BIM Group ký hợp tác AEONMALL Việt Nam tại dự án trung tâm thương mại hơn 4.300 tỷ đồng

Ngày 11/5, BIM Group và Công ty TNHH AEONMALL Việt Nam chính thức ký kết hợp tác phát triển Dự án Trung tâm Thương mại AEON MALL Đà Nẵng Hòa Xuân. Sự kiện đánh dấu bước phát triển tiếp theo trong quan hệ hợp tác hơn một thập kỷ giữa hai bên, tiếp nối thành công của dự án AEON MALL Hà Đông tại Hà Nội.

Nếu AEON MALL Hà Đông là một dấu mốc quan trọng trong hành trình hợp tác giữa hai bên tại Thủ đô, thì AEON MALL Đà Nẵng Hòa Xuân mở ra một chặng mới tại miền Trung - khu vực đang chứng kiến tốc độ đô thị hóa, phát triển dịch vụ và nhu cầu trải nghiệm tiêu dùng ngày càng cao.

Phối cảnh dự án trung tâm thương mại AEON MALL Đà Nẵng Hòa Xuân (Ảnh: BIM Group).

Dự án trung tâm thương mại AEON MALL Đà Nẵng Hòa Xuân có quy mô sử dụng đất khoảng 101.800m², tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 126.740m² và tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 4.381 tỷ đồng, tương đương khoảng 192,5 triệu USD.

Tọa lạc tại phường Hòa Xuân, TP Đà Nẵng, dự án nằm trong khu vực cửa ngõ phía Nam thành phố, nơi đang được định hướng phát triển thành một cực đô thị mới với tốc độ đô thị hóa và đầu tư hạ tầng mạnh mẽ.

Trong bối cảnh Đà Nẵng từng bước khẳng định vai trò là trung tâm kinh tế, dịch vụ và đổi mới sáng tạo của miền Trung, sự hiện diện của một trung tâm thương mại quy mô lớn, được phát triển và vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế, được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao chất lượng tiện ích đô thị, thúc đẩy hoạt động thương mại - dịch vụ và gia tăng trải nghiệm sống cho cộng đồng cư dân.

Phát biểu tại sự kiện, ông Đoàn Quốc Huy - Chủ tịch, Tổng giám đốc BIM Group nhấn mạnh: “Hơn một thập kỷ qua, BIM Group và AEONMALL Việt Nam đã xây dựng mối quan hệ hợp tác bền chặt trên nền tảng tin cậy, tầm nhìn dài hạn và những giá trị chung. Thành công của AEON MALL Hà Đông là minh chứng cho những gì hai bên có thể cùng tạo dựng khi có sự đồng thuận không chỉ về thương mại, mà còn về chiến lược và văn hóa hợp tác".

Theo ông, dự án trung tâm thương mại AEON MALL Đà Nẵng Hòa Xuân sẽ không chỉ là một trung tâm thương mại, mà còn là một cấu phần có ý nghĩa trong không gian đô thị Đà Nẵng, mang đến thêm trải nghiệm, dịch vụ, việc làm và những điểm gặp gỡ cộng đồng.

Ông Isobe Daisuke - Tổng giám đốc AEONMALL Việt Nam và ông Đoàn Quốc Huy - Chủ tịch, Tổng giám đốc BIM Group tại lễ ký kết hợp tác dự án trung tâm thương mại AEON MALL Đà Nẵng Hòa Xuân (Ảnh: BTC).

Từ phía AEONMALL Vietnam, Tổng giám đốc Isobe Daisuke cũng đánh giá cao năng lực phát triển dự án, tinh thần đồng hành và sự hợp tác chuyên nghiệp của BIM Group. Trên nền tảng hợp tác đã được xây dựng từ dự án AEON MALL Hà Đông, đại diện AEONMALL Việt Nam tin tưởng Trung tâm Thương mại AEON MALL Đà Nẵng Hòa Xuân sẽ trở thành một điểm đến mua sắm, giải trí và trải nghiệm hiện đại tại Đà Nẵng, góp phần nâng tầm diện mạo đô thị và gia tăng chất lượng sống cho cộng đồng địa phương.

Trong hơn ba thập kỷ phát triển, BIM Group được thị trường ghi nhận ở năng lực hợp tác cùng các thương hiệu quốc tế để hoàn thiện những cấu phần quan trọng trong các điểm đến đô thị, nghỉ dưỡng và thương mại quy mô lớn.

Từ các dự án đã vận hành tại Hà Nội, Hạ Long, Phú Quốc đến dấu mốc hợp tác mới tại Đà Nẵng, định hướng này cho thấy cách BIM Group, thông qua thành viên chủ lực BIM Land, tiếp cận bất động sản không chỉ như việc phát triển sản phẩm, mà là kiến tạo những hệ sinh thái vận hành bền vững, nơi thương mại, dịch vụ, du lịch và cộng đồng cùng phát triển trong dài hạn.

Tinh thần đó cũng đang tiếp tục được BIM Land triển khai tại các điểm đến mới, trong đó có Thanh Phú Centre Point - dự án được định vị là tâm điểm giao thương mới tại cửa ngõ phía Tây TPHCM, với hệ tiện ích thương mại - dịch vụ được quy hoạch bài bản như một phần cốt lõi trong cấu trúc vận hành của toàn đô thị.