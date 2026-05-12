Bất động sản nghỉ dưỡng bước vào giai đoạn thanh lọc, dự án có giá trị thực được chú ý

Thay vì tập trung vào kỳ vọng tăng giá ngắn hạn, người mua thận trọng hơn, chú ý đến pháp lý, vị trí, năng lực chủ đầu tư, khả năng vận hành và nhu cầu khai thác thực tế.

Sự dịch chuyển này phản ánh một cách tiếp cận bền vững hơn, trong đó giá trị bất động sản không chỉ nằm ở sản phẩm mà còn ở khả năng đáp ứng nhu cầu thật về lưu trú, nghỉ dưỡng và trải nghiệm điểm đến.

Phú Quốc đang thu hút dòng tiền đầu tư nhờ lực cầu du lịch thực và hạ tầng ngày càng hoàn thiện (Ảnh: TTC Phú Quốc).

Theo nghiên cứu của Viện Nghiên cứu và Đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam (VARS IRE), thị trường đang trải qua quá trình thanh lọc lành mạnh. Người mua thận trọng hơn, lựa chọn kỹ hơn - từ pháp lý, năng lực chủ đầu tư cho đến khả năng khai thác thực tế và dư địa tăng trưởng bền vững.

Ba yếu tố được thị trường quan tâm trong giai đoạn chọn lọc

Dữ liệu nghiên cứu của VARS IRE cũng chỉ ra, dòng tiền trên thị trường chưa rời khỏi bất động sản, mà đang dịch chuyển về những khu vực có nhu cầu thực, tiềm năng ở thực và triển vọng tăng giá gắn với hạ tầng. Thay vì chạy theo phân khúc đầu cơ thuần túy, nhà đầu tư có xu hướng tìm đến ba tiêu chí nhất quán.

Thứ nhất là tài sản có dòng tiền, không phụ thuộc vào lướt sóng giá. Trong môi trường chi phí vốn tăng, tài sản có khả năng khai thác qua cho thuê hoặc vận hành sẽ tạo bộ đệm tài chính quan trọng cho nhà đầu tư.

Thứ hai là thị trường có lực cầu thực. Khi dòng tiền đầu cơ rút đi, những khu vực có khách du lịch, nhu cầu lưu trú và tiêu dùng dịch vụ thực sẽ có nền tảng thanh khoản bền vững hơn.

Thứ ba là sản phẩm có định hướng rõ ràng, bản sắc riêng và không dễ thay thế. Trong giai đoạn sàng lọc, sản phẩm thiếu bản sắc hoặc câu chuyện phát triển nhất quán sẽ khó giữ sức hút khi người mua ngày càng thận trọng.

Thị trường Phú Quốc đang chứng minh bằng số thực

Phú Quốc là một trong những thị trường đang chứng minh điều đó bằng con số. Theo Sở Du lịch tỉnh An Giang, năm 2025 Phú Quốc đón hơn 8,1 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt hơn 1,8 triệu lượt; tổng thu du lịch gần 44.000 tỷ đồng. Đà tăng trưởng tiếp tục thể hiện rõ trong tháng 1 khi đặc khu Phú Quốc ước đón 983.387 lượt khách, tăng 60,7% so với cùng kỳ; riêng khách quốc tế đạt khoảng 278.347 lượt, tăng 122,9%.

Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc đón hàng triệu lượt khách mỗi năm đến với Đảo Ngọc (Ảnh: TTC Phú Quốc).

Song song đó, hạ tầng hàng không cũng được nâng cấp. Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc được quy hoạch công suất 10 triệu hành khách/năm giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến 2050 đạt 18 triệu hành khách/năm, góp phần củng cố năng lực kết nối dài hạn trước thềm APEC 2027.

Phối cảnh nâng cấp cảng hàng không quốc tế Phú Quốc (Ảnh: CPG Consultants Singapore).

Khi cả ba tiêu chí hội tụ tại Selavia

Trong bối cảnh đó, Selavia Phú Quốc nổi lên như một trường hợp đáng để nhà đầu tư dừng lại quan sát, không phải vì những lời hứa hẹn, mà vì những nền tảng có thể kiểm chứng.

Selavia được phát triển bởi TTC Phú Quốc, đơn vị thành viên của Tập đoàn TTC - thừa hưởng nền tảng tài chính và kinh nghiệm từ tập đoàn đa ngành có bề dày gần 47 năm phát triển. Trong giai đoạn thị trường bước vào quá trình sàng lọc, năng lực chủ đầu tư là một trong những cơ sở quan trọng để nhà đầu tư đánh giá khả năng triển khai, vận hành và khai thác dài hạn của dự án.

Không chỉ phát triển các sản phẩm nghỉ dưỡng đơn thuần, TTC Phú Quốc còn hướng đến việc kiến tạo một hệ sinh thái điểm đến tại Nam Phú Quốc, nơi giá trị bất động sản được đặt trong mối liên kết với du lịch, trải nghiệm và khả năng vận hành bền vững.

Thay vì cạnh tranh bằng những mô hình resort quốc tế giống nhau, Selavia chọn một định hướng khác biệt: xây dựng "Thành phố Bản Sắc Việt" trên quy mô 290ha tại Nam đảo, với hơn 2km bờ biển riêng và thiên nhiên đa tầng biển - rừng - vịnh - đảo.

Phối cảnh phân khu Selavia Aura trong tổng thể đô thị nghỉ dưỡng Selavia tại Nam Phú Quốc (Ảnh: TTC Phú Quốc).

Đây không phải yếu tố thẩm mỹ đơn thuần mà là chiến lược định vị tạo ra loại trải nghiệm mà du khách khó có thể tìm thấy ở nơi khác, với 4 trụ cột thiên nhiên, văn hoá - nghệ thuật, giải trí - thể thao biển và ẩm thực. Trong ngành du lịch nghỉ dưỡng, đó chính là nền tảng của công suất khai thác bền vững và lý do để khách quay lại. Trong môi trường chi phí vốn tăng, đây chính là yếu tố giúp tài sản tự nuôi, giảm áp lực tài chính trong quá trình nắm giữ và tạo thêm giá trị sử dụng dài hạn.

Nhiều nhà đầu tư kinh nghiệm đã học được qua nhiều chu kỳ: không phải là thị trường nào đang tốt, mà là tài sản nào phù hợp với mình trong giai đoạn này. Đó là sự khác biệt giữa tư duy chạy theo thị trường và tư duy chọn lọc có cơ sở. Sự chọn lọc đó mới tạo ra lợi thế bền vững.