Bất động sản Tây Hồ Tây sẽ thành tài sản sưu tập của giới siêu giàu?

Thị trường bất động sản Hà Nội đang chứng kiến một sự chuyển dịch mạnh mẽ về tư duy sở hữu của tầng lớp thượng lưu. Khi những nhu cầu cơ bản về một không gian sống tiện nghi đã được thỏa mãn, giới siêu giàu bắt đầu tìm kiếm những khối tài sản mang tính biểu tượng, có khả năng khẳng định vị thế và lưu giữ giá trị xuyên thế hệ.

Trong bức tranh đó, khu vực Tây Hồ Tây nổi lên như một tọa độ độc tôn, nơi bất động sản đang dần được định giá theo logic của những món hàng hiệu xa xỉ hay những tác phẩm nghệ thuật phiên bản giới hạn.

Cuộc chơi của sự khan hiếm và vị thế độc tôn

Không phải ngẫu nhiên Tây Hồ Tây được định vị là trung tâm hành chính, văn hóa và thương mại mới của Thủ đô. Nơi đây sở hữu nền tảng hạ tầng giao thông đồng bộ bậc nhất, kết nối dễ dàng với sân bay Nội Bài thông qua trục Võ Chí Công, Nhật Tân và dễ dàng di chuyển vào lõi nội đô lịch sử.

Tuy nhiên, yếu tố làm nên sức hút mãnh liệt nhất của khu vực này lại nằm ở sự hữu hạn của quỹ đất trong bối cảnh quy hoạch đã bước vào giai đoạn hoàn chỉnh.

Nhìn nhận về thực tế này, chuyên gia bất động sản Phạm Đức Toản, Tổng giám đốc EZ Property, đánh giá Tây Hồ Tây là khu vực có quy hoạch bài bản và đẹp nhất Hà Nội hiện nay. Nơi đây hội tụ đầy đủ các yếu tố từ giao thông kết nối, vị trí lõi trung tâm cho đến phong thủy vượng khí với thế đất cao, hướng về trục tâm linh Cổ Loa - Ba Vì.

Một góc Hồ Tây nhìn từ trên cao (Ảnh: Hữu Nghị).

Ông nhấn mạnh sự khan hiếm chính là đòn bẩy lớn nhất tạo nên giá trị của khu vực này. Các sản phẩm nhà ở, đặc biệt là dòng thấp tầng tại đây có số lượng vô cùng ít ỏi và gần như không có nguồn cung mới. Những cư dân đầu tiên chuyển về đây đa phần đều là những người có tiềm lực tài chính rất mạnh, họ mua với mục đích để ở và kiến tạo nên một cộng đồng tinh hoa, văn minh.

“Giống như là bộ sưu tập trang sức của giới siêu giàu, thì bất động sản Tây Hồ Tây chính là một viên trang sức rất đẹp. Độ khan hiếm của sản phẩm quyết định đến giá trị của bất động sản. Gần như ở đây không có giao dịch ra bên ngoài. Khi có người muốn bán, lập tức hàng xóm hoặc những người trong cùng khu đô thị sẽ mua lại ngay. Chính vì thế, giá liên tục được đẩy lên và rất khó để định giá theo cách thông thường”, ông Toản phân tích.

Sự khan hiếm kết hợp cùng một cộng đồng cư dân đẳng cấp đã tạo ra một bức tường thành vững chắc bảo vệ giá trị cho bất động sản Tây Hồ Tây, biến nơi đây thành một "vùng xanh" miễn nhiễm với những biến động lên xuống của thị trường chung.

Từ tài sản tích lũy đến “bảo vật” truyền đời

Khi quỹ đất không thể sinh thêm, những căn biệt thự, dinh thự hay căn hộ hạng sang tại Tây Hồ Tây không chỉ đơn thuần là nơi che mưa che nắng, mà đã bước sang một nấc thang mới: Tài sản sưu tập. Logic của tài sản sưu tập nằm ở chỗ càng hiếm càng quý, càng để lâu càng có giá trị và không thể thay thế.

Theo bà Đinh Thị Ngọc Thơ, chuyên gia bất động sản hàng hiệu cao cấp, Founder & CEO MDG Holdings, một tài sản sưu tập đúng nghĩa cần đáp ứng đủ 4 yếu tố, bao gồm tính khan hiếm, tính độc bản, khả năng lưu giữ giá trị và gắn với biểu tượng hoặc vị thế.

Hiện tại, các dự án tại Tây Hồ Tây đã đáp ứng rất rõ tính khan hiếm và độc bản. Khả năng lưu giữ giá trị đang được minh chứng qua thời gian, trong khi tính biểu tượng đang trong quá trình hình thành sắc nét.

“Trong dài hạn, đối với phân khúc này, việc nắm giữ sẽ quan trọng hơn thanh khoản. Các tài sản tại Tây Hồ Tây sẽ chuyển từ trạng thái mua - bán sang sở hữu - lưu giữ, từ đầu tư sinh lời sang bảo toàn và truyền thừa giá trị. Thanh khoản vẫn tồn tại, nhưng không còn là yếu tố chi phối quyết định của giới siêu giàu”, bà Thơ nhận định.

Đồng quan điểm về tính truyền đời của bất động sản khu vực này, ông Phạm Đức Toản chia sẻ thêm dưới góc nhìn thực tế của thị trường. Theo ông, giới thượng lưu khi đã sở hữu bất động sản tại đây thường có tâm lý giữ chặt làm tài sản để dành cho thế hệ sau.

"Bất động sản khu vực này giống như một món đồ gia truyền, một thứ gia bảo của gia đình nên người ta không muốn bán. Mà khi đã không bán thì giá bao nhiêu cũng vô ý nghĩa, tiền lúc này không còn là vấn đề quan trọng nhất nữa. Đó thực sự là những giá trị truyền đời", ông Toản trích dẫn trực tiếp từ thực tế quan sát các giao dịch tại khu vực.

Mảnh ghép hoàn thiện bức tranh bất động sản hàng hiệu

Để đáp ứng khẩu vị khắt khe của giới siêu giàu, các nhà phát triển bất động sản đang kiến tạo nên những công trình vượt khỏi chuẩn mực cao cấp thông thường, vươn tới tầm vóc của những di sản kiến trúc. Điển hình cho xu hướng này phải kể đến chuỗi dự án mang thương hiệu Noble đang được thi công và phát triển bởi Sunshine Group tại khu vực Tây Hồ Tây vành đai Nam sông Hồng.

Nổi bật trong đó là dự án Noble Palace Tay Ho với bộ sưu tập hàng trăm dinh thự và shop villas mang kiến trúc châu Âu tráng lệ. Không chỉ sở hữu nội thất "may đo" độc bản, dự án còn gây ấn tượng mạnh bởi hệ thống giao thông ngầm kín đáo, hầm riêng tư đa công năng và hệ thống bảo mật AI, thiết lập một chuẩn mực sống "quiet luxury" hoàn toàn tách biệt.

Phối cảnh dự án Noble Crystal Tay Ho WorldHotels Residences (Ảnh: Sunshine).

Bên cạnh dòng thấp tầng, phân khúc căn hộ siêu sang cũng được nâng tầm với Noble Crystal Tay Ho WorldHotels Residences. Đây là dự án tiên phong mang mô hình Branded Residences 5.0 vào khu đô thị Ciputra với 5 tòa tháp cao 40 tầng. Sự xa xỉ được thể hiện qua việc gần 90% sản phẩm là các căn Sky Mansion thông tầng, ví như những dinh thự chân mây, kết hợp cùng hệ tiện ích nghỉ dưỡng do thương hiệu danh tiếng Sunset Hospitality Group (Dubai) và WorldHotels vận hành.

Đặc biệt, khu vực này sắp tới sẽ đón nhận tổ hợp Noble West Lake Ha Noi với quy mô 12 tòa tháp. Dự án được định vị là tổ hợp căn hộ hàng hiệu dẫn đầu phân khúc Branded Residences, nơi kiến trúc giao thoa cùng thời trang haute couture tinh xảo, hứa hẹn trở thành một biểu tượng mới của giới thượng lưu Hà thành.

Sự xuất hiện của những tổ hợp siêu sang này không chỉ giải cơn khát tài sản độc bản của giới tinh hoa mà còn minh chứng cho triết lý "Không bán kỳ vọng - Chỉ bán giá trị" mà nhà phát triển Sunshine Group đang theo đuổi.

Nhìn về tương lai, khi quỹ đất nội đô hoàn toàn khép lại, những bất động sản tọa lạc tại "mắt rồng" Tây Hồ Tây, được bảo chứng bởi chất lượng thi công, vận hành quốc tế và cộng đồng tinh hoa, chắc chắn sẽ vĩnh viễn nằm trong danh mục những bộ sưu tập đắt giá nhất, lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác của giới siêu giàu Việt Nam.