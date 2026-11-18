InterContinental Thanh Xuan Valley Resort, dự kiến đón khách từ quý III/2029. BIM Land, thành viên Tập đoàn BIM, phát triển dự án cùng đối tác vận hành IHG Hotels & Resorts (IHG).

Lễ khởi công có sự tham dự của bà Phùng Thị Kim Nga, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, cùng đại diện các sở, ngành địa phương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, bà Phùng Thị Kim Nga, cùng đại diện các sở, ngành địa phương tại lễ khởi công (Ảnh: BIM Land).

Thiết kế nương theo địa hình thung lũng

Khu nghỉ dưỡng dự kiến có 165 phòng khách sạn và 66 biệt thự, cùng các nhà hàng, không gian chăm sóc sức khỏe và tổ chức hội họp. Theo định hướng “Nature First” (ưu tiên thiên nhiên), BIM Land lấy địa hình tự nhiên làm cơ sở cho quy hoạch và thiết kế, từ cách bố trí các công trình trên sườn đồi đến việc kết nối không gian lưu trú với rừng thông và mặt nước.

WATG (Mỹ) đảm nhiệm quy hoạch tổng thể và thiết kế kiến trúc. Coopers Hill (Anh) phụ trách cảnh quan, trong khi hai đơn vị đến từ Singapore là Avalon Collective và White Jacket thực hiện thiết kế nội thất. IHG tham gia từ giai đoạn thiết kế để các không gian đáp ứng yêu cầu phục vụ khách và vận hành của thương hiệu InterContinental.

Bà Nguyễn Hương Giang, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn BIM, cho biết chất lượng công trình, sự hài hòa với cảnh quan và tiêu chuẩn vận hành quốc tế là ba yêu cầu xuyên suốt quá trình triển khai.

“Chúng tôi mong muốn InterContinental Thanh Xuan Valley Resort sẽ góp phần phát huy những giá trị riêng của Thanh Xuan Valley và đóng góp thiết thực cho du lịch tỉnh Phú Thọ”, bà Giang chia sẻ.

Từ Phú Quốc, Hạ Long đến Thanh Xuan Valley

BIM và IHG bắt đầu hợp tác với Crowne Plaza Vientiane, khách sạn đầu tiên của IHG tại Lào, nơi từng đón tiếp các đoàn khách cấp cao đến thủ đô Viêng Chăn. Tại Việt Nam, hai bên đã cùng phát triển InterContinental Phu Quoc Long Beach Resort, Regent Phu Quoc và InterContinental Halong Bay Resort. Sau các khu nghỉ dưỡng ven biển ở Phú Quốc và Hạ Long, Thanh Xuan Valley đánh dấu lần đầu thương hiệu InterContinental hiện diện giữa một thung lũng rừng thông ở Việt Nam.

Khu nghỉ dưỡng InterContinental Thanh Xuan Valley (Ảnh: BIM Land).

Ông Andrew Davidson, Giám đốc Vận hành khu vực Đông Dương và Hàn Quốc của IHG Hotels & Resorts, cho biết lễ khởi công diễn ra đúng dịp thương hiệu InterContinental kỷ niệm 80 năm thành lập.

“Cùng BIM Land, chúng tôi chia sẻ tầm nhìn kiến tạo những điểm đến khác biệt và những trải nghiệm khiến du khách muốn quay trở lại nhiều lần. Chúng tôi mong đợi sẽ cùng phát triển tại Thanh Xuan Valley một điểm đến nghỉ dưỡng sang trọng mới, lấy thiên nhiên và chăm sóc sức khỏe làm nền tảng”, ông nói.

Giám đốc Vận hành khu vực Đông Dương và Hàn Quốc IHG Andrew Davidson (Ảnh: BIM Land).

Bên cạnh khu nghỉ dưỡng, đội ngũ InterContinental sẽ quản lý vận hành Country Club bên hồ Thiều Quang. Với quy mô 1,7ha và hơn 60 dịch vụ, tiện ích, Country Club managed by InterContinental Thanh Xuan Valley sẽ đưa các dịch vụ nghỉ dưỡng vào đời sống hằng ngày của cư dân Thanh Xuan Valley.

Khi đi vào hoạt động, khu nghỉ dưỡng và Country Club được kỳ vọng sẽ mở rộng lựa chọn lưu trú, nghỉ dưỡng và hội họp cho du khách, doanh nhân và chuyên gia đến Phú Thọ.