm thực, sự kiện và trải nghiệm du lịch được kết nối thành một chỉnh thể, mở rộng biên độ trải nghiệm của du lịch Phú Quốc từ nghỉ dưỡng biển truyền thống sang mô hình điểm đến tích hợp hiện đại.

Sự hiện diện của các thương hiệu toàn cầu cùng hệ sinh thái dịch vụ đa dạng đã góp phần đưa Phu Quoc Marina trở thành điểm đến có sức hút với du khách, đồng thời đóng góp vào sự phát triển chung của ngành du lịch Việt Nam.