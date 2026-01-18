Bầu Đức và dự án bất động sản cuối cùng: Tặng riêng nhân viên 160 căn hộ

Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, mã chứng khoán: HAG) ngày 18/1 tổ chức động thổ dự án Khu phức hợp Phù Đổng tại Gia Lai. Dự án được xây dựng trên khu đất diện tích gần 7.000m2, với 610 căn hộ chung cư, tổng mức đầu tư 400 tỷ đồng.

Chia sẻ với phóng viên báo Dân trí, ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) - Chủ tịch Hội đồng quản trị HAGL - cho biết sẽ dành 160 căn hộ để “thưởng” cho cán bộ công nhân viên đã đồng hành với công ty từ năm 2016.

2016 là năm HAGL chính thức tuyên bố mất thanh khoản. “Trong thời khắc công ty khó khăn nhất vẫn có nhiều anh em ở lại và đồng hành. Cho đến hôm nay tròn 9 năm, HAGL hồi phục trở lại, không có họ thì không có HAGL hôm nay”, bầu Đức nói.

Ông Đức cũng cho biết bản thân đã trăn trở về kế hoạch sẽ tri ân những cán bộ này từ lâu. Trong đó, việc thưởng căn hộ mới xuất phát gần đây vì ông nghĩ cho tiền hay cho cổ phiếu cũng không xứng đáng bằng một bất động sản.

Ông Đoàn Nguyên Đức tại một sự kiện của Hoàng Anh Gia Lai (Ảnh: HAGL).

Theo thống kê, hiện có 480 nhân viên đủ điều kiện được nhận “thưởng” từ bầu Đức (làm 10 năm trở lên, và cam kết tiếp tục cống hiến ít nhất 5 năm tiếp theo). Bên cạnh 160 người được nhận căn hộ, HAGL cũng tri ân các cán bộ còn lại bằng cổ phiếu ESOP (Employee Stock Ownership Plan - chương trình phát hành cổ phiếu ưu đãi cho người lao động, giúp họ trở thành cổ đông của công ty, qua đó tăng sự gắn kết và động lực làm việc).

Ông Đức nói tổng chi cho đợt tri ân lần này là 800 tỷ đồng. Riêng với chương trình cổ phiếu ESOP nếu như đại hội đồng cổ đông không thông qua thì ông sẽ bỏ tiền túi để thực hiện.

Khu phức hợp Phù Đổng cũng là dự án bất động sản cuối cùng của bầu Đức, được xây dựng trên khu đất vốn thuộc sở hữu của HAGL từ hơn 15 năm trước. Với những căn hộ còn lại, doanh nghiệp bán với giá 20-25 triệu đồng/m2, tương đương khoảng 1,5-2,5 tỷ đồng cho một căn hộ 75-100m2.

Khi được hỏi mức giá trên liệu có lại “gây sốc” khi khá thấp so với mặt bằng chung hiện nay, bầu Đức bày tỏ: “Bản thân tôi khi nói về bất động sản không thích bán giá cao. Dĩ nhiên với dự án này sẽ giới hạn một người không được mua quá 2 căn, tránh việc đầu cơ đẩy giá”.