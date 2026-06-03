Bcons PS Land vinh danh đội ngũ kinh doanh xuất sắc

Tri ân đội ngũ kinh doanh bằng những phần thưởng giá trị

Sáng ngày 31/5, tại Nhà mẫu Bcons NewSky (Quốc lộ 13, phường Lái Thiêu, TPHCM), Công ty Cổ phần Bất động sản Bcons PS (Bcons PS Land) đã tổ chức chương trình trao thưởng dành cho các cá nhân và đơn vị phân phối đạt thành tích nổi bật trong chiến dịch kinh doanh khu nhà phố Bcons Uni Valley.

Lễ trao thưởng 10 xe Honda SH 125i CBS phiên bản 2026 tổ chức ngày 31/5 (Ảnh: Bcons PS Land).

Theo đó, 10 xe Honda SH 125i CBS phiên bản 2026 cùng nhiều voucher du lịch nghỉ dưỡng Phú Quốc dành cho 2 người đã được trao đến các “chiến binh kinh doanh” có kết quả bán hàng ấn tượng trong thời gian triển khai chương trình “Sóng vàng doanh số - Chinh phục đại dương”, diễn ra từ ngày 25/10/2025 đến 27/4.

Đại diện Bcons PS Land cho biết, đây là một trong những chương trình tri ân có quy mô lớn mà doanh nghiệp dành cho đội ngũ kinh doanh và các đối tác phân phối trong thời gian gần đây. Thông qua hoạt động này, doanh nghiệp mong muốn tạo động lực làm việc, đồng thời xây dựng đội ngũ nhân sự chất lượng cao, đồng hành lâu dài cùng hệ sinh thái Bcons.

Không chỉ mang ý nghĩa vật chất, chương trình còn thể hiện định hướng phát triển lấy con người làm trung tâm mà Bcons PS Land theo đuổi. Theo doanh nghiệp, đội ngũ tư vấn và kinh doanh đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối sản phẩm với khách hàng, góp phần trực tiếp vào thành công của mỗi chiến dịch phân phối.

Không chỉ dừng lại ở các phần thưởng vật chất, doanh nghiệp còn hướng đến việc xây dựng môi trường làm việc có tính cạnh tranh tích cực, nơi những cá nhân có thành tích nổi bật được ghi nhận kịp thời và có cơ hội phát triển rõ ràng.

Trong bối cảnh thị trường bất động sản ngày càng cạnh tranh, các chính sách thưởng lớn đang trở thành yếu tố giúp nhiều doanh nghiệp gia tăng sức hút với lực lượng bán hàng. Với Bcons PS, việc liên tục triển khai các chương trình tri ân quy mô lớn cũng cho thấy định hướng đầu tư dài hạn cho hệ thống kinh doanh và chiến lược phát triển nguồn nhân lực của doanh nghiệp.

Bcons PS Land thưởng ngay tour Phú Quốc cho nhân viên giao dịch thành công sản phẩm nhà phố Bcons Uni Valley (Ảnh: Bcons PS Land).

Bằng sự nỗ lực của đội ngũ kinh doanh, khu nhà phố Bcons Uni Valley đang dần lan toả và khẳng định giá trị. Sức hút của dự án này được hỗ trợ tích cực từ lợi thế hiện hữu về vị trí, pháp lý đến khả năng khai thác.

Những giá trị đó đã tạo nên giao dịch trên thị trường trong thời gian qua, đồng thời trở thành nguồn cảm hứng để Bcons PS Land tiếp tục đầu tư cho đội ngũ kinh doanh - những nhân tố góp phần đưa sản phẩm chất lượng đến gần hơn với khách hàng trên hành trình kiến tạo giá trị bền vững mà Bcons PS Land theo đuổi.

Bcons Uni Valley ghi dấu ấn nhờ giá trị khai thác thực tế

Bên cạnh chính sách thưởng hấp dẫn, sức hút của Bcons Uni Valley còn đến từ chính giá trị thực tế mà dự án sở hữu.

Dự án tọa lạc tại giao điểm Quốc lộ 1K và Đại lộ Thống Nhất - vị trí được xem là cửa ngõ kết nối TPHCM với khu vực Đồng Nai và các đô thị vệ tinh. Bao quanh dự án là hệ thống tiện ích hiện hữu như trung tâm thương mại, trường học, bệnh viện, khu công nghiệp, trung tâm hành chính và các dịch vụ dân sinh đã phát triển đồng bộ.

Vị trí Bcons Uni Valley an cư thuận lợi và sinh lợi bền vững (Ảnh: Bcons PS Land).

Lợi thế nằm liền kề khu vực Làng Đại học Quốc gia TPHCM giúp Bcons Uni Valley sở hữu nguồn cầu ổn định từ cộng đồng sinh viên, giảng viên và lực lượng lao động tri thức. Đây được xem là yếu tố tạo nên tiềm năng khai thác và gia tăng giá trị dài hạn cho dự án.

Trong bối cảnh quỹ đất thấp tầng ngày càng khan hiếm, các sản phẩm nhà phố liền thổ có pháp lý minh bạch đang trở thành dòng sản phẩm được thị trường quan tâm. Bcons Uni Valley được đánh giá cao nhờ đáp ứng đồng thời nhu cầu an cư, kinh doanh và đầu tư tích sản.

Theo giới kinh doanh bất động sản, sức hút của một dự án không chỉ đến từ lượng khách hàng quan tâm mà còn thể hiện qua niềm tin của thị trường và động lực bán hàng từ đội ngũ phân phối.

Kết quả giao dịch tích cực của Bcons Uni Valley trong thời gian qua là minh chứng cho giá trị thực tế mà dự án mang lại, tạo động lực để Bcons PS tiếp tục đầu tư mạnh cho hoạt động bán hàng và phát triển hệ thống kinh doanh trong thời gian tới.