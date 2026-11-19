Thay vì đầu tư vào những dự án cải tạo quy mô lớn, nhiều chủ nhà đang ưu tiên các thay đổi vừa sức để nâng cao tiện nghi và chất lượng không gian sống. Ngôi nhà giờ đây không chỉ để che mưa che nắng, mà còn là nơi chữa lành và nạp lại năng lượng cho cả gia đình.

Dưới đây là 4 xu hướng cải tạo nhà nổi bật được dự báo sẽ dẫn dắt thị trường trong năm tới.

Ngôi nhà là nơi mang lại cảm giác bình yên cho nhiều người (Ảnh: Hainsworth).

Tạo dựng góc thư giãn giảm căng thẳng

Số liệu khảo sát cho thấy có tới 97% chủ nhà cảm nhận không gian sống đóng vai trò quan trọng trong việc cân bằng cảm xúc. Vì thế, xu hướng biến từng ngóc ngách thành nơi xoa dịu tâm trí đang rất được ưa chuộng.

Bạn hãy bắt đầu từ những việc đơn giản như kê thêm chiếc ghế êm bên cửa sổ để đọc sách, hoặc dọn gọn một góc phòng ngủ phục vụ sở thích vẽ tranh, cắm hoa. Chuyên gia nội thất khuyên các gia đình nên kết hợp nhiều nguồn sáng ấm áp dịu nhẹ thay vì chỉ dùng một bóng đèn trần quá chói.

Mang không khí nghỉ dưỡng về tận ban công và sân vườn

Nhiều người trẻ hiện nay rất chuộng cảm giác thảnh thơi tại gia mà không cần bon chen đi xa vào dịp cuối tuần. Xu hướng biến sân thượng, sân trước hay ban công chung cư thành góc nghỉ dưỡng thu nhỏ đang nở rộ.

Các gia đình có thể bố trí một bộ bàn ghế mây nhỏ ngoài trời, thêm vài chậu cây cảnh dễ sống, ít tốn công chăm sóc. Với những căn nhà có sân rộng hơn, gia chủ có thể lắp thêm góc pha trà thư giãn hoặc hồ ngâm nhỏ để xả nóng ngày hè. Mục đích là để cả nhà thảnh thơi tận hưởng bóng mát mà không phải nhọc công quét dọn quá nhiều.

Thay đổi chi tiết nhỏ tạo khác biệt lớn

Thay vì đập đi xây lại tốn kém hàng trăm triệu đồng, việc tân trang các chi tiết nhỏ đang là giải pháp tiết kiệm được lòng nhiều gia đình trẻ. Chỉ cần vài thay đổi khéo léo, diện mạo căn nhà đã trở nên sáng sủa và tươi mới hơn hẳn.

Bạn hãy thử sơn lại một mảng tường bằng tông màu trầm ấm, tạo điểm nhấn mới cho trần thạch cao phòng khách, hoặc đơn giản là thay mới toàn bộ tay nắm tủ bếp. Những món phụ kiện mới toanh này có chi phí chỉ vài chục nghìn đến vài trăm nghìn đồng mỗi chiếc, nhưng đủ sức mang lại cảm giác sang trọng bất ngờ.

Tối ưu công năng cho gia đình nhiều thế hệ

Trước thực tế giá nhà đất ngày càng đắt đỏ, nhiều gia đình chọn gắn bó lâu dài với căn nhà hiện tại thay vì đổi chỗ ở. Do đó, việc cải tạo để ngôi nhà thích ứng với sự thay đổi của các thành viên theo năm tháng là điều rất cần thiết.

Nhiều chủ nhà bắt đầu tính đến việc lắp tay vịn chắc chắn ở khu vực cầu thang, chống trơn trượt cho nhà vệ sinh để ông bà đi lại an toàn. Bên cạnh đó, bạn nên ưu tiên những món đồ nội thất thông minh, dễ dàng biến đổi công năng từ phòng làm việc thành phòng riêng cho con nhỏ khi gia đình đón thêm thành viên mới.