Bất động sản theo mô hình ESG ở Cần Giờ: Tài sản cho giới tinh hoa

ESG++: Tiêu chuẩn sống khỏe mỗi ngày

Trong nhiều thập kỷ, bất động sản (BĐS) hạng sang được đo bằng vị trí, kiến trúc và tiện nghi. Nhưng ở các thị trường phát triển, thước đo ấy đang dịch chuyển nhanh chóng: từ ở đâu sang sống như thế nào. ESG vì thế trở thành chuẩn mực mới và ESG++ là nấc thang cao hơn - nơi đô thị không chỉ giảm tác động tiêu cực, mà còn chủ động tái tạo sức khỏe con người và hệ sinh thái.

Tại Vinhomes Green Paradise, triết lý ESG++ được hiện thực hóa rõ nét nhất tại Vịnh Ngọc - không gian sống hạng sang được bao quanh bởi biển hồ, mặt nước, rừng ngập mặn và mật độ xây dựng thấp hiếm có. Ở đây, wellness luxury không tồn tại dưới dạng spa hay gói dịch vụ phải đặt lịch, mà trở thành trạng thái sống mặc định.

Vịnh Ngọc là tâm điểm sống chuẩn ESG++ nhất của Vinhomes Green Paradise (Ảnh: CĐT).

Buổi sáng của cư dân bắt đầu bằng ánh sáng tự nhiên phản chiếu trên biển hồ Lagoon hơn 800ha, gió biển giàu ion âm và không gian mở liền mạch tới chân trời. Những yếu tố này, theo nhiều nghiên cứu quốc tế, có tác động trực tiếp tới hệ thần kinh, chất lượng giấc ngủ và khả năng cân bằng cảm xúc, tạo nền tảng của sức khỏe dài hạn.

Các thống kê toàn cầu cho thấy, cư dân sống trong đô thị xanh có thể gia tăng tuổi thọ trung bình 5-7 năm nhờ chất lượng không khí, môi trường vận động và sự ổn định tâm lý. Cảnh quan mặt nước và biển mang lại mức gia tăng cảm giác hạnh phúc cho con người, lên tới hơn 6%, vượt trội so với các dạng không gian đô thị khác.

Tại Vịnh Ngọc, những con số này không dừng ở lý thuyết. Không gian sống ven biển hồ mở rộng tầm nhìn tới 8km mặt nước, thay thế cảm giác ngột ngạt và áp lực thị giác thường thấy ở đô thị truyền thống.

Nhiều căn biệt thự tại Vịnh Ngọc sở hữu tầm nhìn trải dài đến 8km mặt biển hồ (Ảnh: CĐT).

Sự khác biệt của Vịnh Ngọc nằm ở chỗ nghỉ dưỡng không còn là trạng thái tạm thời. Khi chiều xuống, không gian sống tự nhiên chuyển sang nhịp thư giãn với ánh hoàng hôn, mặt nước tĩnh lặng và các “trạm sạc” tái tạo năng lượng. Cuối tuần, cư dân không cần di chuyển xa để tìm kiếm trải nghiệm, khi toàn bộ hệ sinh thái giải trí đẳng cấp quốc tế, với sân golf, công viên chủ đề VinWonders, safari, nhà hát, quảng trường lễ hội… đều hiện hữu trong bán kính đi bộ.

Chuẩn sống wellness tại Vịnh Ngọc được hoàn thiện bằng hệ thống y tế đỉnh cao. Bệnh viện quốc tế Vinmec 5 sao hợp tác với Cleveland Clinic (Hoa Kỳ) mang đến mô hình chăm sóc sức khỏe toàn diện, từ phòng ngừa sớm, trị liệu tái tạo đến các chương trình tăng cường miễn dịch và chống lão hóa. Với giới tinh hoa, đây chính là sự dịch chuyển từ chữa bệnh sang quản trị sức khỏe trọn đời.

Cư dân Vịnh Ngọc được chăm sóc sức khỏe toàn diện với bệnh viện Vinmec Cần Giờ hợp tác cùng Cleveland Clinic (Ảnh: CĐT).

Quan trọng hơn, Vịnh Ngọc kiến tạo một cộng đồng cư dân đồng điệu về triết lý sống. Sự hài hòa trong mối quan hệ xã hội, mức độ căng thẳng thấp và cảm giác thuộc về cộng đồng được xem là yếu tố then chốt quyết định chất lượng sống dài hạn.

ESG++: Yếu tố gia tăng giá trị cho tài sản

ESG++ không chỉ mang tới giá trị sống wellness luxury suốt 365 ngày cho cư dân mà còn là nền móng cho giá trị tài sản bền vững. Thực tế tại các đô thị ESG hàng đầu thế giới cho thấy một quy luật: BĐS càng gắn với quy hoạch sinh thái dài hạn, quản trị minh bạch và cộng đồng cư dân chất lượng, thì càng ít biến động theo chu kỳ thị trường.

Đông đảo khách hàng đến văn phòng bán hàng Vinhomes Green Paradise, tìm cơ hội sở hữu BĐS ESG++ hiếm có bên vịnh biển Cần Giờ (Ảnh: CĐT).

Theo chuyên gia Bùi Văn Doanh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu BĐS Việt Nam, ESG++ tạo ra lợi thế đầu tư thông qua 4 cơ chế cốt lõi.

Thứ nhất là khả năng tiếp cận vốn và ổn định. Các quỹ đầu tư, tổ chức tài chính toàn cầu đang chuyển dòng vốn sang các dự án đạt chuẩn ESG.

Thứ hai, giảm chi phí vận hành, tăng vòng đời tài sản. Công trình xanh giúp tiết kiệm năng lượng, nước và chi phí bảo trì. Đây là yếu tố định giá quan trọng đối với nhà đầu tư dài hạn.

Thứ ba, nâng cao giá trị thương hiệu. Các nghiên cứu cho thấy giá BĐS xanh cao hơn thị trường truyền thống 8-30%, và tăng nhanh theo thời gian.

Thứ tư, trong bối cảnh thế giới tiến tới Net Zero vào năm 2050, các dự án không đáp ứng chuẩn ESG sẽ đối mặt với rủi ro chính sách và chi phí tuân thủ ngày càng cao. Khi đó, những đô thị tiên phong ESG++ như Vinhomes Green Paradise - với Vịnh Ngọc ở vị trí trung tâm - được xem là tài sản vừa bảo toàn giá trị, vừa gia tăng theo thời gian.

Hội tụ nguồn lực sinh thái độc bản của Cần Giờ, bệ phóng hạ tầng tương lai và năng lực triển khai của chủ đầu tư hàng đầu, Vịnh Ngọc đang định hình một chuẩn sống mới: nơi ESG++ là bảo chứng cho cả sức khỏe con người và tuổi thọ tài sản.

Không chỉ là nơi đáng sống, Vịnh Ngọc đang trở thành tài sản trong danh mục của những người hiểu rằng: giá trị lớn nhất của BĐS không nằm ở mét vuông, mà ở số năm sống khỏe mạnh, hạnh phúc và thịnh vượng mà nó mang lại cho chủ sở hữu.